Zsebbenyúlós napokra készülhetnek a családok: jól megdrágult idén a temetőzés

Mindenszentek aztán Halottak napja, ez a két jeles nap szinte egyáltalán nem válik ma már el egymástól. Ilyenkor - mi magyarok - rendre meglátogatjuk a temetőkben halottainkat, gyertyákat, mécseseket gyújtunk és virágot vagy koszorúkat viszünk. Mivel a krizantém ebben az időszakban nyílik, hazánkban ilyenkor leginkább ezzel a virággal szokták díszíteni a sírokat, de a tobozokból és örökzöldekből, szárított virágokból készített sírdíszeknek is nagy keletje van. Hogyan alakult a virágkötők piaca az elmúlt években - milyen hatással volt a Covid erre az ágazatra? Vannak a koszorúkészítésben új trendek? Mire számítsunk, mennyit drágultak a koszorúk idén? - ennek jártunk most utána.

Csúcsszezon van ilyenkor a virágkötészetekben

A szezonális időszakban a mindenszentekre készülő, illetve a kegyeleti díszek a virágkötő munkájának jelentős részét adják, de nem csak ők vannak ebben az időszakban leterhelve.

A Halottak napja előtti az egyik legfontosabb időszak a virágszakma életében, nagyon nagy volumenű dolog. Van, aki egész évben nem foglalkozik virágkötészettel, de ilyenkor nekiáll és eladásra készít koszorúkat, tálat vagy mécseses díszeket. Erre szokták mondani, hogy boldog boldogtalan belevág, minden autó csomagtartóból mindenszenteki dísz kerül elő. Részben jó ez, mert megjelenik a piacon a magas nívójú és szakmailag is igényes munka, részben rossz is, mert lépten-nyomon látni szakmailag vállalhatatlan díszeket is. Persze, a pénz beszél, szokták mondani, de az sem feltétlenül igaz, hogy a kevésbé minőségi munkák annyival olcsóbbak lennének, ezért is érdemes, mielőtt vásárolunk, kicsit körbenézni

– mondta a HelloVidéknek Seres Györgyi kertészmérnök, virágkötő-mester és oktató.

Akármennyire is furcsán hangzik, az időjárás viszont nagyon befolyásolja, hogy mi fogy ilyenkor – emelte ki Boros Attila, a Virágkötők és Virágkereskedők Egyesületének elnöke.

Ha nagyon hideg van, akkor kevésbé vesznek vágott virágot az emberek, hiszen gyorsan megfagy. Ilyenkor a tartós díszek és koszorúk a kedveltebbek, de természetesen a virág akkor is elmaradhatatlan, csak a mennyiség változhat.

– tette hozzá, majd ő is kiemelte, hogy jellemzően nem is feltétlenül virágkötők készítik ilyenkor a piacokon a kínált koszorúdíszeket, sokan csak erre az időszakra állnak rá erre a műfajra.

Sajnos a mi szakmánkra nagyon jellemző, hogy mindenki "virágkötő" lesz a jeles alkalmak közeledtével. Ez sajnos nagyon nem tesz jót a kiskereskedelemnek, hiszen ezek az önjelöltek többnyire számla nélkül kereskednek. Alapvetően a virágüzleteket üzemeltetők saját, egyedi díszekkel készülnek erre az időszakra.

– mondta Boros Attila.

A virágos szakma megsínylette a világjárványt

Az elmúlt évek, a Covid erre az ágazatra igen negatív hatással volt, nagyon sok virágüzlet bezárt. Már a 2020-as év - a különböző korlátozások miatt - sem volt fényes, többen hitelből próbálták túlélni a világjárványt. Az elmúlt két év összességében is rányomta a bélyegét a szakmára:

A hatás még koránt sem látszik igazán, hiszen a kitartó kereskedők, akár a tartalékaikat fel élve, vagy hitelhez nyúlva próbálnak túlélni. Nehéz időszakon vagyunk túl és még nem tudjuk mi vár ránk.

- közölte Boros Attila.

Az elmúlt pár év erős szűrő volt a szakmában, de a kijárási korlátozások idején is sokan találtak egyéb megoldásokat- emelte ki Seres Györgyi kertészmérnök és virágkötő-mester is.

Sok esetben az, hogy ki hogyan vészelte át a Covidot, helyfüggő is volt, nagyban múlott azon, kinek hol van a virágüzlete. Egy kistelepülésen, ahol 2-3 ezren laknak, ott kevésbé történhettek előrelépések, de nagyobb városokban azt tapasztalhatták a kollégák, hogy a vásárlói kedv megmaradt, csak alternatív megoldásokat kellett kitalálni. A virágárusok és virágkötők közül többen mesélték, hogy a virágboltba betérő vevő ugyan kevesebb volt, de megszaporodtak a megrendeléseik, jobban tudtak vállalni kiszállítást is. Hallottam azonban ellenkező példákról is, akinek annyira nem ment az üzlet, hogy kénytelenek volt bezárni

– tette hozzá Seres Györgyi.

Vannak a koszorúkészítésben új trendek?

Ahogy Boros Attila a HelloVidéknek elmesélte, egyre közkedveltebbek a személyre szóló egyedi díszek. Nem csak koszorúk, hanem a különböző öntött formába készített tartós díszek is egyre divatosabbak. Kedveltek a szív, kereszt formák is a koszorúk mellett.

Jellemző azért a virágkötő szakmában is egy generációs különbség. Az idősebb és a fiatalabb generáció más és más technológiával dolgozik. Más módszerek voltak a 2000-es években, mások a ’80-as években, de nagyon mások az alapanyagok és technológiák is most. Ha valaki rutinszerűen csinálja a dolgokat, és azzal elégedettek a vevők, akkor nem biztos, hogy vált, de egy ambiciózusabb virágkötő, kortól függetlenül, azért jellemzően szeret mindig kicsit újítani, így a trendekben is van elmozdulás

– mesélte Seres Györgyi, aki kiemelte még, hogy a virágkötészetben most nagyon erőteljes a naturális, a természetes anyagok felé való elmozdulás.

A koszorúkon a kevés díszítő anyag, a kevés szalag, azoknak is a természetes formája jellemző. Nagyon sok a gyűjtött dolog, ami a környezetünkben megvan, mindenütt ezt látom a virágkötészetben, mindegy alapvetően milyen ünnep vagy évszak, vagy alkalom van

– tette hozzá a virágkötő-mester.

Mennyivel drágultak a koszorúk idén?

Az országos trendeket figyelve Boros Attila szerint is nehéz meghatározni a az aktuális árakat. Az üzemanyag árak drágulása és az import költségek növekedése miatt „egy folyamatos emelkedés látszik az árakban, ami lassan elérheti a 2 szám jegyet” – tette hozzá.

Seres Györgyi virágkötő-mester is úgy látja, van egy alapanyag-drágulás is a piacon: a vágott virágoktól a kiegészítő virágdíszeken át a szalagokig minden, ha csak 20-50 forinttal drágult is, az összeadódik.

Ha valaki virágkötőként dolgozik egész évben, akkor most biztosan van egy tetemesebb rezsiemelkedése, már csak az üzemanyagárat ha nézzük.

– mondta a virágkötő-mester, aki még hozzátette, hogy amit még eltolódásnak érez, hogy a régi koszorúkkal szemben egyre nagyobb teret hódítanak a tálak, aminek praktikus okai is vannak. Az utolsó pillanatban is összeállíthatóak, tartósak, megoldható a vízutánpótlás, később újra lehet hasznosítani és mást is bele lehet rakni. Nem utolsó sorban pedig a mérete nagyon könnyen változtatható. Nagyon látványos, és technikailag is könnyebb megcsinálni, mint a klasszikus koszorúkat. De az utóbbi években rengeteg alternatív megoldás született a sírdíszekre: 20 éve még hallani sem lehet szív vagy kereszt alakú díszekről, ma pedig egyre népszerűbbek ezek.

Ilyen árakkal találkozhatunk most

Minőségtől és nagyságtól függően - a szakmában több virágárust megkérdezve – idén drágábban, jellemzően négyszáz-ötszáz forintig kínálják a szálas krizantémot. (Tavaly még volt az országban, ahol 200 forintért is lehetett vásárolni). A cserepesek ára a nagyságtól függ, idén a piacokon általában hatszáz forinttól indul az áruk, ám a legszebbekért két- háromezer ezer forintot is elkérhetnek. A legkisebb koszorúk a piacokon idén 600-900 forintért, az üzletekben (internetes keresés alapján) ötszáz forintért kaphatók. Egyre népszerűbb online is a koszorúrendelés, egy-egy megkomponáltabb virágkölteményért, kegyeleti koszorúért 16 ezer- 35 ezer forintot is elkérnek. Persze ahány értékesítési hely, annyiféle eltérés lehet.

A legolcsóbb gyertyákért (teamécsesekért) 45-50 Ft-ot, kisebb darabokért 100-150 Ft/db-ot, a díszes, mintás, nagy méretű lámpásokért akár ezer-kétezer forintot is elkérhetnek.

A piacokon jellemzően egyébként – ha magunk akarunk a koszorúkészítéssel bíbelődni – kiegészítőket is találunk – koszorúalapokat is beszerezhetünk. (Mérettől függően 400-600 Ft-os áron.)

Interneten is rendelhető koszorúk - árakkal:

Mohakoszorú: 800-2900 Ft

Táblás sírdísz: 4 650 Ft

Oázisos lapos ovális sírdísz: 4 850 Ft

Moha szív kicsi: 7800 Ft

Kis mécseses tál: 4500-5000 Ft

Tobozos álló koszorú összeállítás: 3500-10000 Ft

Mécseses mindszenti tobozos (Tobozkoszorú száraz díszítőkkel és mécsesekkel): 7500- 8000 Ft

