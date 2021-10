Milliós bírságot kapott: súlyosan mulasztott az Év terméke díjat osztó cég

A Gazdasági Versenyhivatal tavaly zárta le vizsgálatát az „Év Terméke Díj - A fogyasztók döntése alapján” tanúsítványokat kiállító Product of the Year Hungary Kft.-vel szemben. A versenyfelügyeleti eljárás 2020 februárjában a cég kötelezettségvállalásával végződött: a hatóság Versenytanácsa nem állapított meg jogsértést, ehelyett előírta a vállalkozás számára az általa önként javasolt, több elemű vállaláscsomag teljesítését, mely megfelelően tisztázhatta a díj félreérthető tartalmát a fogyasztók számára.

A vállalások határidejének leteltével a versenyhatóság – a törvényi előírásoknak megfelelően – ezúttal is ellenőrizte a kötelezettségek megfelelő teljesítését. A vizsgálat megállapította, hogy a cég nem teljesítette maradéktalanul a számára előírtakat: igazolási kötelezettségei jelentős részének ugyanis határidőn túl tett eleget, egyes, a fogyasztók egyértelmű tájékoztatását célzó vállalások pedig tartalmukban is hiányosságokkal teljesültek. A tavaly hozott határozatot azonban nem kellett visszavonni, mert a kötelezettségvállalás összességében így is elérhette alapvető célját: az elmulasztott, de a vizsgálat során utólag benyújtott adatok alapján ugyanis a hatóság megállapította, hogy a problémás kereskedelmi gyakorlat nagyrészt módosult, a cég pedig többségében megvalósította megfelelési intézkedéseit.

A kötelezettségvállalás intézménye rugalmas és hatékony módszer a hatósági vizsgálatok során felmerülő versenyproblémák orvoslására. Ehhez azonban lényeges, hogy végrehajtásukkor minden előírt elemük pontosan és hiánytalanul teljesüljön, ideértve a határidőkre és az igazolások módjára vonatkozó rendelkezéseket – ugyanis mindezek együttesen biztosítják maradéktalanul a közérdek megfelelő védelmét

- emlékeztetett Rigó Csaba Balázs, a nemzeti versenyhatóság elnöke.

A GVH Versenytanácsa a hiányos kötelezettségteljesítés miatt 3 millió forint versenyfelügyeleti bírságot szabott ki a Product of the Year Hungary Kft.-re. A döntés figyelembe vette többek között, hogy a vállalkozás elismerte a mulasztást, az „Év Terméke” díj pedig – a franchise külföldi jogtulajdonosának elhatározásából – ma már nincs jelen a hazai piacon. A nemzeti versenyhatóság figyelembe vette azt is, hogy a cég kkv-nak minősül, a járványhelyzet pedig kedvezőtlenül érintette, így részletfizetést biztosított a bírság befizetésére. Az ügy hivatali nyilvántartási száma: VJ/8/2021.

