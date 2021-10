Pánikolnak a gazdák: elfogyott a mezőgazdasági gépek létfontosságú adalékanyaga is

Újabb krízis van kibontakozóban Európában és Magyarországon is: az üzemanyagok drasztikus drágulása mellett most az AdBlue nevű adalékanyagból is komoly hiány jelentkezik a kontinens szinte minden országában. Ahogy a Totalcar fogalmazott, az AdBlue az az adalék, ami nélkül a modern dízelautók, furgonok és kamionok nem mennek. Azt a portál csak már csak mellékesen jelezte, hogy ez az adalék elengedhetetlen a mezőgazdasági gépek működéséhez is, ugyanis ez alakítja át az ártalmas nitrogén-oxidot vízgőzzé és nitrogénné, így mérsékelve a dízelek károsanyag kibocsátását, enélkül ezek képtelenek teljesíteni a rájuk vonatkozó emissziós előírást. Ha az AdBlue kifogy – ezt ugyanúgy tankolni kell, mint az üzemanyagot, és van egy külön tartálya – akkor a jármű kétszer jelez, majd az elektronika letilt minden indítási próbálkozást, és amíg fel nem töltik, addig nem hajlandó elindulni - írja az Agrárszektor.

A legnagyobb európai AdBlue-gyár, a Duslo a szlovákiai Vágsellyén található. Mostanra már ők is lecsökkentett termeléssel, a kapacitásuk töredékén üzemelnek, miközben a kontinens többi AdBlue-előállítója vagy teljesen leállt, vagy hasonló, visszafogott termelésre állt át. A probléma hátterében a földgáz világpiaci árának drágulása áll, amely az AdBlue-gyártás legfontosabb alapanyaga.

A készlethiányról az első hírek a múlt hét második felében érkeztek, azóta viszont szinte minden magyar benzinkútról eltűnt az adalék.

A legnagyobb hazai forgalmazó, a MOL Nyrt. ezért a termékért is felelős leányvállalatának, a MOL-LUB Kft. ügyvezetője, Vida Szabolcs a Telex megkeresésére elárulta, hogy a mostani helyzet a földgáz jegyzésárának drasztikus emelkedése miatt alakult ki, amely egy év alatt 5,5-szeresére emelkedett. Az AdBlue egyik alapanyaga a karbamid, amelyet földgázból állítanak elő, így az energiahordozó áremelkedése közvetlenül hat az összes modern dízelmotor működéséhez szükséges folyadék árára is. Mivel az AdBlue-t az ezzel foglalkozó vegyi üzemek a műtrágyával együtt állítják elő, a két termékre egyszerre hatnak a fenti piaci folyamatok. A technológia fejlettségétől függően bizonyos esetekben, arányaiban sok műtrágya mellett kevés AdBlue készül, a korszerűbb üzemekben viszont az arány fordított.

A cikk folytatása az Agrárszektoron olvasható!

Címlapkép: Getty Images