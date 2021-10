Kifakadt a magyar borász: a multik uralják a piacot ebben a borrégiónkban is

A Felső-Magyarország borrégió egyedisége, hogy az ültetvények általában 200-300 méteren találhatók magas fennsíkon vagy a hegyek lankás oldalában, a Nagy-Eged-hegy oldalában pedig 500 méteres magasságban terem szőlő.

Ebből következően a borrégió klímáját az Északi-középhegység befolyásolja és védi a betörő szelektől. Hegyvidéki talajok jellemzik, mint a vulkáni eredetű riolittufa, andezit, lösz, illetve barna erdőtalajok.

Ebben a borrégióban is megtapasztalták a pincészetek az országosan tapasztalt terméskiesést, ki jobban, ki kevésbé, átlagosan mintegy 20 százalékkal lett idén kevesebb szőlő, ugyanakkor a borászok elmondása szerint ez a szőlő minőségében pozitívan köszönt vissza, és általámosságban jónak nevezhető az idei bortermés mind mennyiség, mind minőség tekintetében.

Mátrai borvidék

A Mátrai borvidék egyrészt hazánk második legnagyobb borvidéke, másfelől egyáltalán nem csak a Mátra lejtőit foglalja magában, de síkvidéki területeket, a Börzsöny keleti hegylábait, Vác és Veresegyház környékét, sőt, még egy budapesti kerület egy részét is.

A Mátrai borvidék az ország 22 borvidéke közül a 2. legnagyobb. A legtöbb statisztika 7800 hektárt említ, de az egyre pontosabb felméréseknek köszönhetően a nyilvántartott “szőlő” művelési ágú terület közel 6 000 hektár / 2015- ös adat/

Klímáját tekintve melegebb és szárazabb, mint a hasonló északi borvidékek, hiszen a Mátra vonulata jól védi a vidéket a hideg áramlatoktól. Átlaghőmérséklete a vidéknek 10,5 ºC, tenyészidőben 17 ºC. A borvidéken ritka a fagy és a jégeső, a napsütéses órák száma alig marad el a déli országrésztől, jellemzően 1900-2000 óra.

A Mátrai borvidék talaja sokszínű, zömmel mészben szegény, tápanyagban gazdag kötött pannonagyag, vulkanikus andezit, andezittufa, riolittufa. Az erdőirtások után nagy területen agyagbemosódásos barna erdőtalaj, néhol csernozjom, illetve löszös homok.

A Dominium Pincészet 11 hektáron gazdálkodik, és 2019 óta várja a vendégeket, akik a panziójukban akár meg is szállhatnak, ha egy nagyobb bortúrára árkeznének a vidékre, ami látnivalókban is bővelkedik. Az idei év némi termés kiesést eredményezett. Hatványozottan volt jellemző ez az ökológiai gazdálkodások esetében, amilyen ez a pincészet is.

Sokszínű volt ez az év, de a minőséggel szerencsére nincsen gond, általánosságban magasabb cukorfokkal lehetett szüretelni, érdekes mód azonban sok helyen tapasztalhattunk magas savakat is (természetesen fajta függvényében). Összességében jó borászati év elé nézünk, még akkor is, ha a mi pincészetünknek 20-30 százalékos terméskiesése volt, amiatt is, mert mi ökogazdálkodást folytatunk, bioborokat készítünk, így természetesen az aszály, a lisztharmat okozta gondokkal fokozottan meg kellett küzdenünk, és a munkaerőigényünk is nagyobb, kézi szüretet végzünk

- kezdte az idei év tapasztalataival Orbán Dániel ügyvezető.

A szőlészetekben, borászatokban nem okozhat fennakadást a vírushelyzet, ott a munkálatok nem állhatnak meg, a szőlőt a pincészetek által preferált időpontban le kell szedni, fel kell dolgozni. Ez meg is történt rendre idén, de van olyan fajtaszőlő, amelyiknek még javában folyik a szüretje.

Paraméterekben, ízanyagokban nagyon szépnek ígérkezik az évjárat, a szőlő elvileg hozni fogja legalább az eddig megszokott borminőséget a borrégióban, de ezt a borászok szerint majd egy-két év múlva, a kiforrott, beérett bor megkóstolása után lehet majd százszázalékosan kjelenteni. A szőlő minősége mindenesetre jobb volt, mint tavaly.

Valamennyire kísérleti is számunkra ez az év, hiszen most több szőlőfajtát "házasítottunk", vagyis egy időben raktuk be a présbe a szőlőfajtákat, mivel mennyiségben nem tudtuk kompenzálni egyes fajták kiesését, így a meglévők előnyös tulajdonságait ötvöztük. Alapjában véve a fajtaborok hívei vagyunk

- mondta el Orbán Dániel.

Legjellemzőbb borunk a Syrah, fehérboraink közül a rajnai rizling, chardonnay, sárga muskotály, furmint emelendő ki, Foglalkozunk különleges fajtákkal, mint a Tempranillo - ez a szőlő a világon a negyedik legelterjedtebb kékszőlőfajta, főleg Spanyolországban termesztik - vagy a Feketeleányka, de megjelenik a repertoárunkban a Cabernet Franc, Merlot és a Turán is.

A magyar borok reputációján van mit javítani országosan, a mátrai borokra pedig ez különösen igaz, hisz az Egri borvidék árnyékában korábban elhomályosodtak a bortérképen.

A mátrai borok egyre jobb helyet foglalnak el az országos rangsorban, nekünk is volt már arany, ezüst minősítésünk, de mi nem igazán járunk borversenyekre, a natúr borok nehezebben veszik fel a versenyt a technológiával, mi pedig százszázalékosan megvalósítjuk az ökológiai szemléletet. Pincészetünket a visszajelzések alapján egyre szélesebb körben kezdik megismerni, de a cél az évről évre történő fejlődés, a boraink minél több emberrel való megismertetése.

Talán sokan nem tudják, hogy a Mátra az ország legnagyobb borexportálója a 22 borvidék közül, kamionokban viszik innen a borokat a szomszédos országokba, persze nem a csúcskategóriás palackozott minőséget, hanem a jó közepes kategóriájút Szlovákiába, Csehországba, Lengyelországba többek között.

A multik uralják a piacot itt is, és ahogy minden ára növekszik körülöttünk, úgy ez az áremelkedés természetes lenne a borászatokban is, de egyelőre nem emelhetünk az árainkon, kivéve néhány prémium kategóriás terméket, most jön be a kínálatunkba a Chardonnay Batonnage. A minőségi termelésben látjuk a megoldást, és szerencsére az az általános tapasztalat, hog növekszik az országban a minőségi borfogyasztók száma. Az előállítási költségeket nem tudjuk lenyomni, így mi a palackozott borainkat nagykereknek, kiskereknek, a Horeca szektornak és helyieknek értékesítjük. A minőségi termelésben látjuk a megoldást, és szerencsére az az általános tapasztalat, hogy növekszik az országban a minőségi borfogyasztók száma. Pincészetünk, panziónk, vinotékánk van, a turizmust látjuk kiugró lehetőségnek, idén jöttek is sokan, bár a vírushelyzet miatt is talán, 95 százalékban magyarok. Jövőre is megrendezzük a saját borfesztiválunk, a II. Farkasmály Borudvart augusztus 5-6-án a történelmi pincesoron, ez egy pop up borfesztivál

- sorolja Orbán Dániel.

A 2018-as év kiugró volt mennyiségben világszerte a bortermelésben. Magyarországon 60 ezer hektáron folyik borgazdálkodás, ez 22 borvidéket ölel fel, és bár sokszínű a mikroklímánk, ez egy ekkora országhoz képest kicsit túlzónak tűnik, összehasonlítva a nagy történelmi bortermelő országokkal, például Franciaországgal, ahol mindössze 9 borvidéket különböztetnek meg.

Egri borvidék

A borvidék nyugati része már-már a Mátra árnyékában van, míg a keleti oldalon hirtelen vágja el egy mesterséges vonal a szomszédos Bükki borvidék teljesen hasonló adottságú területeitől, így a borvidék turisztikai bemutatása sem a legegyszerűbb. Az viszont biztos, hogy Eger városa és a vidék fürdői, a környező túraútvonalak és látnivalók bőséges kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak mindenkinek.

2021 kiváló evjaratnak ígérkezik, magas mustfok, komoly beltartalom. Három héttel későbbi szüret volt, de végül szerencsésen és egészségesen beérkezett az összes termés, bizakodóak vagyunk

- kezdi Gál Tibor, a Gál Tibor Pincészet borász tulajdonosa.

32 hektáron gazdálkodnak, és júniusban a szőlőjük egyötödét elvitte a jégverés. Borászatuk kiemelt bora az Egri Bikavér, valamint a Bikavérnek a különböző dűlő szelekciói. Meggyőződésük, hogy a borversenyek zöme nem az egyedi minőségek felfedezéséről szól, hanem az extrém karakterek kizárásáról, ami gyakran akár termőhelyi karakter is lehet. A versenyek nem egy egzakt bort díjaznak, hanem a nevezett borok bizonyos százaléka éremmel távozik. Magasak a nevezési díjak, talán a verseny szervezői érdekeltek abban, hogy a díjaknak köszönhetően sokan újra nevezzenekévenként.

20-30 százalékkal kevesebb szőlőnk termett, de minőségben kiváló. Én a piacban és az árban hiszek mint értékmérő, ezek szerint jók a boraink, melyeknek a 40 %-át külföldön ertekesitjük, így az egri borok általunk a világ minden lakott földrészére eljutnak. 90%-ban Bikavér a külföldi eladásunk, sok helyen jelen vagyunk. A lezárások minket is érintettek, mintegy 40%-os visszaesés volt tapasztalható a Horeca szektor 9 hónapnyi bezárása miatt. Áremelésre is szükség lenne már a borászatban is, mert a munka, palack, dugo, gázolaj, címke, karton mind-mind jelentősen drágult. De amíg felesleg van, nehezen látom a kollektív áremelés lehetőségét.

A Gál Tibor Pincészetnél alacsony tőketerheléssel dolgoznak, és arra pozicionálják magukat, hogy magasabb színvonalú borokat készítsenek. Különösen népszerűek a fúziós boraik, az egri csillag és az egri bikavér házasításából származó borkülönlegeségük az egyik legkedveltebb és ebből adódóan a legkelendőbb is. 65 féle szőlőfajtájuk van, és ahogy az egész borvidéken, náluk a kék-fehérszőlő aránya 60-40 százalékos, tehát terem itt bőven fehér fajtaszőlő is, ahogy fehérbort is készítenek, nem csak vöröset, a közhiedelemmel ellentétben.

Egerben és környékén erős a fürdő- és szállóturizmus is, ami egyre inkább összefonódik a borturizmussal, céltudatosan érkeznek a vendégek, és a termálvíz mellett a helyi borokat is megkóstolják.

Egy másik, a neve elhallgatását kérő borász is elmondta, hogy idén 20-30 százalékkal kevesebb szőlő termett, de minőségben jó lett az év, nem volt gond a mustokkal. A cabernet sauvignon a birtokboruk, minden évben ez terem a legjobb minőségben náluk, és a pincéjükbe betérő vevők is ezt szeretik a legjobban. De az ő gazdaságuk itt kicsinek mondható, mindössze 5,5 hektáron termesztenek szőlőt.

Bükki borvidék

A borvidék bizonyos értelemben az Egri borvidék folytatása, legalábbis a nyugati részén, ahol Bükkzsérc és Cserépfalu Szomolyával illetve Noszvajjal határosak. A másik irányban viszont bő-ven túllép a névadó hegység, a Bükk határain, fel egészen a Sajó völgyéig, a megyaszói dombokig, mi több, egy apró pontban az ukrán határig, ahol már közelebb vannak a kárpátaljai borászatok, mint mondjuk a miskolciak. A hegyek túrázni csábítanak, a völgyekben apró gyógyfürdők bújnak meg, a domboldalakon szőlő zöldell és pincék várják a betérőt.

A borrégió borászai abban egyetértenek, hogy hazánk borainak nagyobb lehetne a híre a minőségük fényében, de ezen még sokat kell dolgozni, hiszen a nagy történelmi borvidékek borai mellett kevesen ismerik a mi borainkat, ami annak is köszönhető, hogy elárasztja a világot az olcsó chilei, argentin és dél-afrikai bor, ami bár minőségileg jóval gyengébb minőségű a magyar boroknál, de sokkal olcsóbb, és a laikus borfogyasztók tetszését az édes ízük is elnyerheti, aminek semmi köze a minőséghez, ezt minden minőségi borélvező tudja jól.

