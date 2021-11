Nő a roham a bankokban: történelmi csúcshoz közelítünk, mindenki új lakást akar

Idén októberben 10 090 használt lakás cserélt gazdát az ingatlan.com becslése szerint, ami 11 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban.

Októberben több mint 34 ezer friss lakóingatlan-hirdetés jelent meg az ingatlan.com kínálatában és több mint 340 ezer érdeklődés érkezett a használt lakásokra.

A KSH adatai alapján az idei első félévben a használtlakás-vásárlások több mint fele hitelfelvétellel történt, aminek köszönhetően a lakáshitel-piac történelmi csúcshoz közelít.

A használt lakások piacán nyár óta elmarad a forgalom tavalyhoz képest, de az új építésű ingatlanok terén komoly élénkülés figyelhető meg az állami támogatásoknak és kedvezményeknek, valamint az MNB Zöld Otthon Programjának köszönhetően.

Csökkenő használt-, élénkülő újlakás-piac

Októberben 10 090 darab használt lakóingatlan cserélhetett gazdát, ami 11 százalékos csökkenést jelent a múlt év azonos hónapjában feljegyzett 11 335 tranzakcióhoz képest. “Ez mérsékelt csökkenést jelent, és összecseng a kínálat és a kereslet alakulásával is. Az eladó használt lakóingatlanok iránti októberi érdeklődések száma ugyanis 12,5 százalékkal csökkent éves összevetésben, ám így is több mint 340 ezer telefonszámfelfedés történt az ingatlan.com oldalán. A tulajdonosok által októberben eladásra hirdetett lakóingatlanok száma pedig 9 százalékkal esett vissza éves szinten, ám az ingatlanközvetítőkkel együtt összesen több mint 34 ezer friss lakáshirdetés került be a használt lakóingatlanok kínálatába.” - ismertette az adatokat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. A szakértő hozzátette, hogy a tendenciákat megerősítik az adásvételek kötelező kellékét jelentő energiatanúsítványok számának alakulása is.

Történelmi csúcshoz közelítenek a lakáshitelek

Az idei adatokból látható az is, hogy a lakáshitelek még nagyobb szerepet kaptak az egyre drágább használt lakásoknál.

Az első félévben több mint 35 ezer lakáshitelt folyósítottak a használt lakások vásárlóinak, a szóban forgó hat hónapban pedig 69 ezer darab használt lakás adásvételére kerülhetett sor. Vagyis a hitelek tranzakciókhoz mért részesedése 52 százalékos volt, szemben a 2020 első felére jellemző 44 százalékkal

- fogalmazott az ingatlan.com szakértője.

Balogh László hozzátette, hogy az új és használt lakások vásárlására, építésére, felújításra, bővítésre és hitelikiváltásra szóló lakáshitelek teljes állománya az idei félév végén 4259 milliárd forintot tett ki, ez pedig mindössze 25 milliárd forinttal marad el a 2010-es 4289 milliárdos történelmi rekordtól.

