Ingatlant keres? Itt a megoldás, ami mutatja azt is, hol várható árrobbanás a piacon

Ingyenes applikáció segít kielemezni, hol várható a legújabb ingatlanár-robbanás. Az ingatlan elemző rendszer elnevezésű ingyenes mobil applikáció segítségével - a világon egyedülálló módon - több ezer helyszín elemzési szempont segítségével értékelhető ki bármelyik település, város vagy városrész. Ha valaki ingatlanvásárlást van vagy éppen ingatlaneladást tervez, mindenképpen érdemes letöltenie, hiszen rengeteg olyan hasznos információ áll rendelkezésre, ami nagyban befolyásolhatja az eladási árát.

Szívesen ajánlom az applikációt befektetési célú ingatlanvásárlóknak és olyan otthonkeresőknek is, akik olyan helyre szeretnének költözni, ahol az ingatlanárak értékében növekedés várható

- mondta Nemes Roland, az ingatlan elemző rendszer ötletgazdája.

A felhasználók amellett, hogy részletesen kiértékelhetik a helyszínt, számos olyan dolgot is megtudhatnak, ami nagyban befolyásolhatja a várható életviszonyaikat.

Nagyon nem mindegy, hogy hol lakunk, hová költözünk, és milyen áron veszünk vagy adunk el ingatlant. Amellett, hogy életminőségünk függ tőle, több millió forint nyereség vagy veszteség várható az évek során, hiszen az ingatlanárak helyszínenként eltérően mozognak

- tette hozzá Nemes.

Az applikáció teljesen egyedi fejlesztése egy interaktív lokáció elemző térkép is, ami segít rávezetni a felhasználót, mely környékeken jók az életviszonyok, hol várható áremelkedés és hol várható csökkenés az ingatlanárakban? Ha valaki veszi a fáradságot és alaposabban bejárja a helyszínt, az app segítségével részletes fénykép értékelést is készíthet a környékről.

Ha mindez nem volna elég, társunkkal vagy ingatlanközvetítőnkkel is lehetőségünk van átbeszélni a dolgot, mert az appban minden egyes elemzési szemponthoz részletes checklista készült, így ha szeretnénk, akkor csak a számunka legfontosabb dolgokat értékelhetjük ki. Az elemzés végén százalékos és szöveges értékelést kapunk a tervezett ingatlanvásárlásunkról, ingatlaneladásunkról, így könnyen átbeszélhetünk bármit az ingatlanközvetítőnkkel.

Külön érdekesség, hogy a rendszer már asztali gépen, laptopon is működik és külön ingatlan összehasonlító funkcióval is rendelkezik, így akár több ingatlan is könnyen összehasonlítható, ami vásárláskor óriási előnyt jelent. Ha valaki pedig ingatlant szeretne eladni, akkor az applikáció segítségével pár perc alatt kiemelheti ingatlanja előnyeit, ami az eladási árat növeli és a bizalmat ébreszt a vevőkben.

Akár több millió forint, nagyobb és értékesebb ingatlanok esetén több tízmillió forint is múlhat egy ilyen apróságon

- állítja az ötletgazda.

Az elemzéseket természetesen csatolni lehet az ingatlan hirdetése mellé, így igazi korrekt párbeszéd tud kialakulni vevő és eladó között. Az ingyenes verziójában több mint 1500 db szempont érhető el, de létezik kifejezetten ingatlanközvetítői csomag és ingatlanbefektetői csomag is. Az app letölthető a honlapon keresztül vagy az Apple store vagy Google play áruházakban ingatlan elemző rendszer néven.

Címlapkép: Getty Images