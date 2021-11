Ezt minden magyar vállalkozónak tudnia kell: ha így teszel, dőlni fog a lé

Habár a járványhullámokkal terhelt elmúlt másfél év a kkv szektort tépázta meg leginkább hazánkban, számos területen – e-kereskedelem, informatikai szolgáltatások, távmunkát támogató eszközöket forgalmazók – nyíltak új lehetőséges a kisebb vállalkozások számára. Az is világossá vált, hogy a piaci stabilitás visszatérésére hiába is vágynak a cégek, a folyamatosan változó környezetben csak a rugalmasság, a magas szintű alkalmazkodókészség és az adódó lehetőségek hatékony és magabiztos kiaknázása hozhat hosszabb távú sikert. Akár új termékek és szolgáltatások bevezetésébe, akár eddig ismeretlen, nemzetközi szegmensek meghódításába fogunk, nem árt meggyőződni, hogy vállalkozásunk elég biztos lábakon áll a kihívások kezeléséhez.

A legkisebbek sem úszhatják meg: digitalizáció mindenek felett

A Brillit.com ingyenes üzleti platform nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint hogy segítse a hazai cégeket egy olyan digitális közösség kialakításában, ahol a különböző területekről érkező vállalkozások könnyen egymásra találhatnak és tartós üzleti kapcsolatokat építhetnek ki. Emellett könnyedén kommunikálhatnak egymással az online felületen keresztül, ajánlatot adhatnak és alvállalkozót bízhatnak meg néhány kattintással. A Brillit tehát ideális helyszíne lehet a kapcsolatépítésnek, miközben a modern üzletfejlesztés kulcsát jelentő digitalizáció számos előnyét is élvezhetik a regisztrálók. De pontosan mire érdemes odafigyelni, mielőtt ismeretlen terepre merészkedünk vállalkozásunkkal?

1. Sziklaszilárd IT-rendszer

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy jól felépített, 360 fokos biztonságot teremtő informatikai háttér nélkül ma már egy cég sem reménykedhet hosszú távú sikerekben, ráadásul az egyre szaporodó adathalász támadások mellett az ügyfélinformációk védelme is alapvető elvárás. Ha egyszer megroppant a bizalom a partner és az ügyfelek felől egy adatszivárgás miatt, azt nagyon nehéz lesz újra visszaszerezni.

2. „Változásálló” üzleti terv

Mivel az üzletfejlesztés kockázatos vállalkozás lehet, nagyon fontos, hogy az esetleges költségeket jól mérjük fel és figyelembe vegyük a tervezés során, ahogy azt is érdemes mérlegelni, hogy mindig adódhatnak váratlan események. Ha például egy projektet csak később tudunk megkezdeni, mert nem találjuk a megfelelő alvállalkozót, máris csúszással számolhatunk, ami a pénzügyi mérlegünket is érintheti.

3. Mindent az ügyfélért

Kínálhatunk csúcsminőségű terméket vagy bővíthetjük szolgáltatásaink körét, ha közben nem tudjuk megfelelő színvonalon és elég gyorsan kiszolgálni ügyfeleinket. Ma már elvárás az azonnali panaszkezelés és a 0-24 órában elérhető kapcsolattartó, mely azonban egy kisebb cég számára nehezen megugorható feladat. Itt is segít a technológia: egy beépített űrlap vagy egy egyszerű chatbot is nagy előrelépést jelenthet a kisebb cégek számára.

4. Automatizáció ezerrel

Mivel a kisebb cégeknek sok esetben nincs lehetőségük minden funkciót külön munkatárssal lefedni, gyakran áll a szintlépés útjába a kapacitáshiány. Számos olyan feladat van azonban, melyet könnyű és érdemes is automatizálni, ilyen például a dokumentumkezelés, szerződéssablonok vagy éppen ajánlatkérők generálása – mindez érezhetően új dimenzióba repíti a vállalkozást.

5. Megbízható partnerkör

Az üzletfejlesztés útjába állhat a magas színvonalon dolgozó, stabil alvállalkozói kör hiánya is, hiszen hiába tudjuk cégünkről, hogy milyen volumenű termék gyártására képes, ha az alapanyagokat biztosító vagy a szállítást végző partner teljesítményéről nem vagyunk meggyőződve. Nélkülözhetetlen tehát a megbízható üzleti kapcsolati háló kialakítása az újabb piaci szegmensek meghódításához.

+1 A névjegykártyák kora lejárt, de fontos a személyes kapcsolat

A Brillit.com online platformja attól a felismeréstől vezérelve született, hogy a digitalizáció által átalakított világban a kapcsolatépítés a kommunikáció egyre inkább az online térbe tolódik, miközben a partnerek változatlanul igénylik a személyességet, az átláthatóságot és a közvetlen interakciókat. Az üzleti networking szabályai tehát itt is hasonlóképpen alakulnak: kulcsfontosságú az első benyomás, így nem mindegy, hogy mit és hogyan mutatunk meg magunkról, a cégünk digitálisan elérhető „lenyomata” pedig tulajdonképpen modern névjegykártyaként működik. A Brillit platformján a vállalkozások elkészíthetik saját profiljukat logókkal, cégtörténettel vagy éppen a termékeiket és munkájukat bemutató fotókkal, majd mindezt egyfajta weboldalként is használhatják és a közösségi médiában is megoszthatják. Az ötletgazdák azonban itt nem állnak meg, további funkciók beépítésével tervezik segíteni a kkv-kat az üzletszerzésben.

Címlapkép: Getty Images