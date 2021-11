Remélik, nem lesz tömeges felmondás az oltás miatt: a vidéki cégnél kötelezővé tették

A Taksonyban működő, multinacionális hátterű cég, a Rosenberger igazgatója, Józsa Gyula úgy döntött, kötelezővé teszi a cégnél a dolgozóknak az oltást, derül ki a 444.hu riportjából. Rajta kívül egyetlen vállalatról tudni, a Richter Gedeon Nyrt.-nél, hogy kötelezik az alkalmazottakat a vakcina felvételére, az itt működő cégek nagy része kivár, vagy egyenesen azt közli, ott aztán nem lesz kötelező az oltás, hiába is teremtette meg a lehetősége a kormány úgy két héttel ezelőtt.

Ahogy a cégvezető, Józsa Gyula a lapnak elmondta, október 28-án jött a hír, hogy a munkáltatók elrendelhetik az oltást. Péntek reggel olvasta a rendeletet, aztán felhívta az egyik német vezetőt az anyavállalatnál, hogy van egy ilyen lehetőség. Azt közölték vele, a magyar cégvezetőnek kell döntenie. Aznap két dolgozóról derült ki, hogy elkapták a covidot, hamarosan még további négyről. Józsa Gyula a következő hét elején úgy döntött, élni fog a lehetőséggel, „mindenki védelme érdekében”.

A taksonyi Rosenbergernél két műszakban gyártanak csatlakozókat üvegszálas kábelekre.

3800 négyzetméteres üzem, egyszerre 120-130 ember dolgozik az asztaloknál. Nincsenek nagy gépeink, ez kézimunka. Megy a klíma, szól a zene, fehér köpeny, fehér papucs

- írta le a viszonyokat a gyárigazgató, aki még azt is elárulta, hogy az elmúlt másfél évben a cégben 80-an fertőződtek meg bizonyítottan, hatan kórházba is kerültek.

Nem bocsátják el azonnal az oltatlanokat

A cégnél jelnleg 340 emberből 98-an nem oltatták be magukat november elejéig. A magyar gyárigazgató az oltatlanoknak januárig adott időt, előírhatta volna decemberre is, de nem akarta „a karácsony előtti időszakot ezzel turbózni”. A kormányrendelet szerint aztán fizetés nélküli szabadságra küldheti az ellenállókat, és egy év elteltével el is bocsáthatja őket.

Aki akarja, akár a gyárban is megkaphatja az oltást, közel két hét alatt 18-an jelentkeztek.

Vannak néhányan, akik inkább oltópontra mennek, de nagyjából 70 ember sorsa így is bizonytalan. Józsa egy emberről tudja, hogy ügyvédhez fordul. Ha mégis sokan elmennének, tette hozzá Józsa Gyula, a munkaerőhiány miatt nehéz lenne pótolni őket, rövid távon túlórával oldaná meg a helyzetet.

Címlapkép: MTI/Vasvári Tamás