STOP benzin és gázolaj: kiderült, mikortól maximálják az üzemanyag árát

100 oltottból egy betegszik meg, ő is enyhe tünetekkel megússza. Az oltások hatékonysága 6 hónap után csökken, ezért mindenkinek azt javasoljuk, vegyen fel 3. megerősítő oltást - mondta el Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón. Hozzátette, hogy az egészségügyi kapacitások rendelkezésre állnak, kötelező oltást nem kívánnak elrendelni továbbra sem, ezt a munkáltatókra bízzák.

Kötelező lesz az oltás a közigazgatásban, az egészségügyben jó az átoltottság. Fontos, hogy a tanárok is be legyenek oltva.

Hogy a negyedik hullám mikor tetőzik, egyelőre nem tudják. Van, aki szerint ez november vége, van, aki szerint december vége lesz. Egy ötödik hullám sem zárható ki, ekkorra azok lesznek védettek, akik a harmadik oltást is felveszik

- mondta Gulyás Gergely.

A benzinárakkal kapcsolatban elmondta, a 95-ös benzin és a gázolaj ára kihatással van a gazdaságra, ezért november 15-től 480 forintos felső határral rögzítik ezeket. Ennél olcsóbb lehet a benzin, de drágább nem.

Három hónapra vonatkozik a 480 forintos maximális benzinár és a dízelár, és azt követően felülvizsgálják - mondta kérdésre Gulyás. A döntés a 95-ös oktánszámú benzinre, és a gázolajra vonatkozik. Mint később ismertette, nem ismernek olyan EU-s normát, ami tiltaná ezt.

Egy másik kérdésre a miniszter kifejtette: az üzemanyagok adótartama nem fog csökkenni, a kereskedelmi árrésből kell lefaragni a kutakon. A kereskedőket nem fogják kompenzálni az üzemanyagárak maximalizálása miatt.

A kormány tárgyalt a rezsiárakról is. Azt állapították meg, hogy energiaválság van Európában. Egy év alatt az európai piacokon 400%-ot nőttek a rezsiárak. Ez rezsiválságot is eredményezett. Magyarország továbbra is fenntartja a rezsicsökkentett árakat

- közölte Gulyás Gergely.

Minden koronavírus-adatot, amit az NNK publikálni tud és nem sérti a titoktartási jogokat, nyilvánosságra fognak hozni. Hamarosan tehát részletesebb adatok jelenhetnek meg a vakcinák hatékonyságáról, átoltottságról, fertőzésszámokról

- mondta Gulyás Gergely.

Egy esetleges negyedik oltással kapcsolatban a miniszter elmondta, hogy minden oltás után bizonyos idő elteltével az antitestek száma csökken. Az egész folyamatot vizsgálni kell, és könnyen lehet kell negyedik oltás is.

Gulyás szerint van egy olyan magyar tanulmány, ami egységesen, világosan megállapítja az összes itthon alkalmazott vakcina hatékonyságát, és más fontos adatokat is, amit az előző hullámok során nyilvánosságra hoztak, és most is arra kérték az NNK-t, hogy hozzák nyilvánosságra.

