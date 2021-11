Mi lesz így a magyarok hiteleivel? Tovább nőtt az alapkamat

Folytatódik az MNB kamatemelési ciklusa, az októberi növekedés után most ismét, immáron a hatodik alkalommal emelik a jegybanki alapkamatot. A Monetáris Tanács döntése szerint most a vártnál magasabb, 30 bázispontos emelést jelentettek be, amelynek mértéke így már 2,0 százalékos lesz - írta mai cikkében a Pénzcentrum.

Júniusig igen alacsony volt a jegybanki alapkamat, ami eléggé felpörgette a magyar gazdaságot, az exportmérlegünk magas volt a gyenge forint okán, és folyamatos volt a gazdasági növekedés. Mostanra viszont egész más a helyzet, elszállóban vannak az árak, úgyhogy valamit lépni kellett.

És hogy mi köze ehhez a jegybanki alapkamatnak?

Ez az a ráta, amelyet a bankok kapnak a betéteikért a jegybanktól. Ha ez nő, akkor a bankok a megszerzett pénzt is drágábban hitelezik tovább az ügyfeleiknek, valamint a hazai betétek kamatai is magasabbak lesznek emiatt.

Ha alacsony az alapkamat, olcsóbbak a hitelek, tehát a lakosság is bátrabban vesz fel kölcsönöket, ezért pedig több pénz cirkulál a magyar gazdaságban - az árak pedig elkerülhetetlenül nőnek, aminek az MNB gátat akar szabni.

Mi lesz így a magyarok hiteleivel?

Az már biztos, hogy rosszul jár, aki a következő hetekben, hónapokban tervez hitelt felvenni: a Bankmonitor a júliusi kamatemelés után megnézte, hogy miképp alakultak a hitelkamatok. Kiderült, hogy az augusztusban forduló forintosított

devizahitelesek kamata 0,54 százalékponttal fog megemelkedni, de a legtöbb hiteles rosszul járt.

A jegybanki alapkamat emelése sok mindenre hatással van, talán az egyik legközvetlenebb módon a rövid futamidejű hozamokat befolyásolja. Ezek közé tartoznak a jegybanki hozamok, mint a BUBOR. Ennek értéke alapján módosul ugyanis a kölcsönök kamata. Ennek köszönhetően 3 havi irányadó referencia-kamatláb értéke.

Címlapkép: Getty Images