A top fizetések miatt sok az ingázó: ezekért a magyarokért két kézzel kapkodnak a cégek

Legfrissebb munkaerő-piaci körképünk helyszíne az ország szíve, Közép-Magyarország, vele Pest megye és Budapest. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a világjárvány óta milyen munkaerőpiaci változások mentek itt végbe. Hogyan alakultak a bérek, kikre, milyen szakemberekre van leginkább ebben a központi régióban kereslet.

Az ország legnagyobb munkaerőpiaci koncentrációja a közép-magyarországi régiót, és benne a fővárost, Budapestet jellemzi: itt mindig is magasabbak voltak a bérek, drágább a megélhetés, gyorsabban pörgött a munkaerőpiac mert mindig volt jelölt és a legmagasabb képzettségi szint is itt koncentrálódik. Sok az egyetem és a K+F illetve tetten érhető nemzetköziség, ami vonzza a diákokat és mindazokat, akik keresik a jó, magas kereseti lehetőséggel bíró munkahelyeket – közölte a HelloVidék megkeresésére Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója.

Az elmúlt években a tendenciák nem változtak, rengetegen ingáznak és sokan tartósan is költöznek Budapestre, illetve Pest megyébe. A Trenkwalder mobilitási felmérése pedig azt mutatja, hogy

az ország szinte minden részéből az országon belüli migráció leginkább kedvelt célpontja, Budapest és Pest megye.

A COVID Budapesten a sok szellemi és irodai munkakör miatt összességében nem okozott olyan leépítési hullámot, mint egyes vidéki, a gyártó szektor által uralt régiókban. A HORECA viszont olyan mértékű áldozattá vált, hogy még az idei év sem volt képes visszaépülni. Az új trendek is jellemzően itt jelennek meg elvárások szintjén elsőként. Ma a home office-ra való igény elsősorban a budapesti szellemi pozíciókra jellemző, nem is versenyképes az a pozíció, amelyhez nem kínálnak home office lehetőséget. Az online interjúkat már korábban is alkalmazták bizonyos esetekben, de COVID szinte kizárólagossá tette a toborzásnak ezt a formáját. Ami még nagyon szembetűnő, hogy míg korábban jellemzően az IT-s munkaerőből volt igazi hiány, addigra ma már számos további szakmacsoportban is komoly problémává vált a munkaerőhiány. Hatalmas a kereslet a szolgáltatóközpontok (SSC) és a kereskedelem területein.

- mondta a HeloVidéknek Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója, aki szerint most úgy tűnik mindenki értékesítőket keres, és ennek nagyon erős bérfelhajtó ereje is van. Emellett a cégek digitális átállása és különböző feladatok digitalizálása a régiós cégeknél volt leghamarabb tetten érhető.

Nem szeretnek sokat tömegközlekedni a budapesti munkavállalók

Speciálisan jellemző a budapesti munkavállalókra, hogy a jelentkezők csak a szomszédos kerületekben keresnek és vállalnak munkát, így erősen szűkül a toborzási kör. Kis létszámban és arányban hajlandók például Budáról a pesti oldalra, vagy ellentétes irányban mozogni munkavállalás céljából. Pest megye területére pedig az jellemző, hogy céges járat szükséges ahhoz, hogy megmozgassuk a munkavállalókat, jelölteket, a kizárólag tömegközlekedéssel történő munkába járást nem preferálják.

Pest megye területén jelentősen nőtt a logisztikai cégek, ezáltal igények száma is. A Covid terjedése a nagy népsűrűség miatt erősebb volt, így még nehezebb volt eredményes helyi toborzást folytatni.

– tette hozzá a WHC Csoport szakembere is.

Rájuk vár a munkaerőpiac

A WHC Csoport szerint részint sok olyan cég van ebben a régióban, melyek nem autóipari érdekeltségűek, így ők most is fejlesztenek, fejlődnek. A vendéglátóiparban (hotelek, rendezvényközpontok), illetve a kereskedelemben (nagyobb áruházláncok), valamint a nagy logisztikai központokban (agglomerációban található logisztikai parkok) raktárosok, targoncások hiányát érzik a partnerek leginkább.

Szellemi oldalon leginkább a felsőfokú végzettséggel bíró, nyelveket beszélő juniorokat és szakértőket keresnek, emelte ki Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója, majd hozzátette:

A legkeresettebbek az SSC pozíciók, az IT pozíciók, főként szoftverfejlesztők, rendszermérnökök, digital menedzserek, Sales területre az értékesítők, a területi képviselők, sales asszisztensek, key accountokok, sales menedzserek kellenek, de keresettek a pénzügyi terület munkakörei is (könyvelő, kontroller, auditor, számviteli pozíciók, adószakértők). Mivel országon belül itt koncentrálódik a legtöbb pozíció, gyakorlatilag kétszer annyi, mint az országban együttvéve ezért a HR-es pozíciók is rendkívül keresettek. Recruiterekre, toborzókra, fejvadászokra, business partnerekre, valamint munkaügyi területre, bérszámfejtésre, Tb ügyintézésre is hatalmas az igény. Adminisztratív munkakörökre ugyanakkor van bőven jelölt.

Fizikai területen a legnagyobb problémák a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója szerint jelenleg logisztikai területet sújtják.

Kifejezetten a raktárosok, targoncás pozíciók, komissiózók jelentenek nehézségeket.

A kereskedelembe az eladók, pénztárosok, árufeltöltők. Pár éve a villanyszerelő és karbantartó pozíciók is gondot okoztak ma ez kiegészült a lakatosokkal és műszerészekkel is. A szállítmányozás terén, a speditőrök, sofőrök hiányoznak, utóbbiaknál szinte mindegy, hogy áru- vagy személyszállítás és nemzetközi vagy belföldi-e az irány. A futárokra is óriási a kereslet, amolyan belépő szint a szállítmányozásba, és talán még itt a legegyszerűbb a feladatkör. Az operátorokból még vannak tartalékok a rendszerben, de fontos megjegyezni, hogy egyáltalán nem mindegy a műszakrend, a munkahely megközelíthetősége, a juttatási rendszer és a munkakörülmények.

Milyen munkaerőpiaci változásokra, átrendeződésekre lehet számítani a közeljövőben ebben a régióban?

A Trenkwalder kereskedelmi igazgatója szerint a hatalmas munkaerőhiányra ebben a régióban tudnak a legrugalmasabban reagálni a cégek, mert az átképzésekre és a szállásos projektekre itt mindig találnak munkavállalókat, és akár országos is lehet a merítés. A másik, tette hozzá, hogy a hazánkba érkező külföldi munkavállalók is előszeretettel jönnének a fővárosba vagy annak közelébe dolgozni. A sok külföldi munkavállalóra azonban leginkább a fizikai pozíciók esetében nyitottak a cégek, a szellemi pozíciók tekintetében jelenleg túlkínálat van, és számukra a munkaerőhiány ellenére is nehezebb az elhelyezkedés.

A COVID miatt egyre több munkavállalót vesznek fel vidékről, akik távoli munkavégzéssel, heti egy-két alkalommal vállalják, hogy bejárjanak a fővárosi irodába.

A kékgalléros területen az OKJ-s képzések megszüntetése biztos komolyan hatással lesz a munkaerőpiacra, ez már most is érzékelhető. A cégek már most kezdik átszervezni a munkafolyamatokat ennek tükrében. Keresik azon feladatokat, melyeket már az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező munkavállalók is el tudnak látni.

A Trenkwalder felmérésben a munkavállalók elégedettségi indexe egyáltalán nem megnyugtató, mert bár a lehetőségek száma magas, de a bérek a magas megélhetési költségek miatt egyáltalán nem elegek a munkaerő hatékony megtartásához.

- magyarázta a HelloVidéknek a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója.

Munkabérek alakulása

Ahogyan az ország más területén is, ebben a régióban is folyamatosan emelkednek és az országos átlag felett vannak.

Az óriási munkaerőhiány és a munkaerő és munkerőpiaci lehetőségek koncentrációja miatt jellemzően itt a legnagyobb a bérverseny. A munkavállalók tisztában vannak a lehetőségeikkel ezért itt bátrabban kének magasabb béreket. Mindez azt jelenti, hogy országos átlaghoz képest 10%kal biztosan, de egyes pozíciók esetében 20-25-30%-kal is magasabb bérekkel lehet találkozni. A kiegészítő juttatások terén egészen extrém megoldásokkal is találkozunk, illetve ebben a régióban hatványozottan fontos a employeer brand. Az sem elhanyagolható, hogy milyen tréningeket kínálnak a cégek vagy milyen karrierút van az adott pozícióban. A home office, mint a csomag része sok esetben a bérezés fölé is került a rangsorban, nem ritkán találkozunk azzal, hogy alacsonyabb ajánlatot fogad el valaki, ha több a home office. IT-sok esetében gyakran szóba sem állnak a cégekkel, ha egyáltalán be kell menni a céghez.

- nyilatkozta Nógrádi József kereskedelmi igazgató, aki még hozzátette, az igények fizikai fronton is elszálltak, amihez próbálnak igazodni a cégek.

A legnagyobb versenyben a Trenkwalder szakembere szerint pillanatnyilag a logisztikai cégek vannak. A szakképzett munkavállalók (targoncások) tisztában vannak a jelenlegi nehéz helyzettel, így bátran mondanak jóval magasabb bérigényeket, mint pl a vírushelyzet előtt. Az egyre nagyobb és sürgetőbb igények következtében viszont a cégeknek nincs más választásuk, mint a bérkompenzáció. Mára szerencsére egyre ritkább a teljesítményalapú bér. A cégek észrevették, hogy nagyobb eredményeket érhetnek el az alapbér emelésével. A fizikai munkavállalóknál is megjelentek azok a kiegészítő juttatások, amelyek igyekeznek ellensúlyozni a szociális hiányosságokat. Így az egészségbiztosítások és a posztgraduális képzések jó hívószónak számítanak. Fontosak a munkakörülmények, és már itt is számítanak a well-being megoldások, az egészségügyi szűrések, vagy egészségnapok, az egészséges étkezés vagy a konditerem, kondibérlet, stb.

Ők sínylették meg leginkább az elmúlt éveket

Budapesten a HORECA veszített a legtöbbet, itt rengetegen lettek pályaelhagyók. Nagy vesztesek lettek azok is, közölte a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója, akik akkor léptek volna be a munkaerőpiacra amikor kirobbant a COVID, jellemzően a diákok.

A fiatal korosztályban még mindig magas a munkanélküliség. A másik vesztes generáció az idősebb, 40 feletti generáció.

A munkavállalók elhelyezkedési esélyei már 40 évtől komoly mélyrepülésbe kezd és 50-től felfelé szinte lehetetlen küldetéssé válik az elhelyezkedés.Kivétel a hiányszakmák tekintetében van. A nők visszatérése ugyanakkor ebben a régióban a legkönnyebb, mert itt a legrugalmasabbak a cégek.

Mekkora a munkanélküliség ebben a régióban? Jellemzően kik nem találnak munkát?

Az országos munkanélküliségi ráta átlaga jellemzi a területet, a kitettség miatt itt is a vendéglátóipart említenénk.

A munkanélküliség ebben a régióban és Budapesten is 3,5-3,6 % körül alakul most.

A régióban számtalan a lehetőség, ezért csak az nem tud elhelyezkedni, aki nem tekint rugalmasan a munkaerőpiacra, és túlzóak az elvárásai. Esetleg olyan életkorban van, és olyan pozícióra pályázik, amely esetében nehéz az érvényesülés. Amennyiben azonban kellő rugalmassággal áll valaki a munkaerőpiachoz, és hajlandó az átképzést vállalni, vagy kompromisszumot köt a bérezés tekintetében, szinte azonnal képes lesz elhelyezkedni. A szakmunkások körében a legkönnyebb az elhelyezkedés. Jelenleg amennyiben rendelkezik már tapasztalattal (akár minimálisan is) akár napokon belül munkába tud állni. Ezzel szemben a betanított munkák esetében már sokkal több a szűrő. Egyre inkább jellemző, hogy a munkáltatók a férfi munkaerő felé húznak, valamint az életkort is egyre alacsonyabban maximalizálják.

- emelte ki Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója.

A harmadik országbeli munkavállalók megjelenése tömeges

A keleti, illetve déli országrészből történő toborzásnak egyre kisebb a relevanciája, mert a jelenlegi határainkon belül állást keresők jelentős hányada helyben, környékben is talál munkát – közölte a WHC Csoport szakembere, aki hozzátette, a nagyobb létszámigényekkel jelentkező vállalatok mindinkább fordulni fognak a harmadik országbeli toborzás felé, mert a helyi jelöltekből csak töredékét tudják betölteni a pozícióiknak, ráadásul azt is jelentős fluktuáció kíséri.

Szellemi tekintetben sok pályázatot és jelöltajánlást kapunk a keleti régióból. A keleti állásbörzéken már évek óta rengeteg nyugat-magyarországi cég volt a múltban, és egyre több budapesti vagy pest megyei cég jelenik meg manapság toborzási célzattal. A Trenkwalder felmérése is azt mutatja, hogy a munkavállalók ezért leginkább Bp-re áramlanak a jobb munkalehetőség reményében. Ami komoly visszatartó erőt jelent, az a lakhatási helyzet, illetve a magasabb költségszint. Fontos azonban megjegyezni, hogy sokan szakmai kihívásokat keresnek és emiatt pályáznak Budapestre, jellemzően a központokba, és ez egyfajta karrierlépcső is sokak számára az adott cégen belül vagy adott szakmán belül.

- mondta el a tapasztalatait Nógrádi József kereskedelmi igazgató is, aki hozzátette, fizikai téren még mindig jellemző, hogy az ország keleti részéről érkeznek inkább betanított pozíciók kapcsán a jelöltek.

A szakmunkások hiánya ugyanis országos jelenség, és itt azok, akik akartak már eljöttek vidékről a régióba dolgozni ezért itt a fiatalok rétege az egyetlen megoldás, illetve a külföldiek. Budapesten a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója szerint kevésbé tetten érhető az ukrán foglalkoztatás mint vidéken, a munkaerőhiány viszont itt is az érdeklődés középpontjába helyezte ezt a kérdést. Ebben a régióban ugyanakkor felmerül alternatívaként az ázsiai, angolul beszélő munkaerő is, szemben a csak ukránul beszélő kelet-európai jelentkezővel.

Címlapkép: Getty Images