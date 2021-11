Ajjaj, nagy a baj! Újabb területeken jelent meg a madárinfluenza Magyarországon

Két Bács-Kiskun megyei gazdaság állatainál is madárinfluenzára utaló tüneteket észleltek hétfőn. A császártöltési, több mint 38 000 pecsenyekacsa törzsállatot számláló állományban a tojástermelés drasztikusan visszaesett, emellett a takarmány és a vízfogyasztás is lecsökkent. Az állatok bágyadttá váltak és megemelkedett az elhullás. Utóbbi tüneteket tapasztalták a 620 egyedből álló hízólúd állományban is egy jászszentlászlói telepen. A Nébih laboratóriuma mindkét esetben a madárinfluenza vírus H5N1 típusának jelenlétét mutatta ki.

Az állategészségügyi szakemberek a jászszentlászlói állomány felszámolását már gyanú alapján megtették, a császártöltési állományé folyamatban van. A gazdaságok körül kijelölték a 3 km sugarú védőkörzeteket, valamint meghatározták a megfigyelési körzeteket. Ezeken a területeken további vizsgálatok indultak, valamint életbe léptek a járványvédelmi, állatmozgatási korlátozások.

A kitörésekről az országos főállatorvos soron kívül tájékoztatta a partnerországokat, továbbá a ma zajló V4+4 országos főállatorvosi találkozó résztvevőit szóban is informálta. A nemzetközi kereskedelmet érintő aktuális információkról a Nébih aloldalán tájékozódhatnak az érintettek: https://portal.nebih.gov.hu/madarinfluenza

A vonuló vadmadarak miatt – ahogy arra október végén, illetve a múlt héten is felhívtuk a figyelmet – a betegség fokozott veszélyt jelent a baromfiállományokra. A járványvédelmi intézkedések betartása kiemelten fontos. Az általánosan érvényes előírásokon túl a Nébih kockázatértékelése alapján magas kockázatúnak azonosított megyékben a kötelező zártan tartást is elrendeli dr. Bognár Lajos országos főállatorvos. Az érintett területek: Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék teljes területe.

Címlapkép: Getty Images