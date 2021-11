Drága mulatság lehet a kézpénzfelvétel: őrületesen sokat kell fizetni ezért a bankoknak

A koronavírus járvány berobbanása óta a magyarok egyre inkább előnyben részesítik az internetbank és a mobilalkalmazás nyújtotta online megoldásokat, a tavalyi évben ezért megszokottnál is kevesebb pénztári készpénzfelvétel került lebonyolításra a szolgáltatók pénztáraiban - írta a Pénzcentrum.

Az Magyar Nemzeti Bank erre vonatkozó statisztikái szerint az idei év második negyedévében mindössze 1 057 904 ilyen tranzakció zajlott el, ami 640 704-el kevesebb a 2019 második negyedéves 1 653 204 készpénzfelvételt mutató statisztikánál. Ennél még szembetűnőbb a készpénzfelvételek összege közti különbség. A 2021 második negyedévében felvett 791 334 millió forint egészen elképesztő visszaesés ugyanis a két évvel ezelőtti év második negyedévében jelentett 1 billió 996 952 millió forinthoz képest.

Az alacsony számok ráadásul a pandémia alatt tartósnak bizonyultak. Már tavaly is érezhető volt a visszaesés a járvány előtti helyzethez képest, sőt a II. negyedév még valamivel gyengébb is volt az ideinél. Jól látható tehát, hogy a magyarok számára a korábbinál is idegenebb tereppé vált a készpénzfelvétel e kevésbé gyakori módja. Ettől persze csak még inkább fontos, hogy tisztában legyünk a bankok ilyen jellegű tranzakciókra vonatkozó aktuális kondícióval.

