Újabb gyorsforgalmi út épül Magyarországon: hatással lesz az M7-es autópálya forgalmára is

Látványosan halad az építkezés a Kaposvár és az M7-es autópálya között. A 67-es főút további, két lépcsős fejlesztésével még gyorsabbá és biztonságosabbá válhat a közlekedés a magyar tenger és a somogyi megyeszékhely között, miközben könnyebben elérhető az M7-es autópálya felhajtója, ezáltal így a főváros is. A 67-es számú főút kivitelezésének I. ütemét 2019 decemberében adták át, amely keretében Kaposfüred és Látrány elkerülő szakaszok között 33,2 kilométer hosszon kétszer-kettő sávos út épült, ebből több, mint 20 kilométer új nyomvonalon vezetett út. Jelen fejlesztések ennek a folytatását, bővítését jelentik.

Gazdaságélénkítő hatása lesz a beruházásnak

Nézzük elsőként a főút Kaposfüred elkerülő szakaszának fejlesztését! A Kaposvár megközelítése, 67. számú főút Kaposfüred elkerülő szakasz kivitelezési munkái 2021. május 10-én kezdődtek meg.

A beruházás a meglévő 67. számú főút Kaposfüred elkerülő szakaszának 2x2 forgalmi sávossá fejlesztését tartalmazza 3,14 kilométer hosszon. A fejlesztés a Kaposvár és az M7 között megvalósuló 2x2 sávos útszakasz részeként jön létre, a 61. számú és 67. számú főutak különszintű csomópontja és a Kaposfüred északi területén megépült turbó körforgalmú csomópont között. A fejlesztés során 1 darab különszintű átvezetés létesül az Állomás utcánál, a 6709 jelű összekötő útnál, a Kaposvár irányából érkező és a Kaposvár felé közlekedők kapcsolatának biztosításával. Az Állomás utca átvezetésének környezetében közvilágítási hálózat kerül kiépítésre, valamint a fejlesztéssel érintett közművek kiváltására is sor kerül. A projekt megvalósítása során kiépítésre kerül az üzemi hírközlő hálózat (változatható jelzésképű táblák, forgalomfigyelő kamerák, forgalomszámláló mérőhelyek, meteorológiai állomások) a Magyar Közút NZrt. kaposvári üzemmérnöksége és az elkerülő út között, valamint a 67. számú főút korábban megépült 2x2 sávos szakaszán is

- tájékoztatta a NIF Zrt. a HelloVidéket a fejlesztéssel kapcsolatos tervekről.

A NIF szakemberei azt is elárulták, hogy a fejlesztésnek köszönhetően várhatóan tovább csökken a menetidő Kaposvár és az M7-es autópálya között. Az érintett településeken élők mentesülnek a naponta áthaladó forgalom zajától, környezeti ártalmaitól, a fokozott baleseti kockázatoktól. A beruházásnak természetesen gazdaságélénkítő hatása is lesz. A kedvezőbb körülmények következtében a mobilitás is javul, ez hatással lehet a foglalkoztatás bővülésére.

Jelenleg az elkerülő szakaszon előkészítő és földmunkák, valamint a szükséges közmű átépítések vannak folyamatban, továbbá megkezdődött az Állomás utca keresztezésénél tervezett új felüljáró műtárgy építése is. A 67. számú főút Kaposfüred elkerülő szakasza a 61. számú főút különszintű csomópontja és a Kaposfüred északi területén megépült turbó körforgalom között 2021. július 19-én lezárásra került. Jelenleg a teljes közúti forgalom az előkészületi munkák során felújított 65146 jelű út Kaposfüred belterületi szakaszán halad. A Kaposfüred és Juta közötti összekötő úton a közműépítési munkák miatt jelenleg félpályás lezárás mellett, jelzőlámpás irányítású forgalomterelés került kiépítésre. A későbbiekben az érintett útszakaszon a körforgalom helyén épülő felüljáró építési munkálatai során ideiglenes forgalomterelésre kell számítani

- mutattak rá a NIF Zrt. szakemberei, hozzátéve, hogy a kaposfüredi elkerülő szakasz kivitelezésének lezárása 2023. áprilisában várható.

A kivitelezés során 180 ezer köbméter földet és szemcsés anyagot mozgatnak meg, építenek be. A pályaszerkezet építéséhez 7 500 köbméter beton burkolat alapot és 22 ezer tonna aszfaltot használnak fel.

A 67. főút fejlesztésének hírére elkezdtek érdeklődni a vállalkozások Kaposvár iránt. Ma már ott tartunk, hogy beteltek az Ipari parkjaink. Két új területet alakítunk ki. Az egyik a Dombóvári utcában lesz, ahová a világ II. legnagyobb üveggyára települ, 32 hektárra, állami támogatással. A másik itt a 67. sz. főút mellett, az Északi Ipar terület, amit a leendő M9 nyomvonala is keresztez majd. Itt hadiipari beruházás kezdődik

- emelte ki a fejlesztés kezdetén Szita Károly, Kaposvár polgármestere.

A teljes, Kaposvár és az M7-es autópálya között létrejövő 2×2 sávos, emelt sebességű 67. számú főút megbízható üzemeltetésén túl a jelenleg a Kaposváron meglévő üzemmérnökség fejlesztésének tervezése folyik. Itt a telephely teljes korszerűsítésére, bővítésére kerül sor.

Ha gépjármű érkezik a csomópontba, a közvilágítás ereje felerősödik

A fejlesztés azonban a „másik oldalon” is elindult és jelenleg gőzerővel zajlik. A „Kaposvár megközelítése, 67. számú főút Látrány elkerülő szakasz” kivitelezése 2021. augusztus 26-án kezdődött meg.

A beruházás a meglévő elkerülő Kaposvár irányából nézve - szelvényezés szerinti - jobb oldali szélesítésével valósul meg, mivel a szelvényezés szerinti bal oldalon Natura2000 besorolású területek találhatóak. A szakaszon Somogytúr és Visz között vadátjáró épül. Visz település bekötését egy különszintű csomópont biztosítja majd. Visz és Rádpuszta között újabb vadátjáró létesül, valamint egy különszintű földút átvezetés is épül Rádpuszta térségében, mely Kaposvár irányából lehajtási lehetőséget biztosít Rádpuszta felé. Az elkerülő a 67. sz. főút és az M7 autópálya csomópontjában ér véget. Itt a meglévő autópálya csomópont déli alcsomópontját turbó körforgalommá alakítjuk, melynek egyik ága Rádpuszta bekötését is biztosítja, az Árpád utca és a csomópont összekapcsolásával. A körforgalom közvilágításának kiépítése során a hagyományos helyett úgynevezett dinamikus közvilágítási rendszer jön létre. Ha gépjármű érkezik a csomópontba a közvilágítás ereje felerősödik, majd amint a gépjármű elhagyja a körforgalom területét kis idő múlva egy előre meghatározott szintre csökken vissza a fényerő. Ezzel és a led technológiával a közvilágítás energiaigényében jelentős megtakarítás érhető el. A teljes átépülő szakaszon kiváltásra kerülnek az érintett közművezetékek, új üzemi hírközlő hálózat kiépítése is megvalósul, valamint a teljes szakaszon vadvédelmi kerítés létesül

- informálta a NIF Zrt. a HelloVidéket.

A fejlesztésnek köszönhetően nemcsak a menetidő csökken tovább Kaposvár és az M7-es autópálya között, de jelentős gazdaságélénkítő hatása is lehet.

A megbízott vállalkozó az alábbi munkákat végzi jelenleg:

területelőkészítési feladatok (fa- és cserjeirtás, gyommentesítés, humuszolás);

régészettel érintett területek előkészítése a régészeti feltárás számára;

a főpálya tekintetében a kavicscölöpözési feladatok megvalósítása a terv szerinti helyszíneken;

a főpálya szélesítés tekintetében töltésépítési munkálatok;

a Tetves-patak mederkorrekciójának mederburkolási munkálatai zajlanak Viszi csomópont környezetében;

leterhelő töltés épül a Somogytúr és Visz között építendő vadátjáró tekintetében;

a Rádpuszta térségében építendő földútátvezetésnél a próbacölöp terhelési vizsgálata folyik.

A kavicscölöpözési munkálatok okán az útpálya közelsége miatt ideiglenes forgalomkorlátozások (egy forgalmi sáv időszakos lezárása) bevezetése szükséges az éppen kivitelezés alatt lévő szakaszon. A Viszi különszintű csomópontban megépülendő híd tekintetében kiépítésre került a 6514. jelű Andocs-Látrány összekötőút 67. számú főút és Visz település között egy terelőút, melynek a forgalom részére történő átadása a közeljövőben várható, azonban annak pontos időpontjával egyelőre nem rendelkezünk. A 67. számú főút 81+785 kilométer szelvényében lévő hullámlemez szerkezetű hidat elbontják, helyére új, előregyártott hídgerendás műtárgyat emelnek be. Az építés idejére terelőút kerül kiépítésre, amelyre átterelik a 67. számú főút forgalmát

- emelte ki a NIF Zrt., hogy erre számítsanak az autósok a két érintett útszakaszon jelenleg és a következő időszakban.

A látrányi elkerülő szakasz kivitelezésének lezárása a hatályban lévő szerződés szerint 2024. februárjában várható. A szakasz forgalomba helyezésére pedig várhatóan 2024. márciusában kerülhet sor.

Címlapkép: Getty Images