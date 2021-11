140 milliárd még mindig hiányzik: az elvitel és a rendelés sem oldotta meg a problémát

A vendéglősök nagyot tekertek, de a járvány pénzügyi veszteségeit még nem tudták ledolgozni. Az elmúlt hónapokban a nyugtaadatok már a járvány előtti szint felett mozogtak, de 140 milliárd még a piacvesztés. Az adagok, korsók - a volumen - ötöde is még mindig hiányzik a mérlegből. A járvány felfutása pedig lenyomhatja az év vége remélt kasszáját.

A kedves vendég óvatos még mindig. Még jó, a Szép kártya zsebeit egybe foltozták, ez azért lendít a vendéglőkön, hiszen a juttatásból eddig részesült dolgozók a vendéglős zsebből szakították a legtöbbet régebben is, ami több rendelést hoz. De például a külföldi vendégek hada is hiányzik. És a drágulás a vendéglőket sem kíméli, ami nem egy vendégcsalogató folyamat. Ráadásul jó néhány vendégló számára végzetes döfés lehet a felfutó negyedik hullám, bár vendéglős korlátozás nincs, de bármi jöhet még, a vendégek óvatossága viszont nagyon is érződik.

Nyártól végre több a pénz, de az adagnak, korsónak ára is van

2021 júniusától már több pénzt hagytunk a vendéglőkben, mint a járvány előtt 2019 azonos hónapjában, a statisztika szerint. És a jó sorozat csak erősödött a nyári hónapokban, de a szeptember is húzósabb maradt. Sőt, a heti monitoros statisztika, az online pénztárgép adatai szerint az októbert követően november első fele is 11-12%-os többletet hozott a vendéglők konyhájára, 2019 azonos őszi hónapjához képest. Így a vendéglátás a hagyományosan legerősebb nyári hónapjaitól kezdve már túllépte bevételben a járvány előtti szintet (ráadásul a vendéglős csúcs júliusra, augusztusra esik, a boltokkal szemben nem az év végére.)

Elveszett pénz azért így is felbukkan a mérlegben, az első két negyedév 193 milliárd forintos piacvesztése október végére 140 milliárdra csökkent.

A költségek mindent pénzt elvisznek, veszteség van bőven

De a piac-, bevételvesztés miatti legnagyobb baj az, és ezért nem is tudott újranyitni jó néhány vendéglő, hogy a költségeiket (például a drágább alapanyag, munkabér, rezsi) a bevételek nem fedezik és a korábbi veszteségeket is görgetik maguk előtt.

A vendéglátózást is nyomta a drágulás, így mennyiségben (volumenben, adagban, korsóban) számolva kisebb a felzárkózás üteme, a nyári-őszi hónapokban is csak közelítette a járvány előtti szinteket.

A január-október hónapokban mennyiségben, volumenben együttesen nézve még mindig ötödével elmarad a vendéglős piac a járvány előtti szinttől (2021 első öt hónapjában harmadát vesztette el volumenben a vendéglátó piac).

