Gazdagok eledele: miért ilyen drága ez a hús a magyar boltokban?

Az elmúlt évben indított kampányt a baromfihús fogyasztásának ösztönzése érdekében az Agrárminisztérium (AM), az Agrármarketing Centrum (AMC) és a Baromfi Termék Tanács (BTT). A promóció célja a fehérjében gazdag hús sokféleségének és hasznosságának bemutatása annak érdekében, hogy a mindennapi étkezés részévé váljon. Illetve, hogy a háztartásokat arra buzdítsa, hogy minél több és minél változatosabb formában kerüljön a csirke-, a pulyka-, a liba-, a kacsahús vagy akár a gyöngyöshús és a fácánhús az asztalokra minden nap.

A hazai hústermelés több mint felét a baromfiágazat adja, közel 2600 baromfitartó gazdaság állítja elő a friss, egészséges baromfihúst és tojást. Magyarországon a baromfihús a legnépszerűbb állati eredetű fehérjeforrás, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a magyarok csaknem 35,5 kilogramm baromfit esznek évente. Ugyan nagy problémákat okozott a koronavírus-járvány a baromfi- és a tojáspiacon, a vendéglátást, a közétkeztetést, a turizmust ért korlátozások miatt, de a háztartások körében továbbra is vezető élelmiszertípusnak számít. Sőt, egyre többen választanak a csirke mellett más szárnyasfajtákat is egy-egy fogás elkészítéséhet.

Egyre népszerűbb a kacsahús?

Az Agrárközgazdasági Intézet jelentése szerint, a magyarországi vágóhidakon – darabszámot tekintve a baromfifélék csoportjában a liba- és kacsavágás jelentősen (18 és 43 százalékkal) erősödött az alacsony bázisértékhez képest, míg a pulykavágás 13,8 százalékkal gyengült az előző év hasonló időszakához viszonyítva. Pedig a pulyka is egyre népszerűbb húsnak számít hazánkban, főleg a karácsonyi időszakban.

Baromfiból 114 millió darabot vágtak 2021 első fél évében, 8,9 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában. A kacsahús népszerűségének ugrása jól látszik abból is, hogy a baromfivágáson belül a pulykák számaránya 2,6, a kacsáké 15,6 százalék volt. Vágókacsából 17,7 milliót, libából 1,46 millió darabot vágtak 2021 első fél évében. Pulykából pedig közel 3 millió darabot vágtak 2021. I–VI. hóban, 14 százalékkal kevesebbet, mint az előző év első felében.

A gazdaságokat idén is megtépázta a madárinfluenza

Ez az év sem telt el madárinfluenza nélkül, ami brutális károkat okozott számos gazdaságban. November elején két, egymástól független és nagy távolságra lévő Bács-Kiskun megyei telepen, egy pecsenyekacsa törzsállományban és egy hízólúd tartó gazdaságban is madárinfluenza vírus jelenlétét igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma.

A császártöltési, több mint 38 000 pecsenyekacsa törzsállatot számláló állományban a tojástermelés drasztikusan visszaesett, emellett a takarmány és a vízfogyasztás is lecsökkent. Az állatok bágyadttá váltak és megemelkedett az elhullás.

Utóbbi tüneteket tapasztalták a 620 egyedből álló hízólúd állományban is egy jászszentlászlói telepen. A Nébih laboratóriuma mindkét esetben a madárinfluenza vírus H5N1 típusának jelenlétét mutatta ki. Az állategészségügyi szakemberek a jászszentlászlói állomány felszámolását már gyanú alapján megtették. A gazdaságok körül kijelölték a 3 km sugarú védőkörzeteket, valamint meghatározták a megfigyelési körzeteket. Ezeken a területeken további vizsgálatok indultak, valamint életbe léptek a járványvédelmi, állatmozgatási korlátozások.

Ezt követően Csongrád-Csanád megyében egy zsombói, 17 400 pecsenyekacsából álló állománynál a vágóhídi levágást megelőző mintából mutatta ki a Nébih laboratóriuma a madárinfluenza H5N1 altípusát. Az állatok vágóhídra szállítását a hatóság megtiltotta, leölésüket elrendelte.

A következő észlelés a Békés megyei Újkígyóson történt. Egy 8500 tenyészludat tartó gazdaságban tapasztaltak megemelkedett elhullást, ennél az állománynál is bebizonyosodott a H5N1 altípus jelenléte. Az érintett területen azonnal életbe léptek a járványvédelmi, állatmozgatási korlátozások, az állomány megsemmisítését elrendelte a hatóság a járvány továbbterjedésének megakadályozása érdekében.

Ezután tovább fokozódott a helyzet, múlthéten a keszthelyi Festetics-kastély elkerített madárparkjában is megjelent a madárinfluenza. A kastély madárparkjának dolgozói az állatok váratlan elhullására lettek figyelmesek. Egy nap alatt nyolc, majd további négy madár hullott el előzetes tünetek nélkül. A mintákból a Nébih laboratóriuma mindegyik esetben a madárinfluenza vírus H5N1 altípusának jelenlétét igazolta. Az állategészségügyi szakemberek, a betegség továbbterjedésének megakadályozása érdekében, a mintegy 380 fogságban tartott vadmadárból álló állomány felszámolását haladéktalanul megkezdték.

Fennakadás a szállítmányozásban Általános alapelv – a vonatkozó jogszabályok alapján* –, hogy madárinfluenza járvány esetén csak akkor engedélyezhető bizonyos baromfitermékek kiszállítása más EU-s tagállamba, ha kockázatértékelés alapján a járványügyi helyzet azt lehetővé teszi. Felügyeleti (megfigyelési) körzetből származó állatokból nyert friss baromfihúst csak engedéllyel lehet forgalomba hozni az Európai Unió tagállamaiba. Ennek során az alábbi feltételek mindegyikének teljesülnie kell: a Bizottság (EU) 2020/687 felhatalmazáson alapuló rendelete 43. cikkében meghatározott feltételek;

a Bizottság (EU) 2020/2154 felhatalmazáson alapuló rendelete 2., 3. és 4. cikkében előírtak. A kérelmet a vágóhíd/kereskedő képviselője a származási hely szerint illetékes kormányhivatalhoz nyújtja be. A kormányhivatal ez alapján kezdeményezi a Nébih Országos Járványvédelmi Központnál az érintett tagállamtól az általános érvényű beszállítási engedély megszerzését.



Az engedélyezés előfeltétele többek között, hogy: A származási létesítmény megnevezi a termékeit fogadó rendeltetési létesítményt (utóbbi esetében hatósági kijelölés is történik).

A kérelemmel együtt a kérelmező benyújtja a rendeltetési létesítmény nyilatkozatát arról, hogy az beleegyezik a hatósági kijelölésbe, és fogadja a feltételeknek megfelelő szállítmány(oka)t. A kétnyelvű (magyar és angol) nyilatkozatot a kiszállítást kérelmezőnek kell beszereznie és azt az illetékes megyei kormányhivatalnak megküldenie.

A rendeltetési hely szerint illetékes hatóság engedélyezi a szállítást. (Ezt a magyar, valamint a célország illetékes hatósága egyezteti egymás közt).

Az engedélyezett szállítmányt INTRA_EMERGENCY bizonyítványnak kell kísérnie (lásd a Bizottság (EU) 2020/2235 végrehajtási rendelet II. melléklet 1. fejezet).

A felügyeleti/megfigyelési körzetből származó állatokból nyert friss húsra különleges jelölést nem kell alkalmazni. A rendeltetési hely szerint illetékes hatóság általános érvényű engedélyének beszerzése központi szinten, az érintett tagállam központi hatóságának a megkeresésével történik. A rendeltetési hely szerinti tagállam beszállításra vonatkozó általános érvényű engedélyéről, illetve esetleges egyéb feltételeiről a származási hely szerinti illetékes hatóságot haladéktalanul értesítjük. E feltételek – folyamatos frissítéssel – a Nébih honlapján is elérhetők lesznek.

Sok gazda várt az enyhítésekre

A Nébih közleménye szerint, jelentős mértékben csökkent a madárinfluenza betegség miatt megállapított kitörések száma. Szombati közleményükben kiemleték, fontos eredmény, hogy a leginkább érintett, legnagyobb állománysűrűségű területeken is sikerült a betegséget a védőkörzeten belül tartani. A vágóhidra történő kiszállításokat megelőző tamponvizsgálatok is azt mutatják, hogy a járvány kiterjedését sikerült megakadályozni.

Mindezeket az eredményeket értékelve az országos főállatorvos módosította a Bács-Kiskun megyére és Csongrád-Csanád megye csongrádi, kisteleki és mórahalmi járásaira érvényes intézkedéseket. November 26-tól a védő- és megfigyelési körzeten kívül eső területeken lehetővé vált a víziszárnyasok technológiai mozgatása, akár másik megye korlátozással nem érintett területére is.

Fontos azonban, hogy a víziszárnyas baromfik betelepítési tilalma továbbra is fennáll. Csak úgy, mint a vágóhídra történő szállítás, vagy a technológiai mozgatást megelőző mintavételi kötelezettség, minden baromfifaj esetében.

A hatóság elsődleges célja továbbra is a járvány mielőbbi felszámolása. Ugyanakkor a baromfi ágazatot érő kár mérséklése érdekében minden könnyítő intézkedést elrendelnek a szakemberek, amint azt az eredmények lehetővé teszik. E szellemben, amennyiben a járványhelyzet a következő napokban is kedvezően alakul, a megfigyelési körzeten belül is lehetővé válhat a mozgatási korlátozások enyhítése.

Ennek fejében: mire számíthatunk a boltokban?

A statisztikák szerint a magyarországi felnőtt lakosság 93%-a szívesen fogyaszt baromfit. A felnőttek 15%-a hetente háromszor is fogyaszt szárnyast, sertéshúst viszont az átlagnál jóval ritkábban, hetente mindössze egy alkalommal - derült ki az Agrárközgazdasági Intézet (AKI) nyári piaci jelentéséből.

Persze fogyasztói igények folyamatosan változnak. Szabó Ákos, a hazai baromfiágazat egyik legnagyobb szereplője, a Tranzit Csoport vezérigazgatója korábban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának (NAK) azt nyilatkozta, hogy a vendéglők forgalma az elmúlt évben visszaesett, a teljes zárás idején gyakorlatilag a nullára csökkent, a kerthelyiségekben engedélyezett vendégfogadás pedig csak mérsékelte a károkat. A kiskereskedelmi láncoknak viszont 20-30%-kal nőtt a forgalmuk a korlátozások idején. A vendéglátóhelyek zárva tartása miatt megnőtt az igény a bolti forgalomban a feldolgozott és konyhakész termékek iránt, például az elősütött csirkére és kacsára is.

Emelett a tapasztalatok azt mutatják, hogy a nyers termékeken túl egyre népszerűbbek például a félkész termékek, mint például az előre pácolt csirke- és pulykamell és -comb, amelyet egyszerűen és gyorsan lehet otthon elkészíteni.

Lássuk az árakat!

Mivel egyre népszerűbb húsnak számít a kacsa, ezért megnéztük, milyen kiszerelésben és milyen áron vásárolhatjuk meg a magyar boltokban, üzletláncokban. Ehhez első körben a nagyobb áruházláncok online kínálatát néztük meg. Ennek alapján a következő árakra és termékekre számíthatunk:

Tesco:

Friss, hízott kacsa bőrösháj (600g) - 999 Ft/csomag

Friss, hízott kacsa testháj (600g) - 999 Ft/csomag

Friss, hízott kacsamáj - 4627 Ft/csomag

Friss, hízott kacsamáj hájjal - 6990 Ft/csomag

Kizsigerelt pecsenyekacsa és aprólék (1 db kacsa nyak darabolva, 1 db kacsa zúza, 1 db kacsamáj szívvel) - 999 Ft/csomag

Friss, pecsenyekacsa comb és mellfilé bőrrel - 2959 Ft/csomag

"A" minőségű friss pecsenyekacsa mellfilé bőrrel - 2499 Ft/csomag

Spar:

Bontott pecsenyekacsa csomagolt - 799 Ft/kg

Pecsenyekacsa máj lédig - 1599 Ft/kg

Pecsenye kacsacomb tálcás - 2079 Ft/kg

Pecsenyekacsa szárnytő lédig - 999 Ft/kg

Pecsenyekacsa nyak lédig - 499 Ft/kg

Pecsenye kacsacomb farrésszel lédig - 1399 Ft/kg

Hízott kacsacomb tálcás - 2799 Ft/kg

Pecsenye kacsamell bőrös csont nélkül tálcás - 3039 Ft/csomag

Pecsenye kacsa far-hát lédig - 399 Ft/kg

Hízott kacsa testháj tálcás - 2099 Ft/kg

Hízott kacsamell csomagolt - 4699 Ft/csomag

Hízott kacsamáj tálcás - 7990 Ft/csomag

Auchan:

Kacsa szárnytő - 799 Ft/kg

Hízott kacsa testháj - 1382 Ft/kg

Hízott kacsamáj - 5592 Ft/csomag

Hízott kacsa boros háj - 1382 Ft/kg

Hízott kacsamáj (500g) - 3995 Ft/csomag

Auchan Prémium Friss hízott kacsamell csont nélkül, bőrrel - 4699 Ft/kg

Auchan Prémium Friss hízott kacsacomb - 2799 Ft/kg

Auchan Prémium Friss Hízott Kacsamáj testhájjal - 5592 Ft/csomag

Auchan Prémium Friss hízott kacsamáj - 7990 Ft/kg

Aldi:

Friss, pecsenyekacsa mellfilé bőrrel (420g) - 1279 Ft/db

Friss, egész pecsenyekacsa, kizsigerelt, aprólékkal - 999 Ft/kg

Friss, pecsenyekacsa comb (480g) - 999 Ft/db

Ahogy azt láthatjuk, a kacsahús borsosabb áron vásárolható meg, mint mondjuk a csirke, de szakemberek szerint érdemes olykor áldozni rá és belecsempészni a hétköznapi étrendünkbe. De, hogy miért érdemes kacsát fogyasztani? Annak is utnána jártunk!

A kacsahús fogyasztásának jótékony hatásai:

A kacsahús gazdag szelénben. Ez által jó hatással lehet a fogantatásra, de az idegrendszer és az immunrendszer állapotára is jótékony hatást gyakorol.

Akinek vashiányos a szervezet, annak érdemes minél több vizi szárnyast fogyasztani. Ezek a húsok a vas mellett cinkben is gadzagok.

Bár a kacsa a zsírosabb húsok közé tartozik, mégis még ez is jó hatással van a szervezetünkre, mert általa csökkenthető a vérben a “rossz” koleszterin szintje.

A kacsahús több B vitamint is tartalmaz, van benne B1, B2, B4 és B5 vitamin is, melyek segítik az emésztésünket, a máj- és veseműködést, de segíthetnek az álmatlanság megoldásában is.





