Nesze neked drágulás: lassan luxus a trappista sajt is, úgy felment a tejtermékek ára

Az őrületes áremelkedésből a tejtermékek sem maradtak ki, olyannyira nem, hogy a nyerstej átlagára 3 százalékkal nőtt 2021 októberében a 2021. szeptemberihez képest, és 9 százalékkal meghaladta az előző év azonos hónapjának átlagárát. Sőt, az ágazatot a botrányok sem kerülték el az utóbbi időben, a Tej Terméktanács például hivatalos közleményt is kiadott a korábbi helyzet tarthatatlanságáról.

Mint ahogyan az Agrárszektor is megírta, a Tejtermék Tanács közölte, hogy a jövő évre is áthúzódó, folyamatos és kétszámjegyű ipari energiaár és egyéb költségnövekedésről (pl. szennyvíz, elektromos áram, víz, fuvardíj, alkatrész, tisztítószerek, vegyszerek, műtrágya, gyógyszer, munkaruházat stb.) számoltak be a tejtermelő tagok. A helyzet olyan súlyos, hogy egyre többen döntenek/döntöttek arról, hogy tehenészetüket és az állatállományukat csökkentik vagy felszámolják, amely rövid- és középtávon előrevetíti az állatállomány és a tejtermelés csökkenését.

Az AKI PÁIR adatai szerint Magyarországon a nyerstej országos termelői átlagára 116,41 forint/kilogramm volt 2021 októberében. A fehérjetartalom és a zsírtartalom egyaránt 0,09 százalékpontos javulása, valamint az alapár 2 százalékos emelkedése mellett a nyerstej átlagára 3 százalékkal nőtt 2021 októberében a 2021. szeptemberihez képest, és 9 százalékkal meghaladta az előző év azonos hónapjának átlagárát. A nyerstej felvásárlása 2021 októberében az előző havi mennyiségnél 2 százalékkal, a 2020. októberinél 3 százalékkal több volt. A nyerstej kiviteli ára 135,33 forint/ kilogramm volt 2021 októberében, az előző havihoz képest 9 százalékkal, az előző év azonos hónapjához viszonyítva 21 százalékkal emelkedett. A kiviteli ár 16 százalékkal meghaladta a termelői átlagárat. Az AKI PÁIR adatai szerint a nyerstej kiszállítása 18 százalékkal bővült 2021 októberében az előző év azonos hónapjához viszonyítva .

Az AKI adatai alapján 2021 októberében az előző év azonos hónapjához képest a hazai előállítású tejtermékek közül emelkedett a gyümölcsös joghurt és a 2,8 százalék zsírtartalmú friss zacskós tej (egyaránt +6 százalék), a 2,8 százalék zsírtartalmú dobozos friss és tartós tej, az 1,5 százalék zsírtartalmú dobozos tartós tej, valamint a kefir, az ömlesztett sajt (egyaránt +4 százalék), a tehéntúró és a trappista sajt (egyaránt +3 százalék), a natúr vajkrém és a tejföl (egyaránt +2 százalék), a natúr joghurt (+1 százalék) feldolgozói értékesítési ára, míg az adagolt vajé 1 százalékkal csökkent.

A KSH adatai szerint ugyanebben az összehasonlításban emelkedett a trappista sajt (+6 százalék), a 2,8 százalék zsírtartalmú UHT- (tartós) dobozos tej és pasztőrözött ESL (hosszan friss) tej (egyaránt +3 százalék), az 1,5 százalék zsírtartalmú pasztőrözött ESL- (hosszan friss) tej (+2 százalék) fogyasztói ára.

Címlapkép: Getty Images