Újjáélesztik a Közép-Tisza völgyét: 5 gigaberuházás valósul meg hamarosan

A beruházást az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF), és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság megbízásából a hazai ár- és belvízvédelem egyik meghatározó szereplője, a Kötiviép’B Kft. kivitelezi több mint nettó 5,4 milliárd forint értékben. A projekt uniós támogatással valósul meg, írja a magyarepitok.hu.

A nyertes Kötiviép’B Kft. feladatát képezi mind az öt feladat megvalósítása, amelyek kiterjednek

a Hernád folyó műtárgyainak rekonstrukciójára,

a Tisza aszfalt töltéskorona burkolatának helyreállítására,

a Tisza-tó védelmi rendszerének rekonstrukciójára,

a Martfű Tisza bal parti töltésének áthelyezésére,

valamint a Hortobágy-Berettyó árvízvédelmi töltésének útstabilizálására.

Mivel a Tiszán és mellékfolyóin az év bármely időszakában lehet számítani magas és heves árhullámokra, a fejlesztés célja az árvízvédekezés továbbfejlesztése a Tisza-völgyben.

Két műtárgy épül újjá a Hernád folyó szakaszán

A Hernád folyó szakaszán szükségessé vált a Bársonyos-főcsatorna beeresztő műtárgyának átépítése, valamint a vizsolyi Malom-árok csőzsilip műtárgyának rekonstrukciója.

A projekt keretében mind a két, árvízi előírásoknak nem megfelelő, rossz állapotban lévő, továbbá szerkezetileg sem megfelelő műtárgyat kell lebontani, majd újjáépíteni, emellett a kivitelezők feladatát képezi a megvalósításhoz szükséges tervdokumentációk elkészítése, illetve a hatósági engedélyek és hozzájárulások beszerzése is.

A Bársonyos-főcsatorna esetében a tervezett új műtárgy egy kétoldali, kettős elzárással épül, tekintettel arra, hogy a víz felőli elzárás a legmagasabb árvízszintnél is biztonságosan kezelhető legyen.

Az ideiglenes elzárásoknál a vízoldal felől az árvízi, míg a mentett oldalon a belvízi előírásoknak megfelelő elzárást és műtárgyat alakítanak ki a szakemberek.

Az ideiglenes elzárást mindkét oldalon fémszerkezetű betéttáblás elemekkel készítik, a vízoldalon MÁSZ+1,0 m-re, míg a mentett oldalon Bársonyos-csatorna üzemi vízszintjére méretezve. A pályázatban kitértek arra is, hogy a műtárgy elsőrendű árvízvédelmi töltésben helyezkedik el, ezért a védőképességet az átépítés ideje alatt ideiglenes védvonal kiépítésével is folyamatosan biztosítani kell. Emellett a területére eső igénybevétellel érintett kb. 400 méter hosszú árvízvédelmi töltésszakasz aszfalt burkolatának 3 méter széles helyreállítása is szükségessé válhat - olvasható a közbeszerzési értesítőben.

Új csőzsilip települ a Vizsoly Malom-árokhoz

A Gibárt-Hidasnémeti ártéri öbölben lévő Malom-árok Vilmány és Vizsoly települések határából vezeti le a vizeket a Hernád folyóba. Ez a csatorna a Malom-árki csőzsilipen keresztül keresztezi a Hernád balparti töltését. A bontási munkákat követően az ide tervezett új zsilip szintén az előírásoknak megfelelően kétoldali, kettős elzárással épül, úgy, hogy a víz felőli elzárás a legmagasabb árvízszintnél is biztonságosan kezelhető legyen.

A műtárgy átépítése nem végezhető el az előírások szerinti töltés magasítása nélkül, ezért a töltéserősítést a rendelkezésre álló terület miatt a vízoldal irányában végzik.

Közlekedésbiztonsági fejlesztések is megvalósulnak

A felhívás második pontjában szereplő Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésében lévő, a Tisza bal parti árvízvédelmi szakaszán található, Tiszacsege és Tiszagyulaháza között elhelyezkedő, összesen 36,4 kilométeres burkolat felújítását kell elvégezni. Ide tartozik továbbá a rossz állapotban lévő töltés tartozékainak pótlása és cseréje is.

A munkálatokat többek között az is indokolja, hogy a Tisza bal parti elsőrendű árvízvédelmi vonal jelenleg nincs kiépítve a mértékadó árvízszint előírás szerinti magasságra. Az itt található, 2000-ben készült aszfaltburkolat pedig az intenzív igénybevétel miatt erősen leromlott, javítása így a kialakult balesetveszély elkerülése érdekében vált szükségessé.

A felhívás információiból kiderül, hogy a kopóréteg szinte a teljes hosszban és minden irányban repedezett, felmállott és áttörte a növényzet. Helyenként erősen meg is süllyedt, több centiméteres szintkülönbségeket okozva a felszínben.

A szakemberek az érintett szakaszon gépjármű és kerékpáros közlekedésre is alkalmas útburkolatot hoznak létre, továbbá a felújítás által biztosítják a védvonal egyenszilárdságát és biztonságossá teszik a közlekedést.

Helyreállítják a Tisza-tó védelmi rendszerét

A harmadik pontban a Tisza-tó védelmi rendszerének rekonstrukciójára térnek ki. A tó esetében a Kötiviép’B Kft. szakembereinek feladatát képezi:

két hullámverés elleni kőmű helyreállítása és pótlása,

két szabályzó műtárgy rekonstrukciója,

valamint különböző kotrási munkálatok kivitelezése.

A tervezett hullámverés elleni helyreállítással a Tisza jobb parti töltésén 1,5 kilométeres szakasz érintett, míg a pótlások 2,2 kilométeren valósulnak meg. A kotrási feladatok kiterjednek többek között a Jászsági Öntözőcsatorna torkolati szakaszára, a Kiskörei Vízlépcső felvízi várakozóterére, valamint a Téli-kikötő bejárati részére is.

Ezekre a területekre is kiterjed a töltések rehabilitációja

A negyedik projektelem részeként, a martfűi Tisza bal partján elhelyezkedő töltés egy részét el kell bontani, majd áthelyezni egy 821 méteres szakaszon. Ezen a területen szintén több munkálat valósul meg:

áthelyezik a Cibakháza és Martfű között található belvízcsatornát, és egy 701 méteres szakaszon újat hoznak létre,

a töltés áthelyezési munkálatok megközelítésének érdekében egy stabilizált utat építenek a Tisza Bal partján,

és kialakítják az Ártézi-csatorna ideiglenes szivattyúállását is.

Végezetül, pedig az ötödik projektrész a Hortobágy és Berettyó között elhelyezkedő árvízvédelmi töltésnek az útstabilizálási, tervezési, és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátására terjed ki, ahol a fő csatorna bal parti töltéskoronáján szórt úttal stabilizálják az útfelületet.

Az összesen három szakaszból álló, 13 kilométeresre tervezett szórt út számos célt fog szolgálni:

biztosítani fogja a három gátőrtelep megközelíthetőségét,

az őrszemélyzet napi munkavégzését,

az árvíz és belvíz-védekezések során a töltésszakaszok bejárását,

a szivattyútelepek megközelíthetőségét, üzemanyag ellátását, a gépész személyzet biztonságos közlekedését,

továbbá a védelmi anyagok zökkenőmentes helyszínre juttatását.

Címlapkép: Getty Images