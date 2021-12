Rengeteg gazda került szorult helyzetbe: egyre tragikusabb a magyar sertéságazat helyzete

Idén folyamatos drágulás volt megfigyelhető számos élelmiszer esetében, melynek több oka is volt. Többek között az extrém időjárási körülmények és a takarmányárak drasztikus emelkedése is közrejátszott ebben, de érdemes megemlíteni a hiánycikké vált mezőgazdasági gépek létfontosságú adalékanyagát, az AdBlue-t, illetve az emelkedő munkabéreket is. Ám az egyik legkedveltebb húsfajtánk nemhogy drágult volna, még olcsóbb is lett. Ez pedig nem más, mint a sertéshús. Ez első pillantásra jó hírnek tűnhet, ám egyáltalán nem az, sőt, igen komoly problémák ütötték fel a fejüket az ágazatban.

Idén gyakorlatilag az első negyedév végétől az élő sertés és sertéshús ára csökkent, mindemellett túlkínálat alakult ki

- mondta a lapnak Éder Tamás, a Húsiparosok Szövetségének elnöke.

A kialakult helyzetből kétféleképpen lehet kilábalni: a fogyasztás érdemi növekedésével vagy a kínálat csökkentésével - a Hússzövetség elnöke elmondása szerint az utóbbi kezdett el szépen lassan kialakulni. A tenyésztők pedig korrekciós lépéseket kezdtek el tenni, többen nem állítanak hizlaldába malacokat és tenyészkoca kivágásokról is érkeznek hírek. A helyzet komolyságát az is jól mutatja, hogy bizonyos tenyésztők itthon már nem tartják az állatot, és ideiglenesen, vagy akár végleg befejezik a tevékenységüket. Éder Tamás szerint az élő sertés ára pedig közel van történelmi mélypontjához.

Ráadásul a takarmányárak drágulása sem könnyítette meg a tenyésztők helyzetét, hiszen, míg más ágazatokban ha lassan is, de megkezdődött a növekvő önköltségek árba való beépítése, a sertéságazatban a túlkínálat miatt nem. Ám nem ez volt az egyetlen, ami az ágazatot nehéz helyzetbe hozta, hiszen a fő önköltségi tényezők mindegyike is drágult. A krízishelyzetből való kilábalást az állami támogatás segítheti, a mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár bejelentése szerint a sertéstartók számára összesen 4 milliárd többletforrást biztosít a tárca év végén, így idén rekordösszegű, mintegy 20,8 milliárd forint állatjóléti támogatás segíti az ágazatot.

Kell hiánytól tartanunk?

A kialakult nehéz helyzet ellenére mind a két szakember megerősítette, hogy hiánytól nem kell tartanunk, így egészen biztosan kerülhet töltött káposzta is az asztalra. Bár sertésből év közben sem eszünk keveset, a kereslet ilyenkor sem csökken, sőt, például a füstölt áruk forgalma nagyobb karácsonykor. Maga a sertéshús és a belőle készült készítmények a két ünnep között és Szilveszterkor pedig szintén kelendőek.

