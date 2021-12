Itthon alig eszik ezt a húsfélét: pedig külföldön megvesznek érte

Korábban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara számolt be arról, hogy a hazai előállítású nyúlhús-termékek 96 százaléka európai piacokon kerül értékesítésre, azonban az egyes országokban elrendelt korlátozások miatt a termékek iránti kereslet drasztikusan visszaesett 2020-ban. Emiatt a fogyasztói árak is jelentősen csökkentek, melynek következtében a feldolgozók kénytelenek voltak árat csökkenteni, ami az élőnyúl-felvásárlási árak csökkentéséhez vezetett.

A hazai tenyésztőszervezetek egyik fő bevételi forrása a belföldre és külföldre történő tenyészállat-értékesítés. Azonban a kialakult járványhelyzet miatt a tenyészállatok külföldre kiszállítása sokszor akadozott, bizonyos esetekben megállt. Szakemberek éppen ezért felhívták a figyelmet arra is, hogy a felvásárlás bizonytalansága miatt érdemes megfontolni a tenyészállatok szokásos frissítését, illetve a termékenyítést.

A járványhelyzet miatt a takarmányokban használt vitaminok ára drasztikusan megemelkedett, ami a takarmányok árában is megmutatkozott (2-4 Ft/kg áremelkedés), de további áremelkedésre is lehet számítani. A helyzetet súlyosbította, hogy a szabad piacon az egyes alapanyagok (pl. szója, olíva, olajpogácsa) hiánya is tapasztalható volt. A szakemberek éppen ezért külön kiemelték, hogy érdemes felkészülni arra, hogy a hosszú távú szerződéssel vagy lekötött készlettel nem rendelkezők várhatóan magasabb áron (akár 10-15 Ft/kg emelkedés mellett) tudnak majd takarmány-alapanyaghoz jutni.

A koronavírus miatt elrendelt korlátozó intézkedéseknek köszönhetően a fuvarozást végző társaságok emeltek díjaikon, illetve a járvány gócpontjának számító, a nyúl ágazati export fő piacát képviselő Olaszország felé csak jócskán megemelt díjjal vagy egyáltalán nem vállalták a szállítást. Mindemellett arra is lehetett számítani, hogy a feldolgozók a csökkentett ár ellenére sem lesznek képesek eladni áruikat az európai piacokon. Ahogy a szakértők mondták, megfontolandó a piac beindulásáig a termékek fagyasztott állapotban tárolása. Ez azonban jelentős többletköltséget és likviditásbeli zavarokat eredményezhet.

Nyúlhús-feldolgozás, -értékesítés

A nyúlhús feldolgozását végző élelmiszeripari vállalkozások száma a korábbi gazdasági válság következtében jelentősen csökkent. A NAK adatai alapján azt tudjuk, hogy napjainkban már csak két vágó és feldolgozó működik a korábbi hat üzemből. A nyúlhús-fogyasztás elsősorban európai piacok – főként olasz, német és svájci fogyasztók által kedvelt termék – történik, ezért az olaszországi korlátozások jelentősen érintették a termékek export értékesíthetőségét.

A feldolgozóipari üzemek legnagyobb problémája az értékesítés jelentős mennyiségi visszaesése és az árak folyamatos csökkenése mellett, hogy a hazai termelők hezitálnak a tenyészállatok szokásos frissítése ügyében. Több termelőnek az is kérdés, hogy a jelenlegi helyzetben végezzen-e termékenyítést, lesz-e folyamatosan felvásárlás, amely a feldolgozható alapanyag rendelkezésre állásának bizonytalanságát eredményezi.

A nyúlhús-feldolgozóipar számára hosszabb távon a magasabb feldolgozottsági fokú termékek (pl. közvetlenül tepsibe vagy serpenyőbe tehető termékek) gyártása jelenti a piacok bővíthetőségét, ehhez azonban jelentős beruházásokra lenne szükségük. A feldolgozást végző vállalkozások számára további fejlődést eredményezhetne, ha a hazai piacon is sikerülne a nyúlhúsfogyasztást népszerűsíteni.

A feldolgozóüzemek tárolási kapacitásai, mélyhűtő tárolói nem alkalmasak a hosszabb idejű készletezésre, illetve saját források terhére a készletek hosszabb távú finanszírozása is jelentős forrás-lekötést igényelne, amelyhez nincs megfelelő tőkeellátottságuk. A koronavírus-járvány elhúzódása az exportszállítások elmaradását eredményezheti, amely miatt a felhalmozódó készleteket mélyhűtött állapotban szükséges tárolni a piacok megindulásáig. Ez az átmeneti tárolás jelentős többletköltséget és likviditásbeli zavarokat eredményezhet.

Jó keresetkiegészítés lehet?



Magyarország nyúlhús-termelése az 1991. évi csúcs után negyedére csökkent, majd stabilizálódott, az utóbbi években pedig már évi 5-10 százalékos növekedést mutat. Ma a vágónyúl 97-98 százalékát nagyüzemekben állítják elő, és két nyúlvágóhíd működik az országban. Az üzemgazdasági elemzések azt mutatják, hogy jövő a nagyobb gazdaságoké, mivel egy család jövedelem-kiegészítés céljából 500 anyaállattal már sikeresen tud dolgozni, de a vállalkozói méret 1500-2000 anyanyúlnál kezdődik. A világot felforgató koronavírus-járvány hatásaként sokakban egyszerre jelentkezett a létfenntartási ösztön és a nosztalgia. Ugyanakkor felmerül a kérdés, érdemes a háztáji állatok tenyésztése felé fordulni. Nos, szakértők szerint Magyarországon nagy hagyományokkal rendelkező nyúlágazatban vannak lehetőségek , viszont a „hobbi" jellegű gazdaságokkal szemben a hatékonyabb, vállalkozói méret jelentheti a jövőt.

Lassan luxuscikké válik a nyúlhús?

Érdekesség, hogy a pandémiás időszak előtti 6-7 ezer tonnás kivitellel is Európa legjelentősebb exportőre vagyunk, hiszen a két itthoni, külföldi érdekeltségű vágóhíd által feldolgozott hús 96-97%-a exportra kerül. A hazai áruházakban megjelenő 3-4% azonban a folyamatos áremeléseken edződött hazai fogyasztóknak is luxuscikknek számít és nyilván az utóbbi 15-20 évben elmaradt népszerűsítés miatt sem ismeri eléggé az átlagfogyasztó pl. a csirkehús alternatívájaként kipróbálható alapanyagot.

A múlt században még gyakran fogyasztott, olcsónak számító, népszerű eledelből manapság mindössze 15-25 dkg jut minden hazai lakosra évente.

Ennek fejében megnéztük a legnagyobb magyar áruházakat, hogy mire számíthatunk, ha nyúlhúst szeretnénk vásárolni. Valóban borsos áron mérik ezt a húsfajtát?

A Tesco online kínálatában friss, dobozolt nyúlcombot most 1699 Ft/csomag áron vehetünk, darabos nyúlhúst, csomagolt verzióban pedig szintén 1699 Ft/csomag áron.

A Spar kínálatában már kicsit olcsóbban találjuk a nyúlhúst, darabolt, csomagolt verzióban 1349 Ft/csomagért vehetjük meg. A friss, pecsenye nyúl lapockát 1699 Ft/csomag áron, a pecsenye nyúl combfilét pedig1559 Ft/csomag áron szerezhetjük be.

Az Auchan polcain a nyúl eleje húst 1329 Ft/csomag áron, a nyúl apróhúst pedig 2658 Ft/kg áron találjuk.

A Matusz-Vad kínálatában többféle nyúlhúst találunk: itt találunk nyúl gerinc filét 3889 Ft/kg áron, nyúl combot 3149 Ft/kg áron, lapockát 2099 Ft/kg áron, májat 1519 Ft/kg áron.

Az árak tekintetében látszik, hogy valóban magasabb áron juthatunk nyúlhúshoz, mint például csirkéhez vagy a sertéshez, de azért az üzletek nagy részében még 2000 forint alatt beszerezhetjük. Éppen ezért érdemes nyitott szemmel járni, hiszen az akciók során még ebből az összegből is lefaraghatunk.

