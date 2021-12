Elárulták a magyarok, mennyire látják biztosnak munkahelyüket: te melyik csoportba tartozol?

Az 1200 ember megkérdezésén alapuló, reprezentatív felmérés alapján képzett BNP Paribas Cardif munkaerőpiaci stabilitási index szeptemberben 73 pont lett, ami 4-4 ponttal magasabb az előző és az azt megelőző év szeptemberéhez képest.

A stabilitási index azt fejezi ki egy 100 pontos skálán, hogy mennyire stabil a munkaerőpiac a munkavállalók szemszögéből, milyen lépéseket tennének meg annak érdekében, hogy megtartsák munkahelyüket, ha az veszélybe kerülne, illetve, hogy megérzésük szerint milyen könnyen találnának új munkalehetőséget.

A felmérés szerint rendkívül pozitív fejleménynek számít, hogy a munkavállalók korábban még sosem bíztak ennyire abban, hogy könnyen találnának maguknak új állást: a felmérésben regisztrált 63 pont az előző év azonos időszakában 59, 2019-ban pedig 54 pont volt.

A kutatásból az is kiderült, hogy az elmúlt negyedévekhez képest némileg emelkedett a jelenlegi munkahely megtartása iránt érzett motiváció is (59 pont), ugyanakkor az egy évvel ezelőtti értékhez képest (58 pont) nem tapasztalható érdemi változás. A 2019-ben regisztrált 36 ponthoz képest azonban még így is jelentős az emelkedés, ami szintén azt a trendet támasztja alá, hogy a munkavállalók ugyan már kevésbé aggódnak amiatt, hogy a mostani munkahelyüket esetleg elveszíthetik, de az optimizmusuk még így is elmarad a válság előtti időszakhoz képest.

