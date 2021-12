Horror áron adják idén a karácsonyi hidegtálakat: zsebbenyúlós lehet, ha megúsznánk a főzést

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a legfrissebb adatok szerint az elmúlt évben kicsivel kevesebb, mint 15 ezer forintból be lehetett vásárolni a főbb dolgokat az ünnepi vacsorához és a másnapi ebédhez. Idén viszont már több mint ezer forinttal drágult a hozzávaló a halászléhez, a töltött káposztához, a húsok áráról nem is beszélve.

Összesítve hozzávetőleg 7 százalékos az áremelkedés tavaly decemberhez képest. Egy-két terméket leszámítva szinte minden drágult, leginkább a liszt, az étolaj, a tojás és a krumpli. Természetesen a kilós ponty és a pulykahús kerül a legtöbbe, de az ünnepi bejglikhez elengedhetetlen dió ára is több mint 6 százalékkal nőtt mindössze 11 hónap alatt

- számolt be róla nemrég a Világgazdaság.

A múlt héten közölt adatok szerint egy év alatt az élelmiszerek árai 6 százalékkal nőttek, ami érdemi gyorsulás a tavaszi hónapokban mért 3 százalék körüli növekedéshez képest:

A baromfihús 9 százalékkal drágult, a tojás ára 6,3 százalékkal nőtt, a tejé 3,3 százalékkal, az étolaj 26,9 százalékkal kerül többe, a liszt 20,2, a margarin pedig 19,5 százalékkal. Novemberben a kenyér 12,1, a cukor 7,9 százalékkal drágult, míg a gyümölcsök árai 1,9 százalékkal kúsztak feljebb.

Az ebéd és vacsora hozzávalói mellett a kedvelt süteményalapanyagok is drágultak. Az már biztos, hogy idén is borsos áron kerülhet dió is a vásárlók kosarába. A karácsonyi sütemények kedvelt tölteléke kilónként akár több mint négyezer forintot is kérhetnek a boltokban, piacokon. Az áremelkedés hátterében pedig két dolog áll: az egyik a dióburok-fúrólégy kártétele, a másik a termeléshez kapcsolódó költségek emelkedése. Persze a dión kívül más is kerül a süteményekbe, mint például a magyarok másik nagy kedvence, a mák. Ennek ára is emelkedett idén, ennek fejében pedig kijelenthetjük, hogy drága mulatság lesz idén a bejglikészítés is.

Mi várható év végéig?

Az elemzőket már a szeptemberi 5,5 százalékos magas inflációs adat is meglepte, és novemberre is 7 százalékot jósoltak, amit sikerült meghaladni. Több elemző is módosította az inflációs várakozásait az idei évre: átlagosan 5-5,1 százalékos éves inflációt jósolnak. Továbbra is azon az állásponton vannak, hogy csak jövőre lehet visszaeséssel számolni. Ahogy arról a Pénzcentrum beszámolt, azt már régóta rebesgetik, hogy a takarmány- és gabonanövények drágulása miatt nőni fog a liszt, pékáruk, valamint a hús, tej, tojás ára. Ez a folyamat pedig már meg is kezdődött.

Hozzátették, a tavalyi és idei év sem volt kedvező a gyümölcs- és zöldségtermesztők számára, ez is meglátszik az árakon: hiába olcsóbb most éves összevetésben 13 százalékkal az ünnep egyik kedvenc gyümölcse az alma, ha csak a tavalyi borzasztóan magas árakhoz viszonyítva lett kedvezőbb az ára. A novemberi árakon is meglátszott, hogy vége az idénynek, vagyis a gyümölcs-zöldség szezonálisan alacsony ára sem fogja lent tartani az élelmiszerek inflációját. Pedig az ünnepek alatt bizony ezekből is rengeteg fogy a háztartásokban.

Ehhez jön még hozzá, hogy nemcsak Magyarországon, de egész Európában emelkedtek az energiaárak és az üzemanyag. Bár a külföldön egyre növekvő "rezsipánik" nem érinti a magyar lakosságot közvetlenül, közvetve mégis meg fogják érezni - hiszen a vállalkozókra nem vonatkozik a rezsicsökkentés. A boltok, szolgáltatók, vendéglátóhelyek kénytelenek lesznek árat emelni a villany és gázárak drasztikus drágulása miatt, ha nem is a jövő hónapban, hamarosan. Ugyanez igaz az üzemanyagárakra is: a hatósági ár bevezetésével közvetlenül nem fogja a lakosság érzékelni a drágulást, közvetetten viszont minden árucikk ára nőni fog, amit szállítani kell.

Van, aki nem vásárolgat, inkább rendeli a menüt

Egyre többen döntenek úgy, hogy az ünnepek alatt másra bízzák a főzőcskézést és inkább befizetnek egy-két hidegtálra. Ha valaki inkább a megúszást választja és nem akar boltba rohangálni, vagy minden nap főzőcskézni az ünnepek alatt, akkor annak segítség lehet az éttermek, kifőzdék által kínált bőségtálak. A legtöbb helyen több opciót is felkínálnak: a sülthúsok mellett, halat, rántott sajtot, karfiolt vagy épp töltött húsokat is választhatunk. A kínálatban szerepelnek még saláták és köretek, ezeket is saját ízlésünk szerint választhatjuk ki.

A kérdés már csak az: mennyire kell a zsebünkbe nyúlni, ha a kényelmet és a pihenést választjuk idén karácsonykor?

Körképünkhöz az ország különböző pontjairól szemezgettünk, hogy még jobban össze tudjuk hasonlítani a kínálatot és az árakat. Ebből pedig pontosabb képet kapunk arról, milyen ételeket választhatunk az egyes régiókban, illetve mekkora bőségtállal készülnek az éttermek, kifőzdék az ünnepekre. Lássuk!

Első körben az ország keleti régiójában keresgéltünk: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén egészen változatos árak mutatkoznak.

Kistelepülések szempontjából a kállósemjéni Zöldfa Étterem kiemelkedőnek számít, hiszen a megye minden településére kiszállítják a megrendelt hidegtálakat, ráadásul ingyen. Az árakat tekintve azt láthatjuk, hogy választásunk szerint bármelyik ötféle hús és két fajta saláta 2500 Ft/fő-be kerül. Viszont érdemes szem előtt tartani, hogy hidegtálakra, salátákra 5 fő alatt nem vállalnak rendelésfelvételt. Ami viszont a kínálatot illeti, tényleg van miből válogatni. Húsokból több mint ötven variáció közül választhatunk, de halakból és salátákből is bőven van miből szemezgetni. Emellett a vegetáriánusok is megtalálják számításaikat, hiszen rántott zöldségek és sajtok is találhatók a kínálatban.

A közeli Nagykállóban is van lehetőség hidegtálak rendelésére. Az Óbester Étterem karácsonyi ételeit között nem csak sültes hidegtálat, de kifejezetten halas hidegtálat is találunk melyet már egészen magas áron kínálnak. A sültes tál 4 fő részére 15 500 Ft, a prémium haltál 4 fő részére pedig 15 000 Ft. Emellett rendelhetünk vendégváró hidegtálat is 4 főre 9800 forintért is, 6 főre pedig 14 500 forintért. Van lehetőség levesek rendelésére is: húslevest 990 forintért, vegyes halászlevet pedig 1990 forintért. A szállítás helyben ingyenes, a szomszédos településekre 500 Ft. A rendeléseket december 21-ig várják, a fizetés minden esetben készpénzzel lehetséges.





A megyeszékhely egyik legismertebb étterme, a Kemencés Csárda is vállalja hidegtálak készítését, idén pedig újítással is találkozhatunk a kínált étlapon. Mit azt a honlapjukon is említik, kétféle négyszemélyes bősőgtállal is bővítették a palettát, melyeket akár kétszemélyes tálként is lehet rendelni. Az árakat nézve a következőkre lehet számítani: Orosi bőségtálat két személyre 7000 forintért, négy főre pedig 13 500 forintért rendelhetünk. Ebben a menüben töltött székelyborda, velővel töltött sertésszelet rántva, burgonyabundás sertés töltve, töltött angyalszelet, rántott sajt, kakastaréj sült szalonna található rízzsel és fűszeres vajban pirított burgonyával. Második lehetőség a Családi fatányérost két főre, amit 7000-ért, négy főre 13 500-ért rendelhetünk. Ebben csirkecomb filét találunk baconbe göngyölve, továbbá sertés szűz-tekercset rántva, sajtal-sonkával töltött csirkemell filét rántva, kacsamájjal töltött csirkemell filét rántva, és lapcsánkát. Köretként bébiburgonyát és rizi-bizit kérhetünk.

Hajdú-Bihar megyében is hasonló árakkal számolhatunk. Debrecenben a Barabás Étteremben három hidegtál közül választhatunk, melyek ára egységesen 2500 Ft/fő. Az első menüben a következőket találjuk: almával és füstölt sajttal töltött csirkemell, zöldfűszerekkel töltött csirkecomb filé, magyaros csirkemáj, töltött sertésrolád, rántott gomba, karfiol. Salátákból a következőket választhatjuk: görög saláta

majonézes burgonyasaláta, joghurtos, kapros kukoricasaláta. A második menüben görögfűszeres csirkemell, spenóttal, fetával töltött sertéskaraj, mini fasírtgolyók, sült csülök szeletek, rántott gomba és párizsi brokkoli található. Saláták pedig a következők: sopszka saláta, francia saláta és svéd gombasaláta. A harmadik menüben aszalt gyümölcsökkel töltött csirkemell, töltött filézett csirkecomb, fűszeres csirkeszárny chilimártással, debreceni sertéskaraj, rántott gomba, karfiol van. Választható saláta pedig vitamin saláta, károlyi saláta és orosz káposztasaláta.

Mi a helyzet az ország másik felében? A Dunántúlon az árak is sokkal magasabbak!

Vas megye egyik népszerű városában, Szombathelyen, egy nagy, családi tálat már nem úszunk meg 20 000 forint alatt. A Május 1 nevű étteremben a következő menüt találjuk a bőségtálak címke alatt: sonkával, mozzarellával töltött csirkemell pankó morzsában, rántott sertéskaraj, rántott trappista sajt, grillezett sertéskaraj, vegyes köret, savanyúság. Ez két személyre 6999 forint, négyszemélyre 13 980 forint, hatszemályre pedig 20 970 forint.

Szintén Szombathelyen, a Belvárosi Menza étterem kínálatában több elemből állíthatjuk össze a hidegtálunkat. Itt árlistát adnak, amiből szemezgethetünk, de ajánlatukban szerepel két, általuk összeállított tál is, ezek közül is választhatunk: két fős karácsonyi tál 3990 Ft/fő áron, ami rántott hekkfilét, cordon blue-t, baconbe tekert csirkemellet, sült csirkecombot, hagymás burgonyát és zöldséges rizset tartalmaz. A kifejezetten karácsonyi hidegtáluk pedig 2990 Ft/fő áron kapható. Ebben három szelet csabai karaj, egy darab sonkatekercs, egy darab sajttekercs, egy darab kaszinótojás, egy egész sült csirkecomb, két darab baconbe tekert csirkemáj és 25 dkg francia saláta alap található.

Győr-Moson-Sopron megyében is egészen magas árakkal kell számolni. A győri Westy Tálak kínálatában a Húsos hidegtál 3200 Ft/fő áron kapható. A hidegtál tartalma minimum 10 fő részére: Pármai sonkás csirke steak, sertés szűz durva borskéregben, pácolt szűzérme, japán morzsás húsgolyó, burgonyasaláta sajtkosárban + bagett. Az Ínyenc húsos hidegtál 3700 Ft/fő áron kapható. A hidegtál tartalma minimum 8 fő részére: Pármai sonkás csirke steak, sertés szűz durva borskéregben, pácolt szűzérme, libamájhab, rostonsült rozé kacsamell, japán morzsás húsgolyó, burgonyasaláta sajtkosárban +bagett. A Prémium húsos hidegtál 3900 Ft/fő áron vásárolható meg. A hidegtál tartalma minimum 6 fő részére: Pármai sonkás csirke steak, sertés szűz durva borskéregben, roston sült rozé kacsamell, pácolt csirke pankó morzsában sütve, libamájhab, japán morzsás húsgolyó, burgonyasaláta sajtkosárban + bagett. A Gourmet húsos hidegtál 5600 Ft/fő áron kapható. A hidegtál tartalma minimum 6 fő részére: Tatár beefsteak, érlelt hátszín, padlizsánkrém, roston sült rozé kacsamell, pármai sonkás csirke steak, mozzarelával aszalt paradicsommal töltött csirke steak, setés szűz durva borskéregben + bagett. A legdrágább a kínálatban a Mississippi Húsostál, ami 6 fő részére 23 800 forint, 3 fő részére pedig 11 900 forint. Ebben a menüben Buga séf pulykatekercse, Zöldfűszeres krémsajtos pankos csirke, Kurucz pecsenye, Zöldfűszeres karaj, csirke steak, tarja steak, karaj szelet hasáb, rizs, fűszeres steak burgonya, baconos burgonya, lyoni hagyma, kakastaréj található.

Ha megnézzük az ország két pontját, láthatjuk, hogy az árak nagyon eltérőek. Míg a keleti régióban alacsonyabb árakkal kell számolni az ünnepi menüre, addig dunántúli régióban valóban zsebbenyúlós összegekre készülhetünk. Ennek fejében érdemes azért mérlegelni: rendezünk egy nagy bevásárlást és inkább magunk készítjük el az ünnepi menüt, vagy időt spórolva, kicsit többet költve, inkább áldozunk a kényelem oltárán és megrendeljük az ünnepi menüt?

