Itt a nagy bejelentés: elfogadták a Magyar Bankholding fúziós menetrendjének első lépését

Ennek értelmében 2022. március 31-én egyesül a bankcsoport két tagbankja, a Budapest Bank és az MKB Bank. A két kereskedelmi bank egyesülése során az MKB Bankba olvad be a Budapest Bank. A Takarék Csoport 2023 második negyedévének végéig csatlakozik a fúzióhoz, addig a Magyar Bankholding Csoport harmonizálja a belső működést. Ahogy a közleményben írják, a március 31-ével létrejövő egyesült bank átmenetileg MKB Bank Nyrt. név alatt fog működni. Az egységes pénzintézeti márka bevezetése a tervek szerint 2023 elején valósul meg.

Bankcsoportunk célja, hogy ügyfélközpontú, kedvező árazású, nemzetközileg is élenjáró digitális megoldásokat, illetve termékeket és szolgáltatásokat vezessen be, építkezve a három külön-külön is erős, hazai kereskedelmi bank összes erősségére, értékeire és legjobb gyakorlataira. Folyamatosan törekszünk emellett a teljes piaci spektrum lefedésére és minden ügyfélszegmens kiszolgálására, jelentős hangsúlyt fektetve a lakossági, mikro-, kis- és középvállalati, valamint agrárügyfeleink számára nyújtandó új, modern, kedvező árazású termék- és szolgáltatási paletta biztosítására

- írták a közleményben.

A Magyar Bankholding csoport a hazai pénzügyi szektorban rendkívül stabil, erős és meghatározó szereplő. Jelenleg is Magyarország második legnagyobb piaci szereplője mérlegfőösszeg szerint, ezen felül a legnagyobb fiók- és ATM hálózattal is rendelkezik. Számos területen piacvezető, így a vállalati ügyfelek és a nemzetgazdasági szempontból kiemelten fontos mikro-, kis- és középvállalati szektor hitelezésében, valamint a lízing piacon. Az agrár- és élelmiszeripari ágazatot kiszolgáló üzletág összesített 25 százalékos piaci részesedéssel szintén vezető pozíciót jelent a hazai piacon, a csoport emellett erős pozícióval rendelkezik a privátbanki szegmensben is.

Tájékoztatjuk, hogy a fentiekkel kapcsolatosan Önnek egyelőre nincs teendője, igényeivel, kérdéseivel továbbra is keresse megszokott banki kapcsolattartóját és bankfiókjának munkatársait! A 2022. március 31-ei fúziót megelőzően a Budapest Bank és az MKB Bank meglévő ügyfelei a jelenlegi, megszokott csatornákon és folyamatok alapján intézhetik a banki termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyeket. Március 31-ét követően biztosított lesz a lakossági és vállalati ügyfelek kölcsönös kiszolgálása: a Budapest Bank és az MKB Bank ügyfelei a megszokott bankfiókjaik és ügyintézési csatornáik mellett új helyszíneken, nagyobb fiókhálózatban tudják majd pénzügyeiket intézni. Tájékoztatjuk, hogy a fenti változások a Takarék Csoport meglévő ügyfeleit egyelőre nem érintik

- hívták fel a figyelmet a bank szakemberei.

Mint írták, a Magyar Bankholding kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a fúziós folyamat lépései az ügyfelek számára zökkenőmentesen, a megszokott magas szolgáltatási szinten történjenek. A termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos feltételeket a mindenkor hatályos üzletszabályzatok tartalmazzák; az ezekben beálló változásokról megfelelő időben és csatornákon tájékoztatják ügyfeleiket.

Célunk emellett, hogy már az átalakulás során is egyre jobb megoldásokkal találkozhasson nálunk, ezért a fúziós folyamatot komoly informatikai fejlesztések is kísérik. A Magyar Bankholding jelenleg egy olyan új, digitális banki platformot épít, ami korszakváltást jelent mind a technológia, mind az ügyfélélmény tekintetében. 2022 negyedik negyedévében várható az új platform első termékeinek bevezetése, amelyek a lakossági ügyfelek mindennapi bankolási igényeire adnak megoldást. A digitális fejlesztésekkel jelentősen bővülnek az ügyfelek lehetőségei is. Az egyes termékek közötti átjárás és azok kombinálása sokkal egyszerűbbé, a konstrukciók pedig még inkább személyre szabhatóvá válnak a teljes működési fúzió 2023-as megvalósulására

- zárták a közleményt.

