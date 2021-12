Indul a roham a boltokban: íme a 2021-es nagy szaloncukorkörkép

A szaloncukor az adventi időszak hagyományos terméke. Bár eredetileg a szaloncukor külföldről érkezett hazánkba, korábbi formájától annyira eltér, hogy joggal tekinthetjük hungarikumnak. A papírba csomagolt, eredetileg fondant, azaz cukorszirupból készült nyalánkság német közvetítéssel jutott el a történelmi Magyarországra, és vált népszerűvé egész területén a XIX. század végére, így Szlovákiában és Romániában is van hagyománya a karácsonyfa szaloncukorral feldíszítésének.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképe szerint egy-egy háztartás évente 1 kilónyi szaloncukrot vásárol, a legkedveltebb a zselés, a marcipános, a kókuszos, a karamellás és a csokoládékrémes.

Magyarországon évente közel 3500 tonna szaloncukrot vásárolnak a hazai fogyasztók, több mint 7 milliárd forint értékben. A szaloncukor-értékesítés a 2020-as év kivételével évről évre növekvő tendenciát mutat, az egyik legnépszerűbb szezonális terméknek számít a karácsonyi időszakban. Ez a növekvő kereslet vonzó a nagy édesipari vállalkozások számára is, ezért 2021-től újabb külföldi tulajdonú, a piacvezetők közé tartozó gyártó is saját, hazai üzemből származó termékeket kínál, több ízvariánssal.

A szaloncukor gyártásához szükséges alapanyagokat jellemzően a világpiacról szerzik be a vállalkozások annak ellenére, hogy több hazai gyártó kínálatában is szerepelnek egyes előállításhoz szükséges alapanyagok (pl. marcipán, cukor). A hazai alapanyaggyártók mennyiség és ár tekintetében azonban nem tudják a multinacionális gyártók igényeit teljesíteni, így a hazai alapanyag beszállítás alapvetően a gyümölcsökre és a feldolgozott termékekre korlátozódik.

Bár az alapanyagok beszerzésével idén sem volt probléma, az áruk 2021-ben jelentősen megemelkedett, és ez begyűrűzött a szaloncukrok árába is. A 2020-as év jelentős keresletcsökkenését követően idén kedvezőbb a helyzet a gyártók számára, élénkebb és nagyobb volumenű a kereskedelem felől érkező igény.

De nézzük meg ezt a gyártó szemszögéből is

Több céget felkerestünk, hogy közelebbi képet kapjunk arról, milyen tapasztalatokkal bővültek az elmúlt időszakban. A HelloVidék megkeresésére a cikk megjelenéséig egyedül a Szamos Marcipán Édesipari Termelő és Kereskedelmi Kft. válaszolt.

A gyártót elős körben arról faggattuk, hogyan alakult a szaloncukrok iránti kereslet az elmúlt években Magyarországon. Mint mondták, a szaloncukor egyre inkább átveszi a karácsonyi termékek körében a vezető szerepet. Köszönhető ez annak, hogy folyamatosan nő a választék, újabb és újabb jelennek meg és a minőség is évről-évre javul.

A szaloncukor ma már nemcsak a karácsonyfák ékessége, de kedvelt csemege az ünnepi asztalnál is, gondoljunk csak a praliné minőségű termékekre. Utóbbi egyébként a Szamos esetében csak annyiban különbözik a pralinépultjainkban és díszdobozainkban kínált termékekről, hogy karácsonykor „ünneplőbe öltöztetjük” ezt a finomságot

- mondta Syrjänen-Barkóczy Eleonóra, a cég operatív igazgatója.

Hozzátette az egyértelműen, és általánosságban elmondható, hogy ma már a minőség a vásárlások legfőbb szempontja, így ezekre a termékekre folyamatosan nő a kereslet. Persze arra is kíváncsiak voltunk, mire számítanak idén az elmúlt évhez képest. Látnak-e előrelépést a járványhelyzet legrosszabb hónapjaihoz képest.

Egyértelműen növekedésre számítunk. A tavalyi évben voltak hiányjelenségek. A Covid miatti kiszámíthatatlanság és bizonytalanság rányomta a gyártásra is a bélyegét. Jóval kevesebb szaloncukor került gyártásra, így előfordult, hogy egy-két íz kifogyott még karácsony előtt. Az idei szezonban viszont a kereslet és a kínálat találkozik és a tavalyihoz képest a szezonális karácsonyi termékek jobban fogynak és 25-30 %-al növekednek az eladások

- magyarázta az igazgató, majd kitért arra is, hogy a járványhelyzet következtében bevezetett intézkedések érzékenyen érintették a Szamos szaküzleti hálózatát.

Ez csaknem 40%-os visszaesést jelent az elmúlt esztendő azonos időszakát tekintve. A csokoládé termékek eladását nagy mértékben befolyásolja a szezonalitás. A karácsonyi időszakban éves eladásaink 30 %-a realizálódik, ezért is bizakodunk, hogy az idei karácsony más lesz, mint a tavalyi. Kiemelt időszak még a húsvét, viszont a pandémia miatt ezen időszak eladásai 30%-al kevesebbek voltak, jelentősen visszaesett a vásárlás

- tette hozzá Syrjänen-Barkóczy Eleonóra.

A gyártót arról is kérdeztük, milyen termékekkel vágnak neki az idei karácsonyi szezonnak, mire számíthatnak a vásárlók. Mint kiderült, idén 17 féle ízű szaloncukor található meg kínálatukban. A legnépszerűbbek pedig a natúr marcipán és a töltött marcipán szaloncukrok számítanak.

A dobogóról nem lehet letaszítani az örök kedvencet, a zselés szaloncukrot, de folyamatosan növekszik a praliné szaloncukor iránti kereslet is. Az édes-sós ízpárosítású, karamellás ízjegyek népszerűsége évről évre növekszik. Ugyanakkor rendkívül népszerű a Dobos, Isler és Eszterházy sütemény ízű szaloncukraink. Zselés szaloncukor választékunkat bővítettük új ízzel. A málnás gyümölcszselé mellé a feketeribizlis zselés szaloncukor lett az idei év új fejlesztése, ami az első pillanattól a Vevők kedvence lett. Új, mandula ízű lett a cukormentes szaloncukrunk, amellyel a cukorbetegeknek sem kell lemondania erről a közkedvelt édességről. Új termékünk az idei évben a drazsirozott mandula, amely pörkölt mandulabél ízesített ét, tej és fehércsokoládéval bevonva. Hatalmas siker lett a vásárlók körében

- részletezte a kínálatot az igazgató.

Érdekelt minket az is, milyen áron mozognak ezek a termékek. Ahogy Syrjänen-Barkóczy Eleonóra is említette, az év végére elszabadult infláció miatt jelentősen többet fizethetünk mindenhol, mint egy éve. Igaz ez azonban az édességekre is.

A legutolsó inflációs adatok szerint a fogyasztói árak átlagosan 6,5 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál. Sajnos a megnövekedett alapanyagárak, csomagolóanyagok és szállítás miatt kénytelenek voltunk ebben az évben 5 % áremelést eszközölni. Az idei évben 7290,-Ft/kg áron kapható a szaloncukor. A keresletre egyelőre nem volt hatással a drágulás

- emelte ki a gyártó, majd néhány jó tanáccsal is ellátta a HelloVidék olvasóit, amit érdemes megfogadni vásárlás előtt.

Továbbra is jellemző, hogy a vásárlók egyre inkább a minőségi termékek felé fordulnak: keresik is a jó minőséget és hajlandók is ezért többet fizetni. A minőségi csokoládébevonattal és minőségi töltelékkel készülő szaloncukrok közül érdemes választani. Inkább bevonó helyett valódi csokoládéval készülő termékeket válasszunk

- hangsúlyozta Syrjänen-Barkóczy Eleonóra.

Teszten a szaloncukrok: mutatjuk az eredményeket!

A legfinomabb szaloncukor élvezeti értékét is lenullázhatja, ha tölteléke a papírba folyik. Az ünnepi édességkülönlegességből a hétköznapibb termékekhez hasonlóan annyit kell kapniuk a vásárlóknak, amennyit a csomagolás szerint kifizetnek. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által elrendelt fogyasztóvédelmi vizsgálat szerint húsz karácsonyi nyalánkság közül mindössze egynek maradt el az összes tömege a megengedhetőnél nagyobb mértékben a dobozon szereplő adattól.

Az ITM akkreditált élelmiszer- és vegyipari laboratóriumának vizsgálata a szaloncukrok bevonatarányának és nettó tömegének megfelelő feltüntetésére terjedt ki. A húszféle csemege között a klasszikusnak számító zselés és marcipános mellett előfordult tiramisu ízű és tökmagkrémes is. A szabályozásban megkülönböztetett három fajtából mártott és töltött édességeket ellenőriztek fele-fele arányban, kandírozottat ezúttal nem.

A túl vékony burokkal rendelkező szaloncukor tölteléke könnyen kifolyhat, a mártott termék a kevés bevonat miatt hamarabb kiszáradhat. A megfelelő arányt ezért előírások rögzítik, a töltöttek mindegyike megugrotta a 25, a mártottaké pedig a 20 százalékos limitet. Az elégtelen bevonat miatt tehát egyetlen szaloncukrot sem kellett bevonni.

Rendelkezés adja meg azt is, hogy a tételellenőrzés során legfeljebb mennyivel térhet el az előre csomagolt termék tömege a tájékoztatásban jelzettől. 100-200 gramm között 9 százaléknál nagyobb különbség már nem fogadható el. Egy termék dobozába az egyedileg megengedhetőnél is kevesebb szaloncukrot csomagoltak, az ügyben hatósági eljárás indult. A vizsgált termékek tételes felsorolása a Fogyasztóvédelmi portálon érhető el.

Az év vége a legerősebb időszak a kereskedelmi forgalomban, így többletfeladatokkal jár a hatósági munkában. A fogyasztóvédelem otthonaink nyugalma érdekében nemcsak a megspórolható kiadásoktól, hanem a felesleges bosszúságoktól is igyekszik megkímélni a magyar családokat. Az ünnepi ellenőrzéssorozat következő eleme a rázós fényfüzérek kiszűrésével a használók biztonságát védi

- Keszthelyi Nikoletta fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár.

Most kiderül, mennyire zsebbenyúlós a szaloncukorvásárlás

Ahogy a körképeinkben szokás, most is górcső alá vettük a nagyobb áruházak kínálatait, hiszen a legtöbben még mindig itt szerzik be - sokszor futtában - a karácsonyfára való szaloncukrokat. Ennek fejében a következő árakra számíthatunk:

A Tesco online kínálatában számos ízt megtalálunk, ezek ára 1299-2799 Ft/csomag között mozog.

A Spar online polcain is találunk bőven szaloncukrot, itt is széles az ízválaszték. Itt 1199-2999 Ft/csomag áron vásárolhatunk szaloncukrot.

Az Auchan online boltjában 1199-2999 Ft/csomag között találjuk a szaloncukrok árait.

Az ALDI online shopjában 499-4999 Ft/csomag áron kínálják a különböző ízesítésű szaloncukrokat.

Mivel ezek az árak az egyes üzeletek online kászletét mutatják, ezért érdemes a boltokba is ellátogatni, hiszen ott mindig találhatunk kedvező akciókat. Emellett persze érdemes az akciós újságokat is böngészni, hiszen ott mindig feltüntetik, hogy az egyes akciók mikor kezdődnek és meddig tartanak! A Pénzcentrum oldalán mindig megtaláljuk a legfrissebb újságokat egy helyen, ide kattintva érhetjük el őket.

Kiválasztották „Az Év Szaloncukra 2021” díj nyerteseit

Idén újra megrendezték civil kezdeményezésként Az Év Szaloncukra versenyt. A megmérettetésre igyekeztek az összes hazai gyártót meghívni. A gyártók szabadon dönthettek az ingyenes versenyen való részvételről, illetve, hogy nevezés esetén hányféle szaloncukrot indítanak el a versenyben.

A piac változásait és a fogyasztói igényeket figyelembe véve határozták meg idén a kategóriákat, melyek összeállításában a Magyar Édességgyártók Szövetsége nyújtott segítséget. Az Év Szaloncukra mellett a kézművesek külön is megmérkőztek, de idén is kiemelt kategória volt a hozzáadott cukrot nem tartalmazó szaloncukrok kategóriája, valamint az alacsonyabb árú (599Ft/100g alatti) kategória. Mivel a múlt évben láthatóan voltak sláger ízek, így idén a legkedveltebb ízek legjobbjait is megkeresték. Idén is kiválasztották a legjobb új ízt, de ezekben a kategóriákban csak egy győztest hirdettek.

A zsűrizésben a meghívott zsűritagok mellett az Év Szaloncukra Facebook és Instagram követői közül többeknek is lehetőséget biztosítottak a kóstolásra, továbbá a Szeretem a csokit YouTube-csatorna videós párosa a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége és a Nagycsaládosok Kispesti Egyesületének tagjai és vezetői is segítségére voltak a csapatnak.

Néhány érdekes szám a versenyről:

Az Év Szaloncukra verseny győzteseit 152 szaloncukor közül választották ki.

A verseny 9 kategóriájának a zsűrizésben több, mint 150 kóstoló segített.

A kóstolásokra több, mint 5000 szem szaloncukrot osztottak ki zsűrizésre, hogy a megtalálják a 15 győztest.

Az Év Szaloncukra kategória első helyén a gödöllői Sulyán Cukrászda Egy falat Mennyország sütemény szaloncukor verziója végzett, amit az Eucharisztikus Kongresszus Süteményének választott süti ihletett.

A második helyen a kiskunlacházi Demeter Chocolate jamaicai feketekókuszos szaloncukra fehér csokoládéban, ami ezzel a címmel együtt három díjat is besöpört idén, míg a harmadik helyen címvédőként idén is a maklári Stühmer pisztácia krémes szaloncukra végzett.

Az Év Szaloncukra kézműves kategóriájában a gödöllői Sulyán Cukrászda fehércsokoládéba mártott roppanó kekszes fehér csokoládés trüffel szaloncukra lett az első, a második az idén 3 díjat besöprő Jamaicai feketekókuszos szaloncukor fehér csokoládéval végzett a Demeter Chocolate-től, a harmadik helyen pedig a gyulai Kézműves Cukrászda sós-karamella szaloncukra végzett.

Az Év Cukormentes Szaloncukra első helyezettje a maklári Stühmer mogyorókrémmel töltött tejcsokoládé édesítőszerekkel, szaloncukra lett, ami édesítőszert sem tartalmaz, a második helyezett a Lissé Kft. Aranygaluska ízű szaloncukra, a harmadik helyezett pedig a Stühmer narancsos szaloncukra édesítőszerekkel lett.

Az alacsonyabb árú (599Ft/100g alatti) szaloncukrok közül első helyen végzett a TESCO banános-ropogós és málnás-robbanócukorkás szaloncukra, második helyre a LIDL hozzáadott cukor nélküli fehércsokis eper és sárgabarack ízű szaloncukra került, a harmadik a Nestlé Boci meggyes zselés szaloncukra lett.

A legjobb marcipános szaloncukor az orosházai Hóvirág Fagylaltbár vörösboros-aszalt szilvás marcipános szaloncukra, a legjobb karamellás szaloncukor a keszthelyi Sütibbolt ropogós ostyás sós-karamellje lett, a legjobb mogyorós szaloncukor a Stühmer piemontei mogyorós szaloncukra, a legjobb kókuszos szaloncukor a Demeter Chocolate idén háromszoros díjnyertes jamaicai feketekókuszos szaloncukra, míg a zselés szaloncukrok közül címvédőként a múlt évi nyert a Choco Garden meggyes zselés szaloncukra lett a győztes, akik évek óta magukénak tudhatják a legjobb zselés szaloncukor címét és ebben a versenyben is ismét az élen végeztek.

Az idén először megjelenő új ízek közül a Boci meggyes zselés szaloncukra lett a győztes.

A díjazottak:

Az Év Szaloncukra győztesei:

Sulyán Cukrászda - Egy falat Mennyország sütemény szaloncukor verziója Demeter Chocolate - jamaicai feketekókuszos szaloncukor fehér csokoládéval Stühmer - pisztácia krémes szaloncukor

Az Év Kézműves szaloncukrai:

Sulyán Cukrászda - Roppanó kekszes fehércsokoládés trüffel szaloncukor fehércsokoládéban Demeter Chocolate - jamaicai feketekókuszos szaloncukor fehér csokoládéval Kézműves Cukrászda (Gyula) - sós-karamellás szaloncukor

Az Év Cukormentes (hozzáadott cukrot nem tartalmazó) szaloncukrai:

Stühmer - mogyorókrémmel töltött tejcsokoládé szaloncukor édesítőszerekkel Lissé - Aranygaluskás szaloncukor hozzáadott cukor nélkül Stühmer - narancsos szaloncukor édesítőszerekkel

Az Év szaloncukra 599 Ft/100g alatti árkategóriában:

Tesco - banános-ropogós és málnás-robbanócukros szaloncukor LIDL - fehércsoki eperrel és barackkal hozzáadott cukor nélküli szaloncukor Boci - meggyes zselés szaloncukor

További elismerések:

A legjobb zselés szaloncukor: Chocco Garden - meggyes zselés szaloncukor

A legjobb marcipános szaloncukor: Hóvirág Fagylaltbár - vörösboros-aszalt

szilvás szaloncukor

A legjobb mogyorós szaloncukor: Stühmer - piemontei mogyorós szaloncukor

A legjobb karamellás szaloncukor: Keszthelyi Sütibolt - roppanó ostyás sós karamellás szaloncukor

A legjobb kókuszos szaloncukor: Demeter Chocolate - jamaicai feketekókuszos szaloncukor fehér csokoládéval

Az Év Új Íze: Boci - meggyes zselés szaloncukor

