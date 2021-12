Milliárdos beruházás: rekordmennyiségű felújítást végzett a pécsi vízszolgáltató

A vállalat közleményében azt írták, hogy rekordmennyiségű tervezett felújítást végzett el a cég: több mint tizenötezer méternyi korszerű vezetéket építettek be a szolgáltatás biztonságát veszélyeztető csövek helyére, föléjük pedig tizenhétezer négyzetméternyi területen létesítettek új útburkolatot.

A felújítások összértéke mintegy 2,126 milliárd forintot tett ki

- jelezték.

Kitértek arra, hogy a víziközmű-felújítások szinte minden pécsi városrészt érintettek, és a munkák java a kiemelt városi projektekkel összehangolva zajlott, így a felújításokkal együtt járó elkerülhetetlen felbontások egy időben valósultak meg.

Közölték: a felhasználók számára kevésbé látványos munkák is folytak a kúthálózaton, szennyvízátemelőkön, városi gépházakban, továbbá még a mecseki erdőben is húztak be vezetéket a szakemberek. A közleményben jelezték, hogy Pécs minden évben jelentős összeget fordít a víziközmű-rendszer tervszerű korszerűsítésre, és a vállalat gördülő fejlesztési terve alapján 9,5 milliárd forint értékű felújítást valósított meg a városban. A cég közlése szerint január 3-ától folytatódnak a korszerűsítések.

