Erre senki nem számított: emiatt ki is pukkanhat az ingatlanlufi

Ahogy világszerte, úgy Magyarországon is a Google keresője a legnépszerűbb (a részesedése 93%). Az ingatlant keresők jelentős része érkezik a hirdetési portálokra a keresőből. A Google bőséges statisztikákat bocsájt a szakemberek rendelkezésére. Ráadásul a google adatai ingatlanos portáloktól független és nem részrehajló. Az adatok elemzéséből nagyon sok érdekességet lehet kiszűrni a megveszlak.hu szerint.

Ingatlan keresési kedv alakulása 2019-ben

A koronavírus járvány magyarországi megjelenése előtti utolsó „normál” év a 2019-es év volt. Ebben az évben még a korábbi évekhez hasonló mintázatot mutatott az ingatlanok keresése az év folyamán. Az alábbi statisztikán látszik, hogy 2019-ben az év elején volt a legnagyobb érdeklődés az ingatlanok iránt.

Május közepétől júliusig visszaesés volt tapasztalható az ingatlan keresési kedvben. Valószínűleg sokan megtalálták a leendő otthonukat az év elején és elkezdődtek a szabadságolások is.

Aztán július második hetétől augusztus elejéig újra fellángolt az ingatlan keresési kedv. ez a pár hét volt az utolsó nagy nekirugaszkodás a költözési vágy beteljesítésének. Sok ingatlan ügylet esetében 2-3 hónap is el szokott telni, mire az új ingatlanba ténylegesen be is lehet költözni és igyekszik mindenki ezt még tél előtt megtenni.

Aztán augusztus első hetétől kezdve folyamatosan egyre kevesebb ember keresett ingatlant a google-ben. Az augusztus eleji 95%-os érdeklődési arány december 14-ére már 61%-ra csökkent. Aztán karácsony előtti héten teljesen beütött az uborkaszezon az ingatlanpiacon. Az érdeklődési arány visszaesett egészen 45%-ig.

Karácsony után aztán sokan bepótolták az elmaradt keresgélést és magasra ugrott újra a mutató egészen szilveszterig. A mélypont az ingatlan keresési kedvben egyértelműen a karácsony hete volt.

Ingatlan keresési kedv alakulása 2020-ban

A 2020-as évre alaposan rányomta a bélyegét a koronavírus járvány Magyarországon is. Már év elején sem úgy indult az ingatlan keresés, mint 2019-ben. Egyre többet lehetett hallani a koronavírus járványról. Az ingatlanpiacon a bizonytalanság azonnal meglátszott.

2020 márciusáig csak 75%-körül alakult az ingatlanok iránti érdeklődés. Aztán 2020 tavaszán életbe léptetett kijárási korlátozás és a bizonytalanság a március és április hónapokra alaposan rányomta a bélyegét.

Ebben az időszakban beállt a földbe az ingatlanok iránti kereslet, ami csak május közepére állt helyre. Július hónapban ehhez képest csúcsra ugrott az ingatlan keresők száma, aminek többek közt az is lehetett az oka, hogy a korlátozások miatt elmaradt ingatlan vásárlásokat sokan szerették volna pótolni mielőbb. Júliustól az év végéig a szokásos folyamatos csökkenés látszott a trendben, ami minden évben így történt 2019-ben is.

Az év legvége is hasonlóan alakult 2020-ban, mint 2019-ben, vagyis 2020-ban is a karácsony hete volt a mélypont az ingatlanpiacon.

Ingatlan keresési kedv alakulása 2021-ben

A 2021-es évben már egyáltalán nem látszottak az ingatlanpiacon a koronavírus járványnak a hatásai. A 2021-es statisztika sokkal jobban hasonlít a járvány előtti időkre.

Az év első két hónapjában csúcson volt az ingatlan keresési kedv, majd márciustól kezdve folyamatosan csökkent szeptember elejéig. Szeptember 4-én már csak 66%-os volt az érdeklődés. Szeptemberben a korábbi évekhez hasonlóan alakult az ingatlanok iránti érdeklődés, vagyis újra 80% feletti értékeket mutattak az adatok.

Aztán október első két hetében hatalmas visszaesés történt az ingatlan keresési kedvben. Ekkor a szeptember végi 75-80%-ról egészen 42%-ag zuhant be. Október második felére egy kicsit visszakompenzált (52%-ig), onnantól kezdve viszont újra folyamatosan csökkenni kezdett az érdeklődés.

A keresési kedv december elejére a korábbi években soha nem látott mélységbe, 38-39%-ra csökkent le. Még a 2020-as évben a tavaszi korlátozások idején se kerestek ilyen kevesen ingatlant a google-ben, de még a korábbi karácsonyokkor is magasabb volt az érdeklődés.

Ennek mi lehet az oka? Mindenki megvette az ingatlant októberig, aki idén akarta, vagy sokan játszanak kivárásra és elodázzák az ingatlan vásárlást 2022-re, vagy elfogytak az eladó ingatlanok? Az is lehet, hogy ennek a háromnak a hatása adódott össze és ezért lett ilyen nagy a visszaesés az utolsó negyedévre 2021-ben. Több ingatlanos szakértőtől hallottam, hogy most az átlagnál jóval kevesebb az eladni való ingatlan, úgyhogy ez biztosan benne van ebben a zuhanásban.

Ingatlan keresési kedv különbségei megyénként 2021 utolsó negyedévében

Az ingatlan keresési kedv zuhanása különböző mértékben tapasztalható az országon belül. A statisztikában megyei bontásban is meg lehet nézni az adatokat. Az adatok javát természetesen a megyeszékhelyek adatai adják.

2021 utolsó negyedévében a legnagyobb érdeklődés az ingatlanok iránt Pest megyében volt, ezért a többi megye adatai ehhez viszonyítva jelennek meg. A második helyen Veszprém megye végzett 93%-al. 2021 június első 3 hetében még Veszprém megyében volt a csúcson az ingatlanok iránti kereslet.

A harmadik helyen hármas holtverseny alakult ki. Budapesten, Fejér megyében és Tolna megyében egyaránt 87%-volt az érdeklődés az ingatlanok iránt. Összességében nézve az országot, a nyugati országrészben jellemzően többen keresgéltek ingatlant, mint a keleti régióban.

Meglepő módon, a legkisebb érdeklődést mégis egy nyugati megye, nevezetesen Vas megyében tapasztalhattunk, ahol csak 51%-os volt az érdeklődés.

Hátulról a második helyet az ország túlsó felén elhelyezkedő Szabolcs-Szatmár-Bereg megye produkálta 53%-al. A harmadik leggyengébb lett a déli régióban található Bács-Kiskun megye 58%-al. A többi megye javánál 60-80%-között mozgott az ingatlanok iránti érdeklődés 2021 utolsó negyedévében.

A statisztikákról

A statisztikai adatok a Google keresési statisztikái alapján készültek, nem egyetlen ingatlan hirdetési portál adatai alapján, így nagy valószínűséggel a lehető legpontosabban mutatják az ingatlanok iránti keresletet.

Megkérdeztem több ingatlan értékesítési szakembert, és volt, aki alátámasztotta a google statisztikáit, de volt olyan is, aki nem tapasztalt kereslet-visszaesést.

Címlapkép: Getty Images