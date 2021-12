Horror a henteseknél: brutális drágulás vár a magyarok kedvenc csemegéjére?

Magyarországon évszázadok óta elterjedt hagyomány télen, karácsony előtt, illetve karácsony után a disznótor, a legtöbb helyen ez nemcsak azt a célt szolgálja, hogy feltöltse a család és a rokonság kamráját finomságokkal, de a hús feldolgozása közösségépítő program is. A disznóvágás fénypontja a kolbász és a hurka sütése, melyek a mai napig a magyarok kedvenc téli csemegéi. Sokan vannak viszont, akik nem tartanak disznót, de szeretik a hurka-kolbászt, sőt akár maguk is szívesen részt vennének egy megrendezett disznóvágáson.

Ha örökké fiatal és egészséges akarsz maradni, mangalica termékeket kell fogyasztani!

Ez a mottója Kövér Lászlónak, a Kövér Tanya megálmodójának, aki 2005-ben döntött úgy, hogy termelői tevékenységbe fog. Megvásárolt egy tanyát a Hajdú-Bihar megyei Tetétlenen a hozzá tartozó 21 hektár legelővel, szántóval, és megvette az első 20 szőke mangalica kocasüldőt. Mára a család minden tagja része a vállalkozásnak és mindenki odateszi a saját tudását, hogy a lehető legjobban működjön a gazdaság.

16 éve vettünk egy lepukkant majorságot, annak idején TSZ-ként működhetett, le volt amortizálódva benne minden, se kerítése nem volt, se az épület nem állt rendesen. 21 hektár vette körül a 2,7 hektáros tanyát, de akkor még a terület nagy része nádas és mocsár volt

- kezdi a családi vállalkozás történetét kövér Zoltán.

25 évig élelmiszer-kereskedőkként dolgoztak, zöldség-gyümölcskereskedéssel kezdték még a szocializmusban, aztán kilenc évvel később már egy kis ABC tulajdonosaiként tanulták ki a szakma minden csínját-bínját.

1000 Ft-os húsból 800 Ft-os kolbász?

Húsz évig naponta bejártam a Debreceni hús Rt-hez, egy-másfél tonna töltelékárut, húst vásároltam az ABC-nkbe. Érdekelt nagyon a szakma, élelmiszeripari végzettségem van, így folyton figyeltem és kérdezősködtem. Arra is rákérdeztem, hogyan lehet 1000 Ft-os húsból 800 Ft-os kolbászt készíteni. Nagyon nem tetszett, amit válaszoltak, és akkor eldöntöttem, hogy olyan húsárut fogunk enni a családommal, amit mi magunk termelünk meg.

20 mangalica kocasüldővel kezdte a család a vállalkozást, mára 80 kocájuk van és persze a szaporulat. 10 éve egy őstermelői feldolgozót is üzemeltetnek, járnak a termékeikkel a piacokra, a hazai mangalica- és nemzetközi gasztro-fesztiválokra.

Hisszük, hogy a kiváló alapanyag szakszerű, tiszta feldolgozása, a hagyományos ízvilággal ötvözve, minden fogyasztó kedvére való finomságot eredményez. Alapértékünk: a hagyományok tisztelete, szenvedély, szeretet és a kitartó munka.

Amikor még csak a mangalicafesztiválokra jártak, az utazási irodák megkeresték őket, hogy van-e olyan rendezvénytermük, ahol a látogatókat leültethetik, majd pedig vásárolhatnak az árukészletükből.

Ekkor hoztunk létre egy bemutató termet turisztikai céllal, bemutatjuk a tenyésztési-gyártási folyamatokat, valamint retro disznótorokra lehet jelentkezni hozzánk, főleg cégeknek, 20-25 fős "céges bulikra" jönnek az emberek.Vagyis jöttek, mivel a Covid betett ennek is, tavaly is elmaradtak, az idén se tartottunk meg egy "látvány-disznóvágást" sem.

A feleségem, a fiam, a lányom, mind ebben dolgozunk, a fiam a telepen van kint egész nap, Kriszta lányom jár piacolni az egyik alkalmazottunkkal. A koronavírus-járvány miatt csak azért nem kellett lehúznunk a rolót, mert mi magunk állítjuk elő, termeltetjük a disznóknak a takarmányt 80 hektáron. És mivel nagyrészt mi magunk csináljuk a dolgokat, a munkabéren is tudunk spórolni. A tanyaépület végében, az istálló tetején van a takarmánytároló, itt kezdődik a legelő, mondja el Kövér Zoltán.

Nem a legjobb évünket éljük, idén ki se mertem számolni a teljes költségvetést, ahogy egyébként minden évben teszem. Egyedül azért éltük túl idén is, mert nem vásároljuk a takarmányt, fölvásárlási áron érkeztetjük be a telepre a kukoricát, árpát, magyar szóját. Döbbenetesen felment az ára a takarmánynak, így amit a mezőgazdaság hozott volna a konyhára, azt feletetjük a disznókkal. Tavaly októberben még 4500 Ft volt mázsája, januárban hirtelen 8000 forintra emelkedett. A napi takarmányozásunk 100 ezer forintot tett ki még decemberben, januárban már 160 ezerből etettük a jószágot, miközben az élő disznó felvásárlási ára alig emelkedett, 10-15 százalékot.

Ennek ellenére sem mertek a termékeik árához nyúlni, nehogy piacot veszítsenek, tudjuk meg Zoltán gazdától, pedig még a bél ára is jelentősen megugrott, amibe a kolbászt töltik, mondta el.

A bél áremelkedése miatt ugrik meg a virsli, szalámi ára

Jelen pillanatban nem túl rózsás a helyzet, a disznóbél ára is emelkedett, a sóé, a fűszereké is. Sokan nem tudják, de a mangalica szalámit, amilyet mi is gyártunk, 4-5 cm átmérőjű, 50-60 cm hosszú, úgynevezett kuláré vastagbélbe töltik, úgy 60-70 dkg-os lesz egy ilyen szalámi. Na most egy ilyen bél ára viszont felment rendesen, ami azt jelenti, hogy egy kiló szaláminál 400-500 forintba csak maga a bél belekerül. Ha pedig juhbélbe töltjük a virslit, az egy kilónál már 500-600 forintos bélköltséget is jelent, ami nem kis pénz!

Szárazáru esetében 100 kg nyershúsból 65 kg kolbász vagy szalámi készül, a családi vállalkozásokban ugyanis nem használnak vízkötőt, mint a nagyüzemi gyártás során, vagyis 35 százalék száradási veszteséggel számolhatnak, míg a nagyüzemi termelésben ez mindössze 5 százaléknyi.

150 kg kolbász betöltve egy hónap után már csak 100 kilót nyom, többnyire ilyenkor visszük a piacra, hisz a minőség a legfontosabb a számunkra. Minden héten gyártjuk a debrecenit, a virslit, a mangalica virslink 2750 Ft, a debreceni páros 2500 Ft/kg, a szárazkolbász pedig 4200 Ft/kg.

Ha valaki ezt soknak tartaná, tudnia kell, hogy egy mangalica disznónak mindössze a 27-30 százaléka a húsként hasznosítható nyersanyag, egy állat előállítási költsége, ahogy a szakember nevezi, 120 ezer Ft. Egy 150 kilós mangalica két év alatt lesz vágásérett, míg a fehér, hús jellegű sertés négy és fél hónap alatt, húst pedig 70 százaléknyit ad. Ráadásul egy mangalicakocáról évente csak 8-9 malacot választanak le, míg a fehér sertés esetében ez a szám 33.

A minőség az első

Murányi József családi vállalkozásban 200 disznót és 13 kocát tart, valamint üzemeltetik a Murányi Kistermelői Boltjukat Újfehértón.

200 disznójuk és 13 kocájuk van, nagy fehér sertés és duroq fajtasertés, ez utóbbi is hússertés. A Murányi családi vállalkozásnak is az a szerencséje, hogy 14 hektár földjükön, 500-600 mázsa kukoricát termesztenek a sertéseknek éves szinten, valamint 300 mázsa tritikálét, vagyis búza-árpa keveréket.

A takarmányok ára nagyon felment, mi szerencsére saját magunknak termeljük a takarmányt, mindent magunknak állítunk elő, de már rég árat kellett volna emelnünk, ha nyereséget akarunk. Ennek ellenére eddig ezt nem tehettük meg, mert a nagy multikkal nem versenyezhetünk. Hál' Istennek az emberek értékelik a házias ízeket és a minőséget, egyre többen keresik a termékeinket, így a piacon mindig jól fogy a portékánk, ahogy a kisboltunkban is. Nálunk például a szárazkolbász kilója 2850 Ft, és eddig még csak dicsérték a visszatérő vásárlóink

- mondja el nekünk Murányi József, a vállalkozás feje.

Elmondása szerint ilyenkor, a téli időszakban, karácsony előtt a sütnivaló kolbászt és a hurkát viszik a leginkább az emberek, de a füstölt karaj, a szárazkolbász vagy épp a tepertő is szépen fogy. A hurka ára egységesen 1200 Ft/kg, legyen szó véres vagy májas hurkáról, a sütnivaló kolbász pedig 1700 forintba kerül az ő standján.

Nyilvános disznóvágásokat egyelőre nem tartunk, de lehet, hogy nálunk is ez a jövő zenéje...

