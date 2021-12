Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: kiderül, lesz-e szigorítás szilveszterkor

Orbán Viktor a járvány kapcsán elmondta, hogy nem nagyon nő a legalább egyszer beoltottak száma 6,2 millió fölé nőni. Ezért most a megerősítő oltásokra és a gyermekek oltására koncentrálnak. A miniszterelnök beszélt a gazdaság újraindításáról is: ezt elmondása szerint nem segélyekre, hanem beruházások támogatására, munkahelyek védelmére alapozták.

Nem akarunk visszatérni a lezárásokhoz, de nem zárunk ki semmit

- mondta el a miniszterelnök.

Rendszeresen kap a kormány tájékoztatást az operatív törzstől, és ha szükség van rá, akkor tudunk dönteni korlátozásokról. De egyelőre úgy néz ki, hogy javul a járványhelyzet. Azt nem lehet még látni, hogy az omikron variánst mit tud, de fokozatosan vizsgáljuk a lehetőségeket. Az újévkor még nem várható bejelentés.

Elmondta, hogy jövő januárban valamikor majd harmadik oltáshoz kötik a védettségi igazolvány érvényességét, amely bizonyos szolgáltatásokra ma is vonatkozik.

A kormány minden eszközzel az átoltottság növelését akarja elérni. Elmondása szerint a védekezés sikerét leginkább a többlethalálozási adatokkal kell mérni. De elégedettnek lenni semmiképp nem lehet, mert több mint 30 ezer ember halt meg. Orbán szerint az egész járványhelyzethez humánusabban kéne hozzáállni.

Jó lelkiismerettel tudom vállalni a felelősséget az eddigi védekezésért

- mondta Orbán, kiemelve például a gyors vakcinabeszerzéseket.

Három fontos dolog

2022-ben három fontos dolog történik majd Magyarországon. Új gazdaságpolitikai intézkedéseket vezetnek be - mint pl. a 25 év alattiak jövedelemadó-mentessége. A védekezés folytatására is szükség lesz, melyet a kormány oltással kíván elérni. Már rendeltek is a Pfizer omikron elleni vakcinájából 9,5 millió adagot, ebből 1,5 milliót a gyermekek oltására szánnak. Az új oltóanyagok 2022 második és 2023 első felében érkeznek majd. A harmadik nagy ügynek 2022-ben a gyermekvédelmi népszavazást nevezte.

A sajtó kérdéseire válaszolva elmondta, hogy nem terveznek kötelező oltást bevezetni. A miniszterelnök szerint kényszerrel nem, hanem meggyőzéssel lehet hatni a magyarokra, hogy vegyék fel az oltást.