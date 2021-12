Kiderült a magyar pezsgőtitok: Magyarország legnagyobb pincészetei nyilatkoztak a drágulásról

Ha visszatekintünk a tradicionális pezsgő előző évtizedeire, azt látjuk, hogy a háború előtti években európai mércével mérve is magas szintű pezsgőkultúrával rendelkezett az ország. Magyarországon akkor 29 pezsgőüzem működött, kiváló kínálatot szolgáltatva – mesélte a HelloVidéknek Wlasitsch Andrea, a Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. ügyvezetője, aki hozzátette:

A szocializmus egyenlőségre törekvő évei ezt a tarka kínálatot egyszínűre festették. A pezsgőgyártás óriási mennyiségi növekedéstért el, de abban helye csak a gyors feldolgozású, olcsó tankpezsgőnek volt. A tradicionális pezsgőt, a pezsgőfogyasztás kultúráját, mint úri passziót, szerették volna az emberek gondolkodásából kitörölni. A borászat kilencvenes évek elején történt megújulása után, az elmúlt pár évben szerencsére eljutottunk a pezsgő reneszánszát hozó megnövekedett érdeklődéshez. Egyre több termelő tartja szükségesnek, hogy borkínálatában a saját pezsgő, mint a borászati tevékenység csúcsát jelentő termék is megjelenjen. Ezért a pezsgőkínálat újra egyre színesebb és minőségben is jelentős fejlődést mutat.

Wlasitsch Andrea kiemelte, hogy a pezsgőkészítés általánosan egy rendkívül eszköz és munkaigényes tevékenység, ami egyértelművé teszi, hogy jelentős ráfordítások, technikai háttér nélkül nehezen produkálható a tartósan és egyenletesen jó minőség.

A minőség záloga a teljes technológiai folyamat létrehozása, megalkotása. A szőlőfajták kiválasztása, telepítése, a szüreten és a borkészítésen át a nyerspezsgő töltéséig, érleléséig. Ez egy hosszú, idő- és pénzigényes folyamat, ami átfogó szemléletet, a szőlészeti, borászati munka összehangolását, folyamatos finanszírozását igényli, hogy minden a pezsgőt szolgálja.

– emelte ki a Wlasitsch Andrea.

A pezsgőgyártásban nagyon fontos azonban tisztázni a 3 technológiai eljárást (a tankerjesztéses, a transvasee vagy klasszikus eljárás és a tradicionális eljárás külön-külön piaci szegmenset képvisel, többnyire különböző szereplőkkel.) A Garamvári Szőlőbirtok pezsgői tradícionalis technológiával készülnek. Ezen a piacon jelenleg a legnagyobb a versengés – közölte Wlasitsch Andrea,  több borvidékről több termelő jelenik meg. A 3 nagyobb, a kizárólag tradicionális pezsgőt gyártó Sauska pincészet, a Kreinbacher pincészet és a Garamvári pincészet. Tokajból a Dereszla és a Degenfeld pincészet meghatározó még a Sauska pezsgő mellett. De kitűnő pezsgőket készítenek a délbalatoni borvidéken ezzel a technológiával a Bujdosó, a Légli pincészet, az északi partról a Gílvesy pincészet és a Teljeskör is, vagy a St.Donat pincészet, csak, hogy szűkebb hazánknál, a Balatonnál maradjunk.

Az ezzel az eljárással készült termékek eladási palackszámáról pontos információnk nincsen, de éves szinten 350.000 -400.000 db lehetséges, ami növekvő tendenciát mutat, ahogy a vásárlók egyre jobban tájékozódnak a technológia adta különbségekről, egyre jobban hajlandók a magasabb árfekvésű, prémium, tradícionális pezsgőket megvenni. Ahogy a borban már több évtizede elindult, hogy a minőség iránti kereslet és igény egyre nagyobb, ugyanez a tendencia érzékelhető jelenleg a pezsgők piacán is.”

– tette hozzá Wlasitsch Andrea.

Ma Magyarországon a pezsgő nagy népszerűségnek örvend

A pezsgőzést Magyarországon túlnyomó részt azért az ünnepekhez kötjük, ezen belül is a karácsony és a szilveszter a legkiemeltebb időszak. A pezsgőfogyasztás 60-65 %-a továbbra is az év végi hónapokra összpontosul. Nagyon fontos azonban a hazai gyártók számunkra, hogy a pezsgő tartsa meg ünnepi státuszát az italok között, a pukkanás vagy egy látványos pezsgőbontás mindig is azt jelzi, hogy valami különleges történik Szeretnénk azonban hangsúlyozni, nem csak a nagy ünnepekkor, hanem kisebb, esetleg egészen apró örömök megélésére is fogyaszthatunk pezsgőt, de akár az egyéb élet helyzetekben is mint egy finom ebéd, egy jó baráti beszélgetés vagy egy piknik alkalmával is kiváló kísérőnk lehet egy pohár pezsgő. A Törley márkánk új reklámfilmje is ezt az üzenetet szeretné átadni, koccinthatunk a hétköznapokban is, hiszen minden apró siker számít

– mesélte a HelloVidéknek Csomay András, a Törley Pezsgőpincészet marketing vezetője is, aki hozzátette, hogy számos pincészet felfedezte újra a pezsgőkészítés művészetét. Ugyanakkor 2020 és 2021 egy hullámvasút volt a Covid terjedése miatt, de szerencsére úgy látják, hogy a tavalyi 10%-os visszaeséshez képest (2019-hez mérten), idén vissza tudnak térni a Covid előtti szinthez, ami nagyságrendileg 20 millió palack pezsgőt és egyéb buborékos italt jelent.

A szilveszteren túl mennyire népszerű italunk a pezsgő?

A pezsgő még jelentős mértékig szezonális termék, de a hazai szakemberek azon dolgoznak, hogy része lehessen a mindennapoknak. Ahogy vannak a vörösbornak vagy a fehérbornak, és a konyaknak rajongói és elkötelezett hívei, ugyanígy vannak a pezsgőnek is olyan hódolói, akik a mindennapokban is szívesen választják ezt az italt. Hiszen akár egy jó beszélgetéshez, akár egy többfogásos családi ebédhez is tökéletes párosítás lehet.

Erre bíztatjuk a vásárlókat, kóstolókat, hogy érdemes meglepni a családot, a szerettünket és újdonságként bevezetni a pezsgőt a mindennapokba!

– fogalmazott Wlasitsch Andrea, a Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. ügyvezetője.

Ezért fogtak bele a Somlón a minőségi pezsgőgyártásba

A Kreinbacher Birtok pincészete az egyik legfiatalabb az országban, amely hagyományos pezsgőkkel foglalkozik a Somló dűlőin. Kizárólag tradicionális technológiával készítik a nemzetközi versenyeken többször díjazott italaikat:

Még 2009-ben kezdődött a Kreinbacher Birtokon a pezsgőkészítés, amikor is sikerült rávenni egy francia pincemestert, Christian Forget-t, hogy külső tanácsadóként elkezdjen velünk együtt dolgozni. Segítse a munkánkat, hogy közösen tapasztaljuk ki, hogyan is lehetne a Somlón, champagne-i módszert követve minőségi pezsgőt előállítani. 2009-11-ig csak a fajta kiválasztásával és az első pezsgők elkészítésével voltunk elfoglalva. Rátaláltunk, hogy a Furmint lesz az a fajta, amivel dolgozni tudunk, harmonikus házasításban a chardonnay és pinot noir fajtákkal. 2011-ben elérkezett az első szüret, ami már pezsgőre történt

– mesélte a HelloVidéknek Prisztavok Zoltán, a somlói Kreinbacher Birtok kereskedelmi- és marketingvezetője.

Ezek az első, a borvidéken teljesen rendhagyó pezsgők 2014-ben, a Budai Borfesztiválon debütáltak és viszonylag gyorsan sikerült a hazai piacra berobbanniuk:

Ennek oka egyrészt az lehetett, hogy nagyon sok energiát fektettünk az edukációba, és elmagyaráztuk az embereknek, hogy mi a különbség pezsgő és pezsgő között. Ezt a mai napig nagyon fontosnak tartjuk, mert rengeteg ember nem érti, miért van 1000 és 5000 forintos pezsgő is a boltok polcain. Mi azokat a jó példákat próbáljuk követni, amiket a nagyvilágban látunk.

– közölte Prisztavok Zoltán, aki korábban 17 évet dolgozott a Törleynél és mintegy 25 éve aktív ezen a területen, így átfogóan látja, milyen változások mentek végbe a piacon. Magyarország – mesélte, nemcsak a pezsgőkészítésben, hanem fogyasztásban is elég előkelő helyen áll, a világon az 5-6. helyen vagyunk. Ennek történelmi gyökerei vannak, korábban komoly pezsgőkészítő országnak számítottunk, elsősorban a Trianon előtti időkben. Hazánkban nagy mennyiségben készül tartályos erjesztésű pezsgő, van egy köztes szegmens, amit elsősorban a Hungária márka képvisel a Törleytől, és az utóbbi időszakban már elég komoly mennyiségben készítenek tradicionális pezsgőket is. A hazai pezsgőfogyasztás azonban még mindig gyakran egyet jelent az édes pezsgővel, és az ezer forint alatti kategóriából fogy a legtöbb palack. Ráadásul ennek a nagy része szezonális. Szilveszterre kötelező pezsgőt venni, sokan nem is szeretik, de az édes pezsgőn, vallják a szakemberek, nem is nagyon van mit szeretni.

A világ 95 százaléka nem fogyaszt édes pezsgőt. Ez egy örökségünk a szovjet érából. A 40-es évek végén az oroszoktól érkezett hozzánk a tartályos erjesztésű pezsgő készítésének a technológiája. Egy-másfél emberöltő elég volt ahhoz, hogy ez berögzüljön, mi ezzel szemben komoly energiákat mozgatunk, hogy elmagyarázzuk az embereknek, miért is érdemes a szárazat választani

– közölte Prisztavok Zoltán, a somlói Kreinbacher Birtok kereskedelmi- és marketingvezetője.

De mi a baj az édes pezsgővel?

Az édes pezsgő 50 g/liter cukor felett kezdődik. Ez olyan magas cukortartalom, ami az összes hibát, amit elkövetett a borász, bőségesen eltakarja. A Magyarországon forgalomban lévő édes pezsgőkben általában 60-65 g/liter cukor van. Ezeknél nem igazán érvényesül az alapbor minősége. Másrészt ha pezsgőt akarunk inni, egyáltalán nem baj, ha egyúttal nem viszünk be ennyi cukrot a szervezetünkbe. Ha borból szárazat iszunk, pezsgőből is szárazat érdemes választani. Arról szerencsére már leszoktunk, hogy édes bort igyunk, amikor elkezdtem a szakmában dolgozni, még az volt a divat. Míg a boroknál már elmúlt ez a korszak, a pezsgőnél még tart a folyamat

– magyarázta Prisztavok Zoltán, a somlói Kreinbacher Birtok kereskedelmi- és marketingvezetője.

A hazai pezsgőpiac további szereplői is hasonlóképp vélekednek arról, hogy inkább a száraz vagy az édes pezsgőt válasszunk:

A pezsgő alapborok a szőlőtermesztési és a borászati technológia fejlődésével egyre igényesebben készülnek, figyelnek a borászatok a szüreti időpontra, a megfelelő fajtakiválasztásra és az analitikai jellemzőkre. Így nagyobb az igény a száraz pezsgőkre, hogy minél inkább érezhető legyen az alapbort összetevő küvék finomsága ízre, illatra. Kimondottan sokan keresik a brut zero pezsgőket, amelye édességet tekintve, mindössze a maradék cukrot tartalmazzák 0-3 gramm mértékben. Ugyanakkor az édesebb ízlésűek igényére is figyelünk, ezt az ízvilágot elégítik ki az extra dry, sec, illetve sweet kategóriájú pezsgőink

– közölte a HelloVidékkel Wlasitsch Andrea, a Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. ügyvezetője.

A személyes véleményem: legyen minél szárazabb?. De a pezsgő, mint élvezeti termék szubjektív, így az édestől a teljesen szárazig mindenki megtalálja a kedvére valót. Fogyasztói szempontból nézve Magyarországon még mindig gyakrabban találunk olyat, aki az édes pezsgőre szavaz, de látványos elmozdulás érzékelhető a félszáraz és száraz pezsgők irányába. Igyekszünk segíteni azoknak a fogyasztóknak is, akik még nem tudták eldönteni, hogy az édes vagy száraz „csapathoz” tartoznak. Illatos szőlők felhasználásával is készítünk száraz pezsgőt, mely ízében édesebb érzetet kelt, azonban a száraz kategóriához soroljuk. (Törley Muscosecco,vagy a Hungaria Irsai Olivér Extra Dry, ha be lehet írni terméknevet)

– nyilatkozta Csomay András, a Törley Pezsgőpincészet marketing vezető is.

Mi a különbség a tradicionális és a tartályos pezsgőkészítés között?

Ha egyetlen szóval kell mondani, mi is a különbség a tradicionális és a tartályos készítésű pezsgő között, akkor a szakember szerint ez az idő:

A tartályos erjesztésnél sok esetben 2-3 hónap alatt elkészülhet egy palack pezsgő. A tradicionális pezsgőkészítésnél csak az érlelés törvényileg 9 hónap, de általában mindenki ennek minimum a dupláját használja. A Kreinbachernél a kezdetektől a 18 hónap a minimum, ez ma már a belépő szintnél is legalább 22-24 hónap. És ezt az időt kell forintosítanunk. Minden tétel palackban erjed és érlelődik, és minél hosszabb ideig van úgynevezett seprőn, annál többet kell fizetnünk érte. A 600 forintos pezsgő jó esetben egy hónapot volt seprőn a tartályban, és pár hónap alatt elkészült. Nálunk onnantól kezdve, hogy leszedjük a szőlőt, minimum két évnek el kell telnie, mire az először ki lesz töltve a pohárba. Kóstoláskor egy tradicionális pezsgő önmagáért beszél: gazdagabb aromák, finomabb habzás, elegancia és kifinomultság.

– tette hozzá Prisztavok Zoltán, aki szerint, ha valaki jó pezsgőt akar fogyasztani, mindenképpen ezt a kategóriát érdemes választania, aztán megkeresnie, melyik borvidék ízvilága tetszik neki leginkább. Szerinte nem véletlen, hogy Champagne ennek a színes pezsgővilágnak a koronaékszere. Minden szem arra tekint, lenyűgöző a tudásuk, miután van ebben 300 éves tapasztalatuk. De természetesen ezt konvertálni kell a magyar viszonyokra. A Kreinbacher Birtokon azt vallják, hogy a részletekben rejlik a lényeg: nagyon nem mindegy például milyen prést használnak, egész fürtöt préselnek-e.

Mennyit számít maga a bor?

Meghatározó, milyen alapborból készül a pezsgő, ahogyan az is, a termelő milyen stílust szeretne kialakítani:

A Birtokon általában neutrális alapborokat készítünk, hiába jövünk Somlóról, ahol nagyon erőteljes a terroir. Nagyon fontos az is, mekkora a terc a kezünkben. Mára 50-55-féle alapbort használunk, ezeket házasítjuk össze, így áll össze egy-egy cuvée: az Extra Dry, a Brut Classic vagy a Prestige Brut. Nem mindegy, ha leül kártyázni, hogy 25 lap van a kezében vagy csak 10. 25 lapból sokkal többféle variációt lehet kihozni. Champagne-ban egy-egy házasításnál sok esetben 250-300 alapborral játszanak. Számunkra ez a profizmus a követendő példa, meg lehet elégedni átlagos dolgokkal, de mi nem szeretnénk. A 120 százalék feletti teljesítményt célozzuk meg

– közölte Prisztavok Zoltán, a somlói Kreinbacher Birtok kereskedelmi- és marketingvezetője, aki viszont fájlalja, hogy Magyarországon viszont nem oktatják a pezsgőkészítést, pedig a világon ez egy külön szakma. Úgy kell elképzelni a borászt meg a pezsgőkészítőt, mint a szakácsot meg a cukrászt. Ugyanabban a konyhában dolgoznak, de a kettőnek semmi köze egymáshoz.

Ne csodálkozzunk hát, hogy a magyar pezsgő is csak nálunk világhírű!

Prisztavok Zoltán ellenpéldaként hozza a szomszédos Ausztriát, ahonnan lenne mit tanulnunk:

Az osztrákoknál 1980 körül volt egy hatalmas borhamisítási botrány, amibe a teljes osztrák borágazat belebukott. Ott nyomtak egy reset gombot, és újraépítették az egészet. Az állam nagyon komolyan dotálta azt, ha valaki exportpiacokra juttatott ki bort. Jelen pillanatban az osztrák rizling vagy grüner velteliner valóban világhírű. A világon bárhol, ha az ember beül egy fine dining étterembe, szinte biztos, hogy lesz osztrák bor az itallapon. Miközben magyar bort ritkán fog találni. Talán tokajit, de azt is elvétve. . A hazai pezsgők pláne rendhagyónak számítanak a nemzetközi piacon. Magunk is megtapasztaltuk, amikor egy világversenyen díjat vettünk át, hogy mindenki tátott szájjal rácsodálkozott: Magyarországon készül pezsgő?

Prisztavok Zoltán szerint sok esetben az is problémát jelent, hogy az export nagy része sajnos arról szól, hogy az üzletek legalsó polcán esetleg megjelenik a magyar bor:

Ez nem fog segíteni hosszú távon. Az tudna segíteni, ha minél több termelő eljutna topkategóriás helyekre, és felülről építkezve meg lehetne ismertetni a világgal a magyar bort. Az alsó polcos borokból sosem lesznek menő borok.

Jelen pillanatban nincs semmilyen átfogó statisztika arra nézve, hogy a magyar piacon mennyi tradicionális pezsgő készül és mennyi tartályos erjesztésű. A szakember szerint jó lenne, ha láthatnának ilyen számokat, sok országban elérhetőek ezek az adatok. Az biztos, tette hozzá Prisztavok Zoltán, hogy 2014 óta nagyon szépen nőtt a piac:

Ha saccolni kell, a tradicionális pezsgőpiacnak 350-400 ezer palack körül lehet az éves magyarországi kapacitása, ennyi fogy el. Hogy mennyi készül, az egy másik kérdés. Ennek kis része megy exportra

– tette hozzá a somlói Kreinbacher Birtok kereskedelmi- és marketingvezetője, aki azt tapasztalja, hogy ma Magyarországon igenis trendi pezsgőt inni.

Champagne-ban azt mondják, hogy a pezsgő az egyetlen olyan ital, amit ha az ember elkezd értőn kóstolni, akkor soha nem fogja elengedni. Az életünkben vannak ciklusok, a whisky-kóla, a vodka-narancs, a fehérbor, utána inkább a rozét szerettük, aztán a vöröset – de ezek legtöbbször lecsengenek. Talán a pezsgő az egyetlen olyan, amit ha az ember megszeret, akkor az végigkíséri élete végéig. Ha ez így van, akkor nagyon jó helyen vagyunk Magyarországon, mert jelen pillanatban nagy trend pezsgőt fogyasztani. És úgy gondolom, hogy még van ebben potenciál.

– emelte ki a pezsgőkészítő.

Milyen évet zártak idén, és milyen lesz a 2021-es évjárat pezsgőben?

A 2021 es év fordulatokban gazdag év volt. Minden olyan iparágnál, amely a turizmusra támaszkodott, visszaesést hozott az év első fele, hiszen a pandémia miatt a szállodák, az éttermek jó része nem nyitott ki, főleg a fővárosban. A HORECA szektor bevételét ezt nagyban meghatározta. Az év második fele már felívelő tendenciát mutatott, ez ellensúlyozta az év eleji kiesést. A 2021 es év pezsgői a tradicionális kategóriában ugye nem a 2021-es szüretből származó pezsgők. Nálunk most a 2017 és 2018 as évjáratot degorzsáljuk, és visszük a piacra. A 2021 es évjárat még pezsgő-alapborként van a pincében, várva, hogy palackba kerülhessen és elinduljon a pezsgősítés folyamata. A 2021-es év a fehérboroknál nagyon szép eredményt hozott, szép savakkal, jó minőségben tudtuk szedni a szőlőt. Hogy ebből milyen lesz majd a kész pezsgő, arra 2023 ban térhetünk vissza, addig türelemmel várunk! Ez a tradícionális technológia kihívása.

– közölte Wlasitsch Andrea, a Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. ügyvezetője.

A Törley Pezsgőpincészet a 2021-es évjárat kapcsán a Hellovidéknek elmondta: idén nagyon jók a kilátások, minőség szempontjából kiváló évet zártak, szerencséjük volt az időjárással, nagyon szép, egészséges szőlőt szüreteltek:

Idén a szőlők a ropogós savak mellett magas mustfokkal értek, ami a borainknak kedvező adottság, de a pezsgőkészítés szempontjából kissé nehezítő tényező. A jól időzített szürettel sikerült ugyanakkor egyensúlyba hoznunk a szőlő beltartalmi értékeit, a pezsgő-alapboraink szépek, ezért úgy gondoljuk, hogy nincs akadálya annak, hogy a 2021-es egy kiváló évjárat legyen pezsgőben is

- nyilatkozta Csomay András, a Törley Pezsgőpincészet marketingvezetője.

Mennyire tud nemzetközi piacra kijutni a magyar pezsgő?

Magyarország még nem a pezsgőiről híres, külföldön jobban ismertek a tokaji borok, az egri bikavér, vagy más magyar borok és a pálinka. Ezek bevezetése és a piaccal való megismertetése folyamatos marketing munka volt és jelenleg is az

– közölte Wlasitsch Andrea, a Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. ügyvezetője, aki még hozzátette, ahhoz, hogy minden piacon keresett legyen a magyar pezsgő, nagyobb promóciós lehetőség és sokkal több támogatás lenne szükséges. Hogy a külföldi vásárlók is találkozhassanak a magyar termékekkel, ahhoz kóstolók, árubemutatók, szakmai kiállítások lennének szükségesek. Ez a folyamat 2017-ben elindult, de a vírushelyzet sajnos a fejlődésnek gátat szabott. Az északi országokban és a tengerentúlon meghirdetett tendereken elvárás a nagyon jó minőség, mérsékelt ár és a mennyiségi megfelelés.

Csomay András, a Törley Pezsgőpincészet marketingvezetője kicsit másként látja a magyar pezsgők külföldi jelenlétét. Véleménye szerint:

A magyar pezsgő, mint ahogy a magyar bor is, szerencsére nagyon nagy népszerűségnek örvend a nemzetközi piacon. Pincészetünk termékeit a világ számos országába exportáljuk, Ausztráliától Kanadáig, ahol Quebec tartományban a Hungaria Grande Cuvée pezsgőnk az egyik legnépszerűbb termék a fogyasztók körében. Kicsit visszatekintve a Törley történetében felfedezhetjük, hogy már Törley József idejében is készített a pincészet exportra pezsgőt, főként Franciaországba és Oroszországba szállította a buborékokat.

A bornál azt mondták, hogy emelni kellene az árát, de egyelőre mindenki kivár. A pezsgőnél mi a helyzet?

Emelkednie kell az árnak. Minden drágul körülöttünk, a logisztikától a kiszerelési anyagokig. Teljesen mindegy, hogy borról vagy pezsgőről van szó. Ha valaki beleragad abba, hogy mindenképpen tartja az árat, az leértékeli a saját termékeit. 2021-ben is volt egy tíz százalék körüli áremelésünk. Arra viszont igyekszünk vigyázni, hogy ez kevésbé fájjon a pezsgőt szerető embereknek. Úgy gondolom, hogy ekkora áremelés általában akceptálható. Ez a tendencia igaz az általunk importált márkáknál is. Champagne-ból hozunk be egy termelői tételt, a Paul Barát, (ahol Christian Forget a pincemester), emellett négy komoly presztízsű házat képviselünk Magyarországon. Burgundiából pedig hat domaint forgalmazunk. Minden partnerünk jelezte, hogy sajnos 2022-ben árváltozások lesznek. Vagyis nem extra profitot szeretnénk, hanem a felénk is megnövekedett költségeket igyekszünk kompenzálni.

– közölte Prisztavok Zoltán, a somlói Kreinbacher Birtok kereskedelmi- és marketingvezetője.

A 2021-es év végi szilveszteri termékek árát az határozza meg, hogy az alapanyag/segédanyag/csomagolóanyag gyártók hogy reagálnak a gyorsuló inflációra:

Ez az év az anyagok területén a folyamatos áremelésről szólt. Eddig évente, jobb esetben 2 évente jelezték a beszállítóink az áremelésüket. Az idén a karton és a címke ára 3-4-szer, emelkedett, az üveggyár év közben is emelt az árain, és már itt van az értesítés az áremelésről január elsejétől. Egész évben próbáltuk ezeket a saját árrésünk terhére ellensúlyozni, de ez csak a jövedelmezőség alsó határáig lehetséges, ezt követően minden forgalmazó kénytelen áraiban érvényesíteni a begyűrűző árnövekedést. Ez a pezsgők áraira is természetesen hatással lesz, ahogy a borászatok a borok árait sem fogják tudni a végtelenségig tartani.

- emelte ki Wlasitsch Andrea, a Garamvári Szőlőbirtok Vinarium Kft. ügyvezetője.

Mint minden más termék és piac esetében a világjárvány hatására kialakult bizonytalan gazdasági helyzet miatt (alapanyag és kiszerelési anyagár emelkedés, ellátási lánc problémák, energia áremelkedés stb.) a költségeink megemelkedtek, így várhatóan kénytelenek leszünk árat emelni, de ennek mértéke még nem alakult ki. Azonban a karácsonyi és a szilveszteri időszakban jellemzően szinte minden áruházban találkozhatunk akciókkal, a szezonnak ebben az időszakában kedvező áron tudják fogyasztóink megvásárolni a termékeinket. Érdemes felkeresni webshopunkat is, hiszen számos exkluzív akció várja az érdeklődőket.

- közölte Csomay András, a Törley Pezsgőpincészet marketingvezetője.

