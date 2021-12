Új növények hódíthatják meg a magyar földeket? Mutatjuk, melyek

A szélsőséges időjárás évről évre egyre nagyobb kihívás elé állítja a magyar gazdálkodókat. Hogyan, milyen eszközökkel lehet ma felvenni a harcot a hullámzó klimatikus viszonyokkal? Mit tehetnek a gazdák, hogy ilyen körülmények között is jövedelmezően és eredményesen termeljenek?

Blum Zoltán: Az időjárás általában ritkán alakul optimálisan a növénytermesztők számára, de az kétségtelen, hogy az elmúlt évek komoly változásokat hoztak, és ezt a termelők is érezhetik a saját bőrükön. Ha nem is lehet teljes mértékben elkerülni az időjárás negatív hatásait, reagálni rájuk és tompítani őket többféle módon is lehetséges. A megfelelő technológia- és fajta-vagy hibridhasználat sokat segíthet, illetve ennek a kettőnek a kombinációja olyan mozgásteret adhat a termelők számára, amibe nagyon sok helyen bele lehet nyúlni. Mindenki a saját lehetőségeihez és adottságaihoz mérten dönthet arról, hogy az a technológia, fajta vagy hibrid amit alkalmaz megfelelő-e a jövedelmező és eredményes termesztéshez. A termelőnek mérlegelnie kell, hogy mely eszközök lehetnek azok, amelyek számára az előrelépést biztosíthatják.

A megfelelő fajtaválasztás során mely szempontokat érdemes figyelembe venniük a gazdáknak?

Blum Zoltán: Rengeteget változott a világunk nemcsak az elmúlt években, és nemcsak az időjárás tekintetében, hanem például az alkalmazható növényvédő szerek vonatkozásában is komoly restrikciók voltak, hiszen jelentős mértékben csökkent azoknak az igazán hatásosnak számító hatóanyagoknak a köre, amik az elmúlt időszakban jó megoldásokat kínáltak a növénytermesztőknek. Sok olyan tényező van, amely változtatásra kényszeríti a termelőket, ugyanakkor nagyon fontos szemponttá vált a stabilitás. Azok a fajták vagy hibridek tűnhetnek a legjobbnak, amelyek a szélsőségesen változó körülmények között is jó teljesítmény elérésére képesek. A kukoricánál már látszik, hogy az energiaárak változása azt fogja indukálni, hogy a termelők olyan hibrideket keressenek, amelyeknek jobb a vízleadása, de ugyanennyire fontos a tápanyag-hasznosítás kérdése is, hiszen nem mindegy, hogy az a fajta vagy hibrid csak kiugróan magas tápanyagszint mellett képes nagy termés elérésére, vagy alacsonyabb szinten is kifejezetten jó tápanyag-hasznosítást mutat. A legkedvezőbb kombináció természetesen az lenne, ha léteznének olyan fajták, amelyek a talajban alapból rendelkezésre álló tápanyagot is jól hasznosítják, és ha van tápanyag-utánpótlás, azt is. Erre vonatkozóan egyre több információ és vizsgálat lesz elérhető, a termelőknek pedig meglesz a lehetőségük, hogy ezeket a szempontokat is figyelembe vegyék majd a fajtaválasztásnál.

Nemcsak a megfelelő fajtaválasztás fontos az időjárási kockázatok csökkentésében, de a technológia is. Melyek a fő irányvonalai most az ideális technológiaválasztásnak? A precíziós megoldásoknak milyen szerepük lehet például a vetésben?

Blum Zoltán: A klasszikus egyetemi tanulmányok azt írják, hogy akár extenzív, akár intenzív termesztési körülményekről beszélünk, a technológia igen jelentős mértékben meghatározza a sikerességet. Fel kell készülni arra, hogy a következő időszakban valószínűleg minden technológiai elemhez hozzá kell majd nyúlniuk a termelőknek, legyen az a talajművelés, a tápanyag-utánpótlás, a fajtaválasztás vagy éppen a precíziós technikák alkalmazása. Például a precíziós eszközök alkalmazása már a vetésnél jelentősen tudja befolyásolni annak hatékonyságát, illetve később az állomány fejlődésének dinamikáját is. Persze ezekre az elemekre sem szabad úgy tekinteni, mint valami csodaszerekre, ezek csupán eszközök, amelyeket alkalmazhatunk. Sokaknak még ki kell próbálniuk őket, tapasztalatokat szerezni, de az biztos, hogy az előrelépés egyik eszköze lehet az ilyen technológiák jövőbeni alkalmazása.

Címlapkép: Getty Images