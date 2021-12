Folytatódik a többmilliárdos gigaberuházás: így tündökölhet a magyar Versailles

Folytatódik a magyar Versailles műemléki helyreállítása

Több ütemben újul meg a fertődi Esterházy-kastély. Az uniós közbeszerzési közlönyben kedden megjelent információk szerint az épületegyüttes háromszintes nyugati szárnyának nettó 2,6 milliárd forint értékű műemléki helyreállítását a ZÁÉV Építőipari Zrt. és a Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. (FÉSZ) konzorciuma végzi el, írja a magyarepitok.hu.

A felújítással érintett terület a padlástérrel együtt 2520 négyzetméter. A munkák során egyebek mellett:

3380 négyzetméter díszvakolatot készítenek;

kialakítanak egy 540 négyzetméteres kiállítóteret;

250 kőelemet gyártanak;

649 négyzetméter intarziás parkettát fektetnek;

193,5 négyzetméter felületen utólagos injektálásos technológiájú vízszigetelést építenek ki;

690 négyzetméter felületen talajnedvesség elleni szigetelést alakítanak ki;

továbbá elvégzik a szükséges elektromos és gépészeti munkálatokat.

Kiemelt szerephez jut a restaurátori munka

A TED-en megjelent információk szerint a falkutatások során falfestéseket és tapétázott falakat tártak fel, melyek konzerválását restaurátori felügyelet mellett végzik.

További feladat a földszinti padlószerkezetek talajnedvesség elleni szigetelése, a jelenlegi padlórétegek és az alattuk lévő talaj elbontásával új padlórétegrend elkészítése, és a földszinti falazatok injektálásos szigetelése.

A fentieken túl elvégzik a balusztrád kőszerkezetének állagmegóvó munkálatait is.

A vendégforgalmi terekbe (pl. ruhatár) egyedi tervezésű bútorok kerülnek. A második emeleten raktárak és személyzeti szobák kapnak helyet.

Ahol Mária Terézia is vendégeskedett

Az ország legnagyobb és legfényűzőbb barokk-rokokó kastélyának kiépítése és fénykora Esterházy „Fényes" Miklós herceghez kötődik, aki 1762-től haláláig, 1790-ig folyamatosan építkezett, hogy létrehozza az uralkodói udvarokhoz mérhető rezidenciáját, ahol mindennaposak voltak a fényűző ünnepségek.

A kastélyegyüttes a XVII. századi kisebb főúri rezidencia épületeinek felhasználásával 1720-ban, majd mai formáját is elnyerve 1762-84 között épült, barokk, rokokó és copf stílusban. Eszterházára nemcsak a korszak magas rangú családjai látogattak el, hanem Mária Terézia császárnő-királynő is vendégeskedett, és itt élt és alkotott a nagyszerű zeneszerző, Joseph Haydn is.

