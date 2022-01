Ebben a vidéki kisvárosban nyitott meg a az ország 97. McDonald’s étterme

A hazai McDonald’s 2019-ben kezdte meg növekedési stratégiájának megvalósítását, melynek két pillére az új éttermek nyitása, valamint a meglévő éttermek átalakítása a „Jövő Élménye” koncepció jegyében.

Az új éttermi koncepciót olyan jövőbe mutató igények és elvárások hívták életre, amelyek gyökeresen megváltoztatják a mekizés élményét, egyúttal modernizálják a McDonald’s márkát.

– mondta Égi Zsolt, a magyarországi McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. ügyvezetője.

Az új típusú éttermekben a vendégek az igényüknek és elképzelésüknek leginkább megfelelő módon rendelhetik meg, fizethetik ki, kaphatják meg és fogyaszthatják el a termékeket

- tette hozzá.

A megújulás a digitalizációra épül, azonban nemcsak a technológiát érinti, hanem kiterjed az étterem által nyújtott komplex élmény minden elemére, így az éttermek külső és belső környezetére, megjelenésre is. Az étteremben a fiatalos, modern burgerezők világát idéző “Alphabet” belsőépítészeti dizájnt valósította meg a vállalat, amely világszerte a vendégek egyik kedvence.

Az étterembe lépve a vendégek számára a legszembetűnőbb újdonságot a hat darab érintőképernyős rendelésfelvevő felület, az úgynevezett kioszk jelenti, de a személyesség sem tűnik el, továbbra is van lehetőség a hagyományos kasszánál rendelni. A személyesség megtartása, sőt növelése érdekében egy új pozíció is létrejött: a Vendégélmény Menedzser feladata gondoskodni a vendégek kényelméről, köszönteni őket, megismertetni velük az új eszközöket, és segíteni nekik az új folyamatok követésében. A „table service”, azaz asztalhoz kérhető rendelés a vendégek kényelmét szolgáló további újítás.

Az új konyhatechnológiának köszönhetően minden termék kizárólag rendelésre készül. A speciális étkezési igényekkel érkező vendégek ebben az étteremben már a teljes gluténmentes termékkínálatból választhatnak. A kávékülönlegességek egy barista LaCimbali kávégéppel készülnek, és már elérhetőek laktózmentes tejjel, mandulaitallal vagy akár koffeinmentes változatban is. A vendégeknek nemcsak az étteremben vagy a teraszon van lehetőségük elfogyasztani kedvenc mekis terméküket, de a digitális drive-nak köszönhetően autójuk kényelmében is megtehetik ezt.

Az étterem üzemeltetését Szabó Gabriella franchise partnerre bíztuk, aki már 26 éve a hazai McDonald’s franchise partnere, és a kisvárdai étterem mellett két nyíregyházi egységet is üzemeltet. Kiemelkedő vezetői és szakmai teljesítményével kiérdemelte a Golden Arch Awardot, amelyet globális szinten csupán a franchise partnerek 1%-a kaphat meg. Biztosak vagyunk abban, hogy Gabi kiválóan üzemelteti majd a kisvárdai egységet is, és a helyiek is megtapasztalhatják majd milyen a hamisítatlan Meki élmény

– tette hozzá Égi Zsolt.

Az étterem kialakításakor a fenntarthatóság is kiemelt szempont volt. Az épület adottságaihoz mérten a tervezők törekedtek a természetes megvilágításra, emellett mindenhol LED izzókat telepítettek. Szintén energiát takarít meg a hőszivattyús hűtés és fűtés, valamint az a megoldás, hogy az étteremben lévő hűtő-fagyasztó kamrák kalorikus rendszereinek hőenergiáját a használati melegvíz előmelegítésére használják fel. Az elektromos autóval érkezők számára két töltőállomás is helyet kapott a parkolóban.

Nagy öröm számomra, hogy egy újabb étterem üzemeltetésére kaptam lehetőséget, ráadásul egy olyan városban, ahol még nincs McDonald’s. Bízom benne, hogy a kisvárdai lakosok is szeretni fogják a város új éttermét, és jóízű, élménygazdag pillanatokat tudunk biztosítani számukra

– mondta Szabó Gabriella franchise partner.

Nemcsak szolgáltatásainkkal érkeztünk meg a városba, hanem a helyi közösség értékes tagjaként, annak támogatójaként is aktív szerepet kívánunk vállalni Kisvárda életében. Kollégáim és a magam nevében az étterem megnyitása alkalmából 1 000 000 forint értékű éttermi vendéglátást ajánlok fel a Megoldás Közhasznú Egyesület Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása részére

- tette hozzá.

Az ország 97. Mekijében Szabó Gabriella közel 70 munkatársat foglalkoztat, a főállású kollegák mellett diákoknak is biztosít rugalmas munkabeosztással lehetőséget a tanulás melletti és a tanítási szünetek időszakában történő munkavégzésre.

Címlapkép: Getty Images