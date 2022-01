Most kiderül, mire számíthatunk 2022-ben: mutatjuk, mit tanácsolnak elemzők

Ismét egy nehéz és fordulatos évet hagyunk magunk mögött. A koronavírus-járvány újabb és újabb hullámai és az infláció szárnyalása miatt kiszámíthatatlanná vált gazdasági környezet megedzette a magyarokat. Ezek után már szinte bármire fel vagyunk készülve.

Elkeseredni azért nem kell. Az elemzők nagy része ugyanis élénkülést vár, mind a hazai, mind a világgazdaságban. A kockázatok viszont nagyon sokrétűek. A globális ellátási lánc problémái még nem rendeződtek és továbbra is emelkednek a nyersanyag és energiaárak, a jövőben pedig várhatóan az USA-ban is beindul a kamatemelési ciklus és az MNB monetáris politikája is tovább szigorodhat.

Ezek mellett az omikron variáns, az energiaválság, a kínai ingatlanszektor válsága, a Taiwani konfliktus, és egy esetleges hard Brexit is komoly fenyegetést jelentenek a világgazdaságra.

És mindez csak a jéghegy csúcsa. Szakértő legyen a talpán tehát, aki a jelenlegi helyzetben nagy bizonyossággal megjósolja, mire számíthatunk 2022-ben a magyar és a globális gazdaságot tekintve. A Pénzcentrum azért talált néhány makrogazdasági elemzőt, akik vállalkoztak a feladatra. Íme hát meglátásaik és jóslataik, amik talán tisztább képet adnak róla, a világvégét, a normalizálódást, vagy csak kevésbé drasztikus változásokat hoz majd az idei év.

Nem lassul a fogyasztás

Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője arról beszélt, a jelentős béremelések, az szja-visszatérítés, a 13. havi nyugdíj, a 25 év alattiak szja-mentessége, a fegyverpénz-kifizetés nyilvánvalóan lendületben tartják a fogyasztást, amelyek hatására a nettó reálbérnövekedés két számjegyű lehet a vártnál lényegesen magasabb infláció ellenére is.

Emellett a kamatok emelkedése ellenére is folytatódhatnak a beruházások a rekordnagyságú működőtőke-beáramlás, a hazai és uniós források megelőlegezésével nyújtott pályázati támogatások (GINOP, Magyar Multi Program stb.), család- és otthonteremtési támogatás, ZOP hatására, ami mellett folytatódik az iroda- és raktár/logisztikai ingatlanpiaci fellendülés is. Ugyanakkor számos bizonytalanság miatt igen nehéz előrejelzést adni.

Persze nem lehet előre tudni, hogy mit okoznak a járvány újabb és újabb hullámai, mint ahogy azt sem, hogy mikor oldódhatnak meg a beszállítói láncokkal kapcsolatos problémák. Összességében a Takarékbanknál valamivel 6 százalék feletti növekedésre számítanak.

Az infláció a nyersanyagárak és az energiaárak elszállása miatt lényegesen magasabb lesz a korábbi várakozásokhoz képest, amit a gáz- és áramárak felrobbanása különösen kiszámíthatatlanná tesz, mivel minden ipari és jelentős részben mezőgazdasági folyamatot érint.

Az inflációban megjelenhetnek másodkörös hatások is. A jelentős béremelések mellett a béreket a munkaerőhiány, valamint a régiós bérverseny is érdemben felfelé húzza, amit egyrészt a vállalatok költségoldalról, másrészt keresleti oldalról háríthatnak át. A költségvetési élénkítés szintén tovább fokozhatja az inflációs nyomást.

Az OTP Bank szakértői óvatosabban becsülték meg a a várható növekedést. Véleményük szerint magyar gazdaság a 2021-es 6,5 százalékos növekedést követően 2022-ben 5 százalék körüli mértékben növekedhet. A növekedés fő hajtóereje egyértelműen a lakossági fogyasztás lehet a gyors jövedelem bővülés miatt, a kockázatok azonban lefelé, az alacsonyabb növekedés irányába mutatnak.

Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője osztja a véleményt, hogy összességében pozitív várakozásokkal tekinthetünk a jövő évre a GDP alakulása szempontjából. Az év első felében feltehetően inkább a belső keresleti elemek, azon belül is a fogyasztás dominálják majd a növekedést, s a nettó export hozzájárulása vélhetően negatív lesz.

Az év második felében az ellátási láncok töredezettségének enyhülésével, a szállítási problémák oldódásával magához térhet az ipari export is. A jövő évi GDP növekedési előrejelzésük 4,7 százalék.

Címlapkép: Getty Images