Borsos áron mérik az Őrség zöld aranyát: drága, de igazi immunerősítő lehet

Ugyanúgy, ahogy más iparágak az élelmiszeripar is keményen dolgozott/dolgozik a világjárvány okozta sokkhoz való alkalmazkodáson. Na, de mire is számíthatunk a jövőben ezen a téren? Egy korábbi kutatás szerint nagy változások várhatók a jövőben az élelmiszeripar trendjeit illetően.

Ahogy arról az Agrárszektor beszámolt, egyre nagyobb fókuszt kapnak az immunrendszert erősítő alapanyagok, ételek. Ezért nem is csoda, hogy egyre többen érdeklődnek a szuperélelmiszerek iránt. Ezzel párhuzamosan nőtt az igény az egészséges olajok, szószok és az innovatív fűszerkeverékek iránt is, hiszen sokan szeretik ízesíteni, felturbózni ételeiket, viszont az már nagyon nem mindegy, hogy mivel.

Az Őrség "zöld aranya”

Ennek mentén nem meglepő, hogy az Őrség egyik kemelkedő terméke iránt is megemelkedett a kereslet. Ráadásul az elmúlt évben oltalom alatt álló földrajzi jelzést kapott az itt készített tökmagolaj. Ha visszatekintünk az időben, azt látjuk, hogy a 20. század elején terjedt el az Őrség területén a „tökmagolajütés”. Az itt élő termesztők eleinte még héjas tökmaggal rendelkező tököt termesztettek, majd folyamatosan rátértek a héj nélküli tökmag termesztésére.

A töktermésből kigyűjtött magvakat először megmossák, majd a napon, vagy a konyha melegében megszárogatják. Ezt követően elviszik a legközelebbi tökmagolaj-sajtolóba, ahol először ledarálják a magot, majd ezt követően sóval, és vízzel keverik össze a darálékot, és egy fém edényben, tűzön megpirítják. Az enyhén megpirított darálék kerül a sajtoló présbe, mely kisajtolja belőle az értékes olajat.

Oltalom alá került

Ahogy arról korábban beszámoltunk, tavaly megjelent a rendelet az oltalom alatt álló eredetmegjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába való bejegyzéséről („Őrségi tökmagolaj” [OFJ]). (2021. július 26.). Az OFJ jelölés az adott földrajzi hely és a termék neve közötti kapcsolatot hangsúlyozza.

Olyan termékekről van itt szó, amelyek különleges minősége, hírneve vagy egyéb jellemzője a földrajzi eredetüknek tulajdonítható. Általában azok a mezőgazdasági termékek, élelmiszerek viselhetik ezt a jelzést, amelyeket részben egy adott régióban állítanak elő, dolgoznak fel vagy készítenek el. Magyarország esetében már több termék is rendelkezik a jelöléssel, ide tartozik többek között például az „Újfehértói meggy”, a „Szentesi paprika” és a „Szilvásváradi pisztráng”. Ezen termékek sorába került be a 2021/1258 végrehajtási rendelettel az „Őrségi tökmagolaj” is.

Az „Őrségi tökmagolaj” olyan finomítatlan növényi olaj, melyet a kifejezetten olaj sajtolás céljára termesztett tök (Cucurbita pepo L.) pirított magjából sajtolnak. Különleges érzékszervi tulajdonságait a hagyományos előállítási módnak köszönheti, mely szerint az aprított tökmagot vízzel és sóval dagasztják, meghatározott hőmérsékleten, meghatározott időtartamig pirítják, majd mechanikus préssel préselik.

Tiszta, kizárólag csak tökmagból sajtolt tökmagolaj, minden egyéb anyagtól mentes. Kifejezetten karakteres, idegen illattól, íztől mentes, viszkózus folyadék, íze selymes, dióra emlékeztető, illata fűszeres, jellegzetes aromájú, teljesen egyedi, más olajokéval össze nem hasonlítható, színe nagyon sötétzöld. Zsírtartalmának jelentős része többszörösen telítetlen zsírsav, legalább 55,0%.

Az „Őrségi tökmagolaj” alapanyagát, a héj nélküli tökmagot Magyarországon kell termeszteni. Az Őrségi tökmagolaj” előállítását kizárólag a Termékleírásban felsorolt településeken végzik, a termék előállítóinak ezeken a településeken kell nyilvántartott élelmiszer előállító hellyel rendelkezni, és a tökmagolaj előállítását a termékleírásban foglaltak szerint kell végezni.

Az élelmiszer előállítók az előállítás során a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kötelesek nyomonkövetési dokumentációt vezetni, melyben a megtermelt mennyiséget, a csomagolási egységeket a termeléstől az értékesítésig a termelés volumenétől függően legalább napi bontásban dokumentálni kell. Az árumegjelöléshez használt egyedi címkén lévő minőségmegőrzési idő, vagy tételszám alapján a termelési dokumentáció segítségével a nyomonkövetés az alapanyagig visszavezethető.

Minősége a földrajzi területtel a térségi helyi hagyományokon alapul

Magyarországon a XIX. században kezdtek komolyabban az olajtök termesztésével foglalkozni, nemcsak étkezési és takarmányozási célra tudták már használni, hanem a tök magjából olajat tudtak sajtolni. Termesztése a tök magjának magas olajtartalma miatt a repcével együtt terjedt el. Már nemcsak növények közé vetve ültették, hanem egész földeket szabadítottak fel erre, gyakran gyengébb minőségű, vagy az év bizonyos időszakában vízkár által sújtott földeket.

A történelmi Őrség falvaiban közel százéves hagyományra tekint vissza az olajtök termesztése, és annak magjából a tökmagolaj sajtolása. A hagyományos Őrségi tökmagolaj elkészítésének módja napjainkig megőrződött. Hírnevének alapja a kiváló érzékszervi tulajdonsága, melyet a speciális, hagyományos technológia (pirítás ideje, hőfoka) biztosít. Nagyon fontos a sokéves tapasztalat, szakértelem, hogy igazán finom és prémium olajat nyerhessenek ki az értékes magokból.

Az „Őrségi tökmagolaj” egyre népszerűbb a fogyasztóközönség és a turisták körében is. Híre fontos márkaképző tényezővé vált az elmúlt évtizedekben. Arról nem is beszélve, hogy számtalan jótékony hatással rendelkezik.

Mutatjuk, miért érdemes fogyasztani:

nagyon gazdag vitaminokban (A-, E-, B1-, B2-, B3-, B6- és C-vitaminban gazdag)

ásványi anyagokban és nyomelemekben gazdag (Kálium, Kalcium, Magnézium, Foszfor, Vas, Cink, Nátrium, Mangán, Réz és Szelén)

jótékony hatású a prosztata jóindulatú megnagyobbodása által okozott panaszokra

szelén tartalmának köszönhetően jelentős szerepet játszik a prosztatarák megelőzésében

felfázás és húgyúti megbetegedések esetében, nők számára kifejezetten ajánlott

rendszeres fogyasztása segít a keringési rendszer optimális működésében

segít a terhesség korai szakaszában bekövetkező vetélések elkerülésében

terhesség alatt is javasolt a fogyasztása, mert segít a magzati idegrendszer kifejlődésében

segít megelőzni az érelmeszesedést

segít megelőzni a szívinfarktust

segít erősíteni és óvni az immunrendszert

segíti a legyengült szervezet regenerálódását egy-egy betegség után

magas E-vitamin tartalma miatt kiváló bőrápoló, segíti a gyulladt, sérült bőr gyógyulását

magas vitamintartalma miatt hajápolóként is kiváló

Mennyiért adják a különleges olajat?

A hazai nemzeti park igazgatóságok, így köztük az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság is Nemzeti Parki Termék védjegyet ad azon termelőknek, akik pályázatukat benyújtják, és termékeik megfelelnek a kritériumoknak. A Védjegy célja, hogy segítse a nemzeti parkok területén élő termelők, kézművesek piaci érvényesülését. A vásárlóknak pedig minőségi garanciát jelent, éppen ezért érdemes elsősorban ezeket a termékeket keresni a nemzeti park kínálatában.

Persze a boltok polcain is találunk bőven tökmagolajat. Hogy pontosabb képet kapjunk, megnéztük első körben az Árgép.hu összehasonlító portál eredményeit. Ennek alapján azt láthatjuk, hogy a legkisebb kiszerelés 40 ml, amit rendelhetünk. Ha valaki csak kipróbálná, megkóstolná az ízét, annak ennyi bőven elég lehet elsőre. Ez a mennyiség bőven ezer forint alatt, 756-907 Ft/üveg között mozog. Aki már többször kóstolta, és kedveli a tökmagolaj ízét, az 100 ml-es változatot is talál, ennek ára 1095-1498 Ft/üveg között mozog. Találtunk 250 ml-es kiszerelést is a kínálatban, ennek ára 1397 Ft/üveg volt.

Továbbmentünk persze, megnéztük a nagyobb áruházak kínálatát is, ennek alapján a következőket találtuk:

A Tesco online kínálatában a tökmagolaj 250 ml-es kiszerelése 2689 Ft/üveg áron kapható.

Az Auchan online polcain a 250 ml-es kiszerelést 2489 Ft/üveg áron találtuk meg.

A Spar online shopjában pedig a 250 ml-es tökmagolaj 3099 Ft/üveg áron kapható.

Ahogy látjuk, a tökmagolaj egészen borsos áron kapható, viszont fogyasztása ajánlott, hiszen számos jótékony hatással bír. Ennek fejében érdemes tehát mérlegelni, még akkor is, ha a legkisebb kiszerelést vásároljuk meg. A fenti árakat nézve, érdemes több boltban is körülnézni, esetleg böngészni az interneten, a termelők, kisebb boltok kínálata között, hátha belefutunk egy-egy kedvező akcióba.

Címlapkép: Getty Images