Ez a lehetőség ugrott: így fektessük be a pénzt 2022-ben, ha nem akarjuk elbukni

2022-ben a kötvények helyett tanácsosabb lehet a részvények vagy a részvényalapú befektetési formák felé fordulni, vélik a szakértők. A globális politikai, gazdasági és egészségügyi kockázatok fokozódhatnak, de ettől még továbbra is maradnak igen csábító befektetési lehetőségek. Érdemes lesz követni például az olajtársaságok, a globális pénzügyi szektor és az amerikai tech szektor szereplőit.

Az egyre szembetűnőbb kockázati tényezők közzé tartoznak a geopolitikai kockázatok, míg a monetáris politika irányából az úgynevezett „tapering” várható felgyorsulására és az ezzel párhuzamosan erősödő kamatemelési várakozások boríthatják fel a sakktáblát. A Pénzcentrum megkereste a téma szakértőit, hogy megtudjuk, milyen befektetési lehetőségekkel járhatunk jól az idei évben.

A tőzsde lehet az utolsó mentsvár?

A jövőt senki nem látja előre. 2022-ben a jegybanki kamatemelések miatt főleg Amerikában állampapírhozam emelkedésre számítanék. Ha a hozam emelkedik, az árfolyam esik, ezért az állampapír rossz befektetés jelenleg. A készpénz pocsék, elégeti az infláció - véli Bence Balázs, a Portfolio szakértője.

Marad a tőzsdei befektetés, ám vélhetően rögösebb lesz az út mint a szédületes 2021 volt, amikor is 28%-ot emelkedett az s&P500 tőzsdeindex.

A növekvő kockázatok ellenére persze az erősödő infláció mellett is számos területen érdemes befektetni. Az infláció pozitív hatását kihasználva például az olajszektor is biztos terep lehet. A gazdasági nagyhatalmak összehangolt olajár csökkentő lépéseinek hatására ugyanis egész jó belépő szintre sikerült letörni az olaj árfolyamát.

Az pedig várható, hogy az olajpiacon az év első negyedében továbbra is a kereslet dominál majd, ezért papírjaink értéke is gyorsan megnőhet. A kedvező árfolyam mellett az osztalék is jelentősnek mondható e papírok esetében, körülbelül 4-6 százalék. Bence Balázs szerint emellett kicsit alacsonyabb szinten jelenleg a feltörekvő tech szektor részvényei, a Block, Paypal, Palantir és társaik is jó beszállót adhatnak.

Az olaj és a tech szektor mellett a várható kamatemelések miatt a globális pénzügyi szektorba is érdemes lehet fektetni. Ciklikus előnyéből adódóan az amerikai piac kimondottan jól jövedelmező lehet, mind a kereskedelmi, mind a befektetési bankok tekintetében. Az európai bankpapírokkal kapcsolatban pozitív újdonság, hogy a bankoknál megszűntek a saját részvény visszavásárlására és az osztalékfizetésre vonatkozó korlátozások. Ennek hála a pénzintézetek ilyen tevékenységei bővülni fognak, ami ismét vonzóvá teheti őket a befektetők számára.

Az Erste Asset Management szakértői is egyetértenek abban, hogy a legvalószínűbb forgatókönyv szerint a részvénypiac lesz idén is túlteljesítő, de a kockázatok egyértelmű emelkedését is megerősítik. Szektorok kapcsán azt látják, hogy az értékalapú (value) részvényre fókuszáló részvényalapok túlteljesíthetik a növekedési fókuszú alapokat. Az értékalapú (value) kategóriába azokat a részvényeket sorolják, amelyek az eredményükhöz, vagy a könyv szerinti értékükhöz képest alacsony áron forognak, úgymond olcsó papírok, viszont nem várható kirobbanó növekedés tőlük.

Tipikusan ebbe a kategóriába sorolható a bankszektor, vagy a távközlési vállalatok részvényei mellett az autóipar is.

Ha nem is feltétlenül az elektromos autózásban, hanem az elektromos autózáshoz köthető nyersanyag kapcsolt vállalatok, mint például lítium akkumulátor gyártók idén nagy nyertesek lehetnek, melyeket alapunkban érdemes lehet aktívan megjátszani - egészíti ki Paku Dénes, az Aegon Alapkezelő szakértője.

A jelenlegi értékeltségek a növekedési részvények esetében történelmi kitekintésben is magasak, és a value részvényekhez képesti különbség is rekord szinten áll - folytatják az Erste szakértői. A gazdasági növekedés ezen ciklusa általában a value értékpapírok számára előnyös, mivel az ilyen társaságok bevételei gyorsabban reagálnak a javuló gazdasági környezetre.

A következő érv a value részvények mellett, hogy a következő évekre fokozatosan emelkedő hozamokat várnak az elemzők, és a magasabb hozamszint negatívabban érinti a növekedési részvényeket Végül érdemes azt is kiemelni a value részvényekkel kapcsolatban, hogy magas inflációs környezetben is jobban teljesítenek - vélik az Alapkezelő szakértői.

Előtérbe kerülhetnek a reál eszközök?

Az elemzők konszenzusos előrejelzése azt mutatja, hogy bíznak az áremelkedés ütemének lassulásában, de azt mindenki elismeri, hogy ez egy lassabb folyamat lesz, mint azt korábban valószínűsítették, és a felfele mutató kockázatok magasak.

Ráadásul középtávon látni olyan strukturális változásokat, amelyek felfelé tolják az inflációt. A múlt azt mutatja, hogy 3% feletti inflációs környezetben az árupiac, arany, inflációvédett kötvények hoztak a legtöbbet a múltban - árulják el az Erste Asset Management elemzői.

A részvény is reál eszköz, nemcsak az arany és az ingatlan - teszi hozzá Bence Balázs. A jelen környezetben az aranynak már rég szárnyalnia kellett volna, de a kriptovaluták ellopták a show-t. Amennyiben az infláció ragadósabb marad, (ami körülbelül a jövő év közepéig kiderül), akkor az mindenképpen pozitívan hat majd az aranyra is - véli az elemző.

Magas hozam mellett növekvő kockázat

Az elmúlt évekhez viszonyítva jelentős változást hozott a hazai pénzpiaci és kötvénypiaci hozamok emelkedése. Az alacsony és mérsékelt kockázatú kötvényalapok várható hozamai jelentősen emelkedtek, de a betétek, illetve fedezeti prémium átárazódása okán az ingatlan alapoktól is magasabb hozamot várunk - árulják el az Erste szakértői.

Annak ellenére, hogy a fő szcenáriójukban a részvény szerepel a legjobban, a kockázatok magasabbak, mint az elmúlt évben

- figyelmeztetnek.

A magyar rövid kötvények hozamainak gyors változása az intézményi befektetők részére újra vonzó befektetési lehetőséggé teheti a pénzpiaci alapokat- hangsúlyozza Paku Dénes. Mindezek mellett három nagy kockázatra kell figyelni az évben. Fontos szem előtt tartani az esetleges geopolitikai kockázatokat, ezek közé tartozik az elharapódzó amerikai-kínai és orosz-ukrán konfliktusok.

Címlapkép: Getty Images