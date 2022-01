Őrület, mennyit költünk a boltokban: de vajon meddig mehet ez így tovább?

Az országos átlag 932 ezer forint, kilenc hónapra mérve, egy napra számolva pedig 3.416 forint.

Az élen Budapest, a végén Nógrád megye vásárlói állnak. Pest megye kiemelt agglomerációs sajátosságai révén a második a költekezési sorban.

És az élbolyban ott sorakoznak a Balaton parti megyék, Zala, Veszprém, Somogy, nyilván a nyaranta megugró turizmus és a legújabb mozgás, sokak odatelepülése révén.

A gazdaság teljesítményének, az iparosodottság és a foglalkoztatás hullámai is befolyásolták a boltos költekezést az egyes megyékben. A megyéknek is megvannak a maguk sajátosságai, mások a gazdaság fejlettségének szintjei, ezen keresztül eltér a vásárlóerő, különböznek a közlekedési viszonyok, más a településszerkezet és sokat számítanak például az idegenforgalmi adottságaik is.

