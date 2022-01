Itt a bejelentés: így változnak a védettségi igazolványok szabályai

Megtartották az idei első kormányülést, Orbán Viktor ezután jelentette be az árstopot. Gulyás Gergely a kormányinfón elmondta, a járványügyekkel is foglalkozott a kormány: a negyedik hullám leszálló ágban lenne, de az omikron variáns is megjelent. A fertőzések jelentős részét ez adja, a fertőzésszám dinamikusan nő, és a következő hetekben emelkedni fog a megbetegedések száma.

A miniszter elmondta, az omikron a korábbiakhoz képest kevésbé súlyos tünetekkel jár, azt látni más országokban is, hogy a megbetegedések számából nem következik hasonlóan növekvő kórházi betegszám és halálozás.

Abban bízunk, hogy Magyartországon is a járvány ötödik hulláma ezeket a trendeket fogja követni

- mondta.

A megbetegedések száma ugyanakkor rekordot dönthetnek

- jelentette ki Gulyás. A kórházi kapacitások tekintetében jól állunk - részletezte, az ágyak 25 százalékán ápolnak kovidos betegeket.

Az omikron miatt változtatnak a szabályokon: a védettségi igazolvány február 15-től oltási igazolvánnyá alakul, az átesettség nem jelent védettséget a kormány szerint.

Ettől a naptól kezdve az minősül oltottnak, aki megkapta a harmadik oltást, vagy a második oltást hat hónapon belül kapta meg. A felnőtteknél hét napra rövidül a karanténkötelezettségi időszak, de 5 nap után negatív teszttel lehet szabadulni belőle. Az iskolákban az iskolatársak fertőzöttsége után a diákoknál a karanténkötelezettség 5 napra csökken, de csak azoknál, akik oltottak.

