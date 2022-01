Nincs többé hónap végi szorongás? Ezzel a módszerre tízezreket spórolhatsz meg

Az utóbbi időszak rendkívül nagy pénzügyi kihívás elé állította magyarok millióit. Hiába nőtt ugyanis dinamikusan az átlagbér, ezzel párhuzamosan a 14 éve nem látott infláció durván feltornázta az árakat az élet majd minden területén.

Nem meglepő tehát, hogy egy tavaly év végi felmérés szerint a magyar háztartások közel 60 százalékának rontotta a pénzügyi helyzetét a koronavírus-járvány. A válaszadók 39 százaléka mondta, hogy kisebb, míg 18 százaléka azt, hogy nagyobb mértékben szenvedte meg anyagilag a pandémiát.

Rengeteg magyarnak ezért a hó végén már az is dilemma, melyik számlát fizesse be, vagy hogyha a sárga csekkre még félre is tud tenni, a szórakozásról, vagy épp a minőségi étkezésről kell lemondania. Pedig sokaknál a jövedelmi helyzetük önmagában nem indokolná, hogy ennyire meg kelljen szorítani a nadrágszíjat, egyszerűen rosszul takarékoskodnak.Nekik igazán jó hírt hoztunk, ugyanis van egy bevált módszer, amivel szinte mindenki egyszerűen rendezheti pénzügyeit.

Nem mindegy ugyanis, hogyan kezdjük a takarékoskodást. Ha nem tervezünk előre, hanem egyszerűen nekiállunk spórolni, könnyen lukra futhatnak terveink. A kulcsszó a tervszerűség.

Nem lehet eléggé hangsúlyozni, milyen fontos költéseink stratégikus megtervezése, épp ezért az első és legfontosabb dolog, hogy készítsünk büdzsét róluk. Enélkül ugyanis bármennyi pénzt képesek vagyunk elszórni, és fel sem tűnik majd, mire költünk többet a szükségesnél. Persze a büdzsékészítésnek is rengeteg módja van. A Pénzcentrum most egy bevált és méltán népszerű felosztást mutat be.

Az ökölszabály a következő:

Fizetésünk 50 százalékát költsük az elkerülhetetlen kiadásokra,

20 százalékát rakjuk félre,

30 százalékát pedig költsük el bármire, amire csak szeretnénk.

Persze gyakran azt sem könnyű eldönteni, milyen jellegű költésünket melyik kategóriába soroljuk. Ebben is próbált a portál segíteni. A cikk itt folytatódik.

Címlapkép: Getty Images