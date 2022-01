Nyugdíjba vonul a készpénz? Erre figyelj, ha így fizetsz: lesben állnak a csalók

Tovább bővült az elfogadóhelyek száma és a vásárlók körében is töretlen az elektronikus fizetés népszerűsége. A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb pénzforgalmi adatai alapján 2021. harmadik negyedévében csaknem 188 500 fizikai és online elfogadóhelyen 236 ezer POS-terminál üzemelt, a kártyás fizetések értéke pedig ismét meghaladta a készpénzfelvételekét, írt róla korábban a Pénzcentrum.

Az elektronikus fizetési lehetőségek töretlen népszerűségéről árulkodnak a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb pénzforgalmi adatai. Míg 2021. június 30-án 177 ezer, addig szeptember végén már közel 188 500 fizikai és online elfogadóhely tartozott a hazai pénzforgalmi szolgáltatók fizetési kártya elfogadói hálózatához. Ez negyedéves szinten 6,4 százalékos, éves szinten pedig majdnem 37 százalékos bővülést jelent. A harmadik negyedévben az elfogadóhelyeken üzemelő POS-terminálok száma túllépte a 236 ezret.

A mobiltárcába regisztrált kártyák a száma a 2020 eleji 506 ezerről a 2021 végére több mint 1 millió fölé emelkedett.

A hazai kibocsátású fizetési kártyákkal Magyarországon lebonyolított vásárlások mind értékükben, mind darabszámukban jelentősen, közel 21 százalékkal növekedtek az előző év azonos időszakához képest. Sőt, az értékük – újabb rekordot felállítva – ismét meghaladta az ugyanezekkel a kártyákkal végrehajtott készpénzfelvételek értékét.

Az egyre népszerűbb okosórás fizetések pedig még tovább növelhetik az innovatív megoldások térnyerését Magyarországon.

Mindig nagyon örülünk, amikor azt látjuk, hogy ilyen népszerűségnek örvendenek az innovatív fizetési módok a magyarok körében. Ezt nem csak a mostani eredmények bizonyítják, de az olyan digitális óriások magyar fizetési piacra lépése is, mint az Apple,a Google vagy a Garmin. Reméljük, hogy egyre több szolgáltatás áll majd azok rendelkezésére, akik okosórával vagy más hordozható eszközzel szeretnének fizetni

- mondta a bejelentés kapcsán Eölyüs Endre, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős igazgatója.

A mobilfizetések mellett a hordozható eszközökkel történő fizetések száma is nőhet, köszönhetően annak, hogy az Apple Pay mellett a Google Pay-jel és a Garmin Pay-jel kompatibilis eszközöket is használhatják a magyar kártyabirtokosok. Ezekben a megoldásokban közös az a technológia, amelyet a Mastercard biztosít a gyors, kényelmes és biztonságos fizetések érdekében.

Arra már korábbi adatok is rámutattak, hogy egyre többen próbálják ki ezt a fizetési megoldást, 2020-ban több mint 800 ezer kártyát csatoltak a (digitalizált) mobiltárcákhoz (MNB, 2021a), ami 14%-os elterjedtséget jelent a felnőtt lakosság körében (14–60 éves kor között) (KSH, 2020a). A Mastercard korábban publikált, éves reprezentatív kutatásából az is kiderült, hogy 4 személyből 1 legalább egy mobiltárcát kipróbált 2020 végéig (Mastercard és Free Association, 2020).

A mobiltárca telepítése során a fizikai kártya helyettesítésére egy virtuális kártya, úgynevezett token jön létre és ez kerül be digitális formában a felhasználó telefonjába, vagy más, fizetésre alkalmas okoseszközébe (például okosórába, gyűrűbe, aktivitásmérőbe). A felhasználó tehát úgy tud mobiltelefonjával vagy hordozható eszközével fizetni, hogy abban nem tárolja a fizikai kártya adatait

- mondta a technológiai háttér kapcsán Szetnics László, a Mastercard regionális üzletfejlesztési vezetője.

A Mastercard a pozitív változások mellett az innovatív fizetésekkel kapcsolatos jövőbeni feladatokra is felhívta a figyelmet.

Azt látjuk, hogy azok, akik már kipróbálták ezeket a fizetési megoldásokat, szívesen használják őket a mindennapi fizetéseik során, de hosszú út vezet ahhoz a bizonyos első mobilos vagy okosórás fizetésig. Az idén először publikált Digitális Fizetési Index alapján a mobiltárcával és mobilfizetésekkel kapcsolatos témakörök esetén sokkal kisebb a használatukkal kapcsolatos gyakorlati ismeret: például csak a válaszadók 49%-a tudta, hogy a mobiltárcák internetes és bolti vásárlásokhoz is használhatók. Nagyon fontos feladata a piaci szereplőknek, hogy megfelelően tájékoztassák az ügyfeleiket a mobilfizetésben rejlő előnyökről és arról a magas szintű biztonságról, ami ezeket a fizetéseket védi például a készpénzes vásárlásokkal szemben

- mondta Pataky Piroska, a Mastercard digitális fizetési megoldásokért felelős marketing igazgatója.

A bővüléssel együtt erősödött az elektronikus fizetési megoldások biztonsága is. Az MNB harmadik negyedéves adatai alapján az online kártyás vásárlásoknál elkövetett visszaélések száma közel negyedével csökkent egy év alatt.

A Magyar Nemzeti Bank friss statisztikái is megerősítik azt, hogy a koronavírus járvány által súlyosabban érintett kereskedők és szolgáltatók is eleget tettek a jogszabályi előírásnak, miszerint 2021. január 1-jétől minden online pénztárgépet használó vállalkozásnak biztosítania kell vásárlói részére az elektronikus fizetés lehetőségét. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy a vásárlók továbbra is szívesen használják kártyájukat, vagy éppen mobiltelefonjukat a kasszáknál, ezért az elektronikus fizetés további térnyerésére számítunk

- mondta Hideg Noémi, az OTP Bank Kártyaelfogadás Szolgáltatás és ATM menedzsment vezetője.

Az egyre gyakrabban előforduló csalások megelőzése miatt az online bankkártyás fizetéseknél januárban bevezetett erős ügyfélhitelesítéssel kapcsolatban sokan attól tartottak ugyan, hogy visszafogja a netes vásárlási kedvet, a bankok azonban nem tapasztalták ezt. A bevezetés utáni első hetekben ugyan voltak egyedi problémák, nem mindenki értette rögtön a fizetési folyamatot, de ezeket a kifogásokat kezelni tudták az ügyfélszolgálatok, és általános probléma nem lett

A használók megértették, hogy az ő érdekük is a nagyobb biztonság, megszokták a macerát, és együtt élnek vele. Az is látszik, hogy törekednek az egyszerűbb hitelesítési megoldások használatára, ezt mutatja, hogy a biometrikus azonosítás aránya jelentősen nőtt. Persze nem kell mindezen csodálkoznunk, hiszen az online fizetés terjedése napjaink gyors életmódváltásának egyik természetes következménye.

A mobil a trend a digitális bankolásban

A trendekből az is egyértelműen látszik, hogy az átlag lakossági felhasználó egyre inkább az okostelefonján vagy a tabletjén fog bankolni, ezért a mobilra kell fókuszálnia a banki digitalizációnak. Ez természetes folyamat, hiszen nincs mindenkinek számítógépe, vagy ha van is, nem hordja állandóan magánál, míg egy okostelefont szinte mindig.

A Takarékbank tapasztalatai szerint az ügyfelek a mobilapplikációknál ugyanazt a könnyedséget, egyszerű kezelhetőséget várják el, mint például a Netflixen, ami banki szempontból nem könnyű feladat a jogszabályi kötöttségek és a biztonsági előírások miatt. A minél teljesebb ügyfélélmény biztosítása több ponton ütközik a jogszabályi megfeleléssel, illetve a biztonságos bankolás fenntartásával, a banküzemben pedig a biztonságnak meg kell előznie az ügyfélélményt.

Ezért fejlesztenek a fizetési folyamatot könnyítő technológiákat, ilyen a más sokak által használt biometrikus azonosítás, vagy a QR-kódos fizetés, amely főként azután válhat hasznos funkcióvá, amikor a kereskedőcégeknél helyettesíthetővé válik a bankkártya

Lassan egy éve élünk együtt az internetes bankkártyás vásárlásoknál az erős ügyfél-hitelesítéssel, amely a bankszámlákon lévő pénzünk biztonságát szolgálja, de megbonyolítja, lelassítja a fizetést. Banki tapasztalatok szerint azonban megszoktuk a kettős azonosítást, és az online fizetések növekedése töretlen.

Nálunk a második legkevesebb a bankkártya-csalás Európában

A hazai bankkártyás fizetési rendszer az Európai Központi Bank legfrissebb elemzése szerint az egyik legbiztonságosabb. A bankkártyás csalások tekintetében Magyarországon van – Lengyelország után és Romániát megelőzve – az Európai Unióban a második legkevesebb bankkártyás visszaélés. Az idei év második negyedévében minden 1 millió forintnyi bankkártyás tranzakcióból (vásárlásra és pénzfelvétel együttvéve) 70 forintot szereztek meg illetéktelenül, a visszaélések összegének döntő részét pedig a bankok viselték.

2021-ben ugyanakkor megnőtt a kis összegű, érintéses fizetésekkel okozott kár, 2021 második negyedévében a 322 millió forintnyi bankkártyás kár összegének közel 10 százaléka volt ilyen, s a csalásokban érintett 12 700 kártyás fizetés közel negyede, majdnem 3000 tranzakció köthető az érintéses fizetéshez.

Ugyanakkor a szakemberek szerint a fentiek ellenére sem kell a PIN-kód mentes fizetési limitet a jelenlegi 15 000 forintról magasabb összegre emelni. Ezt a kártyás vásárlások átlagos értéke sem támasztja alá, hiszen tavaly második negyedévében átlagosan alig több mint 8000 forintot fizettünk ki alkalmanként a kereskedőknél.

Biztos, hogy a bank keres?

Könnyebben kiszúrhatjuk a csalásokat, ha tisztában vagy azzal, hogy milyen felületeken kommunikálhat veled a bankod.

A Takarékbank például a személyes, fióki ügyintézés mellett számos csatornán, így netbankon, Facebookon, weboldalán, SMS-ben, postai levélben és telefonos ügyfélszolgálatán is nyújthat tájékoztatást ügyfeleinek

- írták a HelloVidék megkeresésére.

Azonban sosem küld direkt Netbank linket, és sosem kér személyes adatokat, például netbank belépési jelszót, bankszámlaszámot, bankkártya adatokat, vagy más bizalmas adatot. Aki ilyen üzenetet kap, azonnal fogjon gyanút, ne kattintson rá a linkre vagy a csatolmányra, és semmiképp se adja meg a kért adatot!

Ugyanez igaz arra is, ha az ügyfélszolgálat nevében telefonon keresnek, és a bankszámlád, bankkártyád adatait, vagy a netbank jelszavadat kérik, azonnal bontsd a vonalat, a pénzintézetek ugyanis telefonon sem kérik el ügyfeleik személyes adatait. Ahogy azt sem kérik, hogy utalj át egy bizonyos összeget egy bankszámlára, vagy fizess online a bankkártyáddal. A Takarékbank lapunknak elmondta, fizetésre felszólító értesítést netbankon keresztül vagy postai úton és figyelmeztető SMS formájában küldhetnek, de ezekben sem lehet link, és nem kérnek számlaszámot vagy bármilyen egyéb személyes adatot.

Ahogy azt Jakab Péter, a Bankszövetség Kiberbiztonsági Kommunikációs Team vezetője a Pénzcentrumnak elmondta,

A pénzintézetek számlavezető rendszerei komoly határvédelmi eszközök védőernyője alatt üzemelnek, egy-egy bank legvédettebb informatikai rendszerei, az ilyen típusú sikeres támadás valószínűsége a nullához tart. A támadók ezért az egyszerűbb utat választják. Az egyszerűbb út pedig jelen esetben az, hogy nem a bankok rendszereit hekkelik meg, hanem gyanútlan embereket próbálnak kitalált történetekkel becsapni. Jakab Péter szerint, általában az szokott történni, hogy „a számlatulajdonos valakinek kiadja az adatait, túl egyszerű jelszót használ, vagy valakinek rendelkezésére bocsátja a mobiltelefonját, amelyről a banki ügyeit intézi.

Mi a teendő, ha csalásra gyanakszunk?

A csalók leleplezéséről itt írtunk részletesen, de vegyük röviden sorra a teendőket. Álljunk meg egy pillanatra, mielőtt bármilyen linkre, csatolmányra kattintanánk, vagy telefonon elárulnánk a személyes adatainkat. Gondoljuk át, hogy felismerjük-e a fent felsorolt ismertetőjegyeket? Ha valami nem stimmel, ne válaszoljunk a kérdezőnek/feladónak, inkább töröljük az üzenetet, vagy bontsuk a vonalat, és feltétlenül vegyük fel a kapcsolatot a bankunk valódi ügyfélszolgálatával!

Címlapkép: Getty Images