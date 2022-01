Orbán Viktor ezt közölte a 4. oltásról: így tűnnek el a védettségi igazolványok

Ne érezzük úgy, hogy túlvagyunk a koronavíruson, csak azért mert most egy „gyengébb” vírusmutáns terjed az Omikron személyében

- mondta el Orbán Viktor a Kossuth Rádió, Jó reggelt Magyarország c. műsorában. A miniszterelnök elsőnek arról beszélt, miért változtattak a járványügyi protokollon, és hogy mik ezek a változások. Az ok az omikron, és annak terjedési, fertőzési sajátosságai, a válotzások pedig a következők:

A karantén 10 napról 7-re csökken, de negatív teszttel 5 nap,

Ha van egy fertőzött diák egy osztályban, akkor csak az oltatlanoknak kell otthon maradnia, a többiek járhatnak iskolába,

Már csak oltás után adnak ki védettségi igazolványt, aki csak átesett a betegségen, annak nem, szóval a védettségi igazolvány gyakorlatilag oltási igazolvánnyá módosul, ezt az kapja meg, akinek 3 oltása van, gyermekek esetében 2 is elég.

A kormányfő a negyedik oltással kapcsolatban elmondta, orvosi konzultáció után 3 hónappal a harmadik otlás után felvehető, fél évvel pedig ajánlják is. Ez tehát bárki számára opció, de mindenképp orvossal kell konzultálni előtte.

Orbán Viktor az élelmiszerár-stopról elmondta azt is, hogy a hat termék, ami a stop alá esik, mindig kötelezően elérhető kell hogy legyen a boltokban, ezt ellenőrizni is fogják. A miniszterelnök elmondta azt is, az árstop szerb mintát követ, és szerinte betartható is.

Címlapkép: Getty Images