Jó nekünk a hatósági ár: így reagált az agrárminiszter a kormány intézkedéseire

Szerdán jelentette be a miniszterelnök, hogy február 1-jétől korlátozzák Magyarországon a kristálycukor, a búzafinomliszt, a napraforgó-étolaj, a sertéscomb, a csirkemell és a 2,8 százalékos tehéntej árát. A csütörtöki kormányinfón aztán Gulyás Gergely bejelentette, hogy a csirkefarhát árát is befagyasztják. A lépésre az ellenzék is reagált: szerintük Orbán Viktor bejelentése beismerő vallomás arról, hogy a magyar gazdaság tragikus állapotban van. A kormány lépését és az ellenzék reakcióját vasárnap Nagy István agrárminiszter értékelte a Kossuth Rádióban, írta meg a telex.hu.

Az alapvető élelmiszerek árának rögzítése is jelzi, hogy a kormány határozottan közbelép, ha elszabadulnak az árak

- mondta az agrárminiszter. Szerinte ez egy bátor lépés volt, ami amellett, hogy segít, hogy több pénz maradjon a családoknál, ezzel üzennek a piacnak is, hogy a magyar kormány nem fél meglépni a legváratlanabb intézkedéseket sem.

Hozzátette, hogy az árstop azokat az alapvető élelmiszereket érinti, amelyek a mindennapi élethez szükségesek a társadalom legszélesebb rétegeiben. A többit pedig rábízzák a piacra, a verseny majd megfelelő módon szabályoz. Példaként említette, hogy amikor 480 forintnál befagyasztották az üzemanyagok árát, volt olyan benzinkút, amely 5-10 forinttal aláment ennek az árnak a verseny miatt. A miniszter szerint az intézkedések üzenetek a piacnak és visszatartó erőt jelentenek majd az infláció növekedésénél.

A miniszter bízik abban, hogy a kereskedők be fogják tartani az árszabályokat, és úgy látja, bőven belefér az akciós keretükbe az, hogy most társadalmi szolidaritással segítenek megfékezni az inflációt.

Majd azt is hozzátette, hogy a termelők és a feldolgozók védve vannak, a tisztességtelen piaci magatartásról szóló törvény szabályozza, hogy egyoldalúan nem lehet felbontani a szerződéseket. Az élelmiszerárstop három hónapra szól, később vizsgálják majd meg annak lehetőségét, hogy meg kell-e hosszabbítani.

Címlapkép: Getty Images