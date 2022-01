Szörnyű baleset történt: lángokban áll a fafeldolgozó, hat város tűzoltói oltják a tüzet

A mintegy 1200 négyzetméter alapterületű üzemcsarnok, amelyben ipari gépeket, faanyagot és targoncát is tárolnak, teljes terjedelmében ég.

A lángok veszélyeztették a szomszédos épületeket, valamint járműveket is, ezért a tűzoltók a tűz továbbterjedésének megakadályozásán is dolgoznak. A munkálatok közben a szomszédos műhelyből több gázpalackot is kihoztak.

Címlapkép: Getty Images