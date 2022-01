Trükkös brigádok csalnak ki milliókat: tetőmaffia okoz hatalmas kárt sok helyen vidéken

Ahogy tavaly év elején a kormány ráöntötte az ingyen felújítási pénzeket, az egyéb családtámogatási lehetőségek mellé a családos magyarokra, úgy szökött az egekbe a felújítási kedv Magyarországon. Mindez azonban azt is eredményezte, hogy az amúgy is, több éves távlatban kemény munkaerőhiánnyal küzdő építőiparban, ha lehet, még nagyobb igény mutatkozott a jó szakemberekre. Igen ám, de hiába tért vissza Magyarországra a koronavírus-járvány miatt rengeteg szaki, a probléma nem lett kisebb, sőt.

Jelen pillanatban is erős hiány mutatkozik jó szakemberek iránt az építőiparban, akik pedig itt vannak, azokhoz csak jókora várólista után lehet bejutni. Ahogy a Pénzcentrumon arról többször beszámoltunk, 1-1 jó referenciákkal rendelkező szakmunkás-brigád, legyen szó festésről, burkolásról vagy éppen tetőfedésről, akár fél éves várólistával is dolgozhat. Az óriási kereslet-növekedés hullámait pedig – nem meglepő módon – azok is igyekeznek meglovagolni, akiket a köznyelv leggyakrabban kóklereknek hív. Náluk azonban egy fokkal sem jobbak azok, akik szánt szándékkal vezetik meg a gyanútlan megrendelőket úgy, hogy voltaképpen a munkálatokat sem szeretnék befejezni, és az egésznek valóságos lakásfelújítása-dráma lesz a vége.

Van baj a magyar tetőkön

Bár a lakásfelújításokat övező horror-történetekből Dunát lehetne rekeszteni, a tavalyi év végén meglehetősen nagy érdeklődésre tartott számot Rezsnyák Péter, kivitelező, építész azon videó-sorozata a YouTube-on (SzakiEllenőr-csaladihazepites1), amivel saját maga próbált meg leleplezni a visszaélés-gyanús tetőépítést. A „tetős sztori” lényege az volt, hogy egy meglehetősen szép honlappal rendelkező céget megbíztak tetőfedéssel. Az ügyfélnek fontos volt a gyorsaság, a cég pedig meglehetősen gyorsnak is bizonyult, mind az árajánlattal, mind a kivitelezés megkezdésével.

Igen ám, de a munkálatok megkezdése előtt semmilyen szerződés sem köttetett, és miközben a fél tető le volt szedve a házról, a munkálatot végzők előálltak azzal, hogy mégsem az eredeti árajánlat lesz itt a nyerő, mert nagyobb a tető, mint gondolták, illetve ilyen-olyan plusz munkálatokat is el kell végezni. Ez odáig fajult, hogy a pár millió forintos ajánlatból lassan 10 milliós lett, és ezen a ponton próbált meg közbelépni a megrendelő egy ügyvéd segítségével.

Az ügy vége az lett, hogy a megrendelő végül is kifizette az előzetesen megbeszélt 2,5 millió forintos költséget, amiért végül is csak a tetőjének a felét újították fel. Ám a vállalkozás ezután is plusz pénzt követelt úgy, hogy Rezsynák Péter szerint a munka is kontár volt, egy videójában úgy fogalmaz, hogy az elkészült munkában „mondjuk egy 23 hibapontos lista keletkezett”.

Az ügyet bemutató videó közben az is kiderült, hogy az ország különböző pontjairól jelentkeztek megrendelők a "SzakiEllenőrnél", akik kísértetiesen hasonló „munkamódszerek” áldozataivá váltak. Sőt, sok esetben ezek a "tetőjavító-brigádok" elég jó lepapírozással próbálják elfedni csalási kísérletüket, jószerivel jobban értenek a jogászkodáshoz, mint a tetőfedéshez. Rezsnyák Péter videójában így fogalmaz a jelenségről,

az országban gyakorlatilag ez egy működő szisztéma (...) ez egy virágzó iparág, hogy iparosnak adják ki magukat emberek, pedig valójában nem azok. Én azt gondolom, hogy a csalásnak ez egy formája. (...) Én azt gondolom, hogy embereket lehetetlen helyzetbe hozni, becsapni, leszedni félig a tetőjüket és akkor egy előnytelen szerződést aláíratni velük, az nagyon nem tisztességes dolog.

A "tetőssztori" komolyságát egyébként az is jelzi, hogy az ügy némileg krimibe illő körülmények között ért véget. Rezsnyák Péter az történetet összefoglaló videójában kissé homályosan, de gyakorlatilag arra utal, hogy az általa lebuktatott banda meg is fenyegette őt. Mint mondja, "ne gondolják úgy, hogy jogi eljárással való fenyegetés, vagy bármi mással való fenyegetés, demonstráció, az eredményre fog vezetni. Én nem félek attól, hogy olyan adatokat hozzak nyilvánosságra, ami nekik kellemetlen lesz. Ha az én utcámban, irodámnál megjelennek olyan emberek, akiknek nem kellene ott lenniük, akkor én meg fogom tenni a megfelelő lépéseket."

Az egyre elharapódzni látszó, simlis tetőjavítási munkálatok kapcsán a Pénzcentrumon most annak járt utána szakmai szervezetek segítségével, hogy mekkora lehet a tényleges baj országosan. Illetve azt is próbáltuk kideríteni, hogy vannak-e tömörülések, akik valósággal szervezett körülmények között, bűnszervezeti módszerekkel űzik a „tetőjavítási” bizniszt. Ezen felül szakértőket is kérdeztünk arról, miként lehet elkerülni a fentebb vázolt, felújítási horror-sztorit.

Egyre több a tetők kivitelezésével kapcsolatos probléma

Egyre többször hallunk a tetőépítéssel, a tetőjavítással és általában a tetőzettel kapcsolatos rémtörténetekről, „átvágásokról”. A Pénzcentrum szakmai szervezetek segítségével járt utána annak, hogy mi történik valójában ebben a szektorban.

A jelenlegi építőipari környezetben, amikor az általunk képviselt ács, tetőfedő, bádogos és szigetelő szakma egyszerre küzd az elszabadult építőipari nyersanyagárakkal, a rendelésállomány bővülésével és a szakemberhiánnyal, automatikusan megjelennek a piacon a hozzá nem értő, csak haszonszerzési céllal működő "vállalkozások". A helyzetük könnyű, a probléma viszont sokrétű

- tájékoztatta a Pénzcentrumot Szalai Levente, az Épületszigetelők, Tetőfedők, Bádogosok és Ácsok Magyarországi Szövetsége (ÉMSZ) ügyvezetője. De felhívta a figyelmet arra is, hogy a megrendelők nagy része nincs tisztában a minőségi munkához szükséges szakmai tartalommal sem. Nem ellenőrzik a referenciákat, ráadásul kifejezetten árérzékenyek, ezért általában örülnek, ha egy olcsóbb vállalkozóra találnak.

De alapvető probléma az is, hogy sokszor nem készül szerződés, sőt olykor még az előleg átadásáról sem születik papír. Szalai Levente szerint ilyen előzmények után a munkálatoknak általában kétféle kimenetele lehet: ha a megrendelő szerencsés, csak csúszik a munka, rosszabb esetben viszont a megbízónak csak annyi lehetősége marad, hogy fusson a pénze után.

Az ügyvezető kiemelte azt is, hogy nem csak olyan „vállalkozók” vannak, akiknek eleve eszük ágában sincs befejezni a munkát, és idő előtt felszívódnak, hanem olyanok is – és ebben legalább annyira rossz a helyzet –, akik magukat szakembernek mondva elvégzik ugyan a munkát, de a szakmai szabályok, így a kivitelezési, a rétegrendi és átszellőztetési előírások be nem tartásával. Vagyis egy látszólag szép munka is lehet rosszul kivitelezett, a hibák a használat során, rövid időn belül jelentkeznek: penészedés, beázás, majd a szerkezet rothadása, és a megrendelőnek azzal kell szembesülni, hogy az évtizedekre tervezett munka 2–5 éven belül tönkre megy.

Az átverések áldozatai nem, vagy csak ritkán jelentkeznek az ÉMSZ-nél, ami arra enged következtetni, hogy az általuk megbízott kivitelezők nem voltak Szövetségünk teljesjogú tagjai. Az ÉMSZ tagságához tartozó szakemberek leinformálhatók, komoly referenciákkal, szakmai végzettséggel rendelkeznek, ezért mindazoknak, akik minőségi tetőzetet szeretnének, javaslom, hogy ezen szakemberek valamelyikéhez forduljanak

- tanácsolta Szalai Levente. A tetőszerkezetekkel kapcsolatos visszaélésekről megkérdeztük Puskás Andrást, az ÉMSZ elnökét és egyben a Puskás Művek Kft. ügyvezető tulajdonosát. A nagy szakmai tapasztalattal rendelkező mester szintén a szakértelem nélküli, „hamis” tetőfedő- és javító vállalkozások számának a jelentős emelkedéséről számolt be. Puskás András szerint ennek az az oka, hogy a korábbiakhoz képest (a fentebb már említett okok miatt) a szakkivitelezők napjainkban jóval magasabb áron tudnak vállalkozni. Ez a magasabb vállalási ár nagyon csábító, ezért azok is szakkivitelezőként „adják el” magukat, akiknek ehhez nincs megfelelő szakmai tudásuk, miként képesítésük sem.

Az ÉMSZ elnökénél rákérdeztek arra is, vajon elképzelhető-e, hogy a tetőépítések körüli visszaélések olyan mértéket öltöttek volna, hogy az egyes helyeken akár szervezett keretek között, bűnszervezeti szinten működnek. Puskás András szerint inkább egymástól elszigetelt esetekről és ügyeskedőkről van szó, ő legalábbis még nem találkozott szervezett formában működő csalókkal.

Arra a kérdésre, hogy miképpen lehet kiszűrni a tilosban járó, ügyeskedő kóklereket, a Puskás Művek Kft. ügyvezetője a megrendelők saját érdekükben történő nagyobb „felelősségét” emelte ki. Számos „simlis banda” üzemeltet gyönyörű, látványos, jól megszerkesztett honlapot, ám azokon nem saját referencia fotóikkal szerepelnek – vagyis a referenciáknak mindenképpen érdemes utánajárni.

