Újabb részletek derültek ki: ilyen lesz a BMW új debreceni gyáróriása

Elképesztően látványos átalakuláson ment át 2021 negyedik negyedévében az Észak-nyugati Gazdasági Övezet és a környezete, írja a dehir.hu.

400 hektáron épül fel a BMW debreceni gyára, 100 hektáron pedig egy úgynevezett beszállítói ipari parkot építenek. Ugyancsak ebbe az ipari parkba terveznek egy 258 férőhelyes kamionparkolót, ami az összes debreceni ipari parkot kiszolgálná majd.

A BMW nemrégiben azt közölte, hamarosan megkezdik az építkezést Debrecenben, elsőként a központi irodaépületet, illetve a képzési központot készítik majd el. A gyártás a tervek szerint 2025-ben indul, s az üzemben ezren fognak majd dolgozni.

Az EDC Debrecen Város- és Gazdaságfejlesztési Központ és a Debreceni Infrastruktúra Fejlesztő Kft. negyedévente videón mutatja be, hogy állnak a fejlesztések. A 2021 harmadik negyedévi videójukból kiderült többek között, hogy építenek majd egy óriási bakdarut, melynek kétszer 875 méteres alapja lesz, 5500 folyóméternyi cölöppel, valamint hogy a területen működni fog egy 120 tonna teherbírású konténerrakodó targonca is.

A most közzétett videóban a 2021 negyedik negyedévében elvégzett munkát mutatják be.

A videóban szó esik a vasúti fejlesztésekről, melyben már a konténerterminál építési feladatai domináltak. A 120 tonna teherbírású konténerrakodó targoncának megerősített pályaszerkezetű utat építenek 20 ezer köbméter beton burkolatalappal, melyre több mint 23 ezer köbméter vasalt bazalt betonburkolat kerül.

Haladnak a víztelenítés munkái is, s elkészült a Nagymacsi úti vasúti átjáró és a nagymacsi bekötőút is. Látszik a videón az óriási körforgalom és az úgynevezett BMW-körút már megépült része is, valamint egy új kerékpárút is, melyen a későbbiekben biciklivel is körbejárható lesz a gazdasági övezet. Szó esik arról is, hogy gyakorlatilag elkészült az M35-ös autópálya és a 354-es út csomópontjának fejlesztése, teljes, lóhere alakú csomóponttá alakítása, valamint az új józsai csomópont kivitelezési munkáit is bemutatják.

Címlapkép: Getty Images