Őrület a vidéki albérletpiacon: ennyiért adják ki most lakásaikat az élelmes magyarok

A fővárosban a téglalakások albérletára - három százalékos emelkedés után - átlag 172 ezer forintra nőtt 2021 végére

- összegezte az Otthon Centrum elemzési vezetője az albérletpiac tavalyi fejleményeit összefoglaló kutatást. Soóki-Tóth Gábor elmondta, az egyszobás lakásokért átlagosan 108 ezer, a kétszobásokért 159 ezer, a háromszobásokért 193 ezer forintot kértek. Az elemzésből az is kiderült, hogy az egyszobás albérletek ára 2, míg a háromszobásoké 12,5 százalékkal csökkent, ellenben a legkeresettebb kétszobás bérleményeké 3 százalékkal emelkedett 2020 óta.

A vidéki százezer főnél nagyobb városokban átlagosan 103 ezer forintért lehetett tégla lakást bérelni, ami 6,5 százalékkal magasabb, mint 2020-ban.

Ez azt jelenti, hogy vidéki nagyvárosokban a növekedés több mint duplája a fővárosban tapasztaltnak

- hasonlította össze a növekedés ütemét Soóki-Tóth Gábor. Az egyszobás lakások bérleti díja 70 ezer forint, ami a 2020-as értékkel megegyező, de a kétszobás albérletekért felszámított 106 ezer forint már 15 százalékkal, a háromszobás albérletekért kért 126 ezer forint pedig 10 százalékkal magasabb a 2020-as értéknél. Az átlagos bérleti díj Debrecenben és Győrben a legmagasabb 110 ezer forinttal, míg a többi városban az átlagérték 100 ezer forint körül alakult. A panellakások bérleti díja két- és háromszobás lakások esetében 10-20 ezer forinttal kedvezőbb, mint a téglalakások bérleti díja.

Az árak jövőbeni alakulásáról szólva a szakember elmondta, hogy idén januárban a tavalyi árszinten történnek a bérbeadások, de Budapesten és vidéken is inkább emelkedő lakbér kilátásokra lehet számítani 2022-ben. A főváros esetében már most jól látszik, hogy főleg a belső városrészek iránt nőtt az érdeklődés, ami a bérleti díjakat is felfelé mozdíthatja.

