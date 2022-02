Az árstop ellenére sem bírod kifizetni a csirkehúst? Íme 5 étel, amit helyette is fogyaszthatsz

Ahogy arról beszámoltunk, a kormány úgy döntött, február elsejétől 6 termék esetében beavatkoznak az árak alakulásába. A rendelet szerint a hatósági áras termékek a következők:

kristálycukor (fehér cukor),

búzafinomliszt BL 55,

finomított napraforgó étolaj,

házi sertés comb (ideértve a csontos, bőrös, filézett, darabolt, szeletelt vagy darált formában, akár előrecsomagolva, akár anélkül történő értékesítést is, frissen, hűtve, fagyasztva),

csirkemell, csirkefarhát – hát, egyben vagy külön far és szárnyvég (ideértve a csontos, bőrös,filézett, darabolt, szeletelt vagy darált formában, akár előrecsomagolva, akár anélkül történő értékesítést is, frissen, hűtve, fagyasztva),

ultra magas hőmérsékleten hőkezelt, 2,8% tömegszázalék zsírtartalmú tehéntej.

Ennek mentén, ezen termékek ára kedd óta nem lehet magasabb a 2021. október 15-én alkalmazott bruttó kiskereskedelmi árnál. A friss rendelet szerint, ha a 2021. október 15. napján alkalmazott bruttó kiskereskedelmi ár nem áll rendelkezésre, akkor a kereskedő által 2021. október 15. napját megelőzően alkalmazott utolsó bruttó kiskereskedelmi árat kell alkalmazni,vagy a Központi Statisztikai Hivatal honlapján 2021. október hónapra vonatkozóan közzétett átlagos fogyasztói árat kell alkalmazni.

Továbbá fontos azt is szem előtt tartani, hogy, ha a kereskedő kedvezményes áron értékesítette ezen termékeket azon a napon, akkor a kedvezményes értékesítés előtti legutolsó nem kedvezményes bruttó kiskereskedelmi árat kell alkalmazni.

Erre reagálva a legnagyobb áruházak közül több mennyiségi korlátozást vezetett be a hatósági áras termékekre. Így tett a Spar Magyarország is: az áruházi és online vásárlások esetében a búzafinomlisztből és a kristálycukorból 10 kilogrammot, a napraforgó-étolajból 10 litert, a 2,8 százalékos tehéntejből pedig 12 litert vásárolhatnak egyszerre a vásárlók. A sertéscomb esetében 10 kilogramm, a csirkemell és -farhát esetében kiszereléstől függően 4 tálca vagy 3 kilogramm lesz az egyszerre megvásárolható maximális mennyiség.

A kiemelkedő érdeklődés miatt döntöttek a mennyiségi korlátozás bevezetéséről, a döntéssel azt szeretnék elérni, hogy továbbra is a megszokottak szerint tudjon hozzájutni mindenki háztartási mennyiségben az érintett termékekhez

- jelezte Maczelka Márk, az üzletlánc kommunikációs vezetője.

Hasonlóképp döntött a Lidl Magyarország is, február 1-jétől mennyiségi korlátozást vezetett be az árstop hatálya alá eső élelmiszerekre. Az egyszerre megvásárolható termékek mennyiségének maximalizálását a vállalat a vásárlók érdekében hozta meg, hogy folyamatosan biztosítsa az áruellátást, elkerülve az egyéb kereskedői felvásárlás lehetőségét

A maximálisan megvásárolható mennyiség a Koronás kristálycukor és Belbake búzafinomliszt esetében 10-10 kilogramm, a 2,8 százalékos zsírtartalmú Pilos UHT tejnél 12 liter, a VitaD'or Napraforgó-étolaj esetében 10 liter

- közölte a vállalat.

Volt olyan üzletlánc, ahol kicsit más elképzelés mentén indultak neki a februárnak. A Tesco Magyarország azt közölte, hogy áruházaiban a hatósági ár hatályba lépése után előfordulhat, hogy egyes hatósági ár alá tartozó termékek a 2021. október 15-i árnál is kedvezőbb áron lesznek megvásárolhatók.

Ezekre vonatkozóan állítanak be limitet az egyszerre maximálisan megvásárolható mennyiségre. A normál háztartási mennyiség terméktől függően 5-12 darab.

- közölte az áruházlánc.

A CBA hálózathoz tartozó vállalkozások maguk dönthetik el, hogy vezetnek-e be mennyiségi korlátozást a hatósági áras termékekre. Egyes üzleteikben van értékesítési korlát, de többségben vannak azok az egységek, ahol erre egyelőre nem volt szükség.

A lakosság ellátását zavartalanul szeretnék biztosítani, ezért tartották szükségesnek limitálni a mennyiségeket azokban a boltokban, ahol felvásárlást tapasztaltak. A mennyiségi korlátozás a CBA üzleteiben nem egységes, különböző limitek léptek életbe az adott vállalkozás döntésétől függően

- közölte Fodor Attila, a vállalat kommunikációs igazgatója.

Lesz elég csirkehús a boltokban?

Az említett 6 alpanyag közül talán mégis a legnépszerűbbnek a csirkehús számít. Nem csoda, hiszen olcsóbb, mint a többi hús, nagyon gyorsan elkészül és rengeteg recepthez felhasználható. A Központi Statisztikai Hivatal adatai is alátámasztják azt, hogy a baromfihús sokkal kelendőbb a magyarok körében, mint például a sertés vagy a marha. A legutóbbi adatok szerint az egyfőre jutó baromfihús fogyasztás 25,2 kg, míg a sertéshús 19,2 kg, a marha, borjú pedig csak 1,1 kg.

Jól látszik tehát, hogy valóban sok család asztalára kerül csirkehús, ilyen-olyan formában. Kérdés viszont az, miként hat majd a bevásárlásokra az élelmiszerár-stop, az esetleges mennyiségi korlát a boltokban, vagy az, hogy mindezek mellett egyre nehezebb helyzetben kerül a baromfiágazat.

A koronavírus-járvány szinte minden ágazatot megtépázott, nem volt ez másként a baromfi szektorral sem. Szakemberek szerint egyre többen hagynak fel a baromfitermeléssel az ágazatban kialakult, tarthatatlan helyzet következményeként. Erre pedig csak rátett egy lapáttal a most bevezetett élelmiszerár-stop is, hiszen a baromfiágazat a csirkemell és a csirkefarhát miatt érintett az ügyben.

Csorbai Attila, a Baromfi Termék Tanács elnök-igazgatója korábban azt nyilatkozta a Világgazdaságnak, hogy amennyiben a kereskedelem megpróbálja átterhelni a kormányzati intézkedés negatív hatásait a komoly gondokkal küszködő baromfi termékpályára, annak súlyos, nehezen visszafordítható következményei lesznek.

De sokkal húsbavágóbb kérdés, hogy lesz-e egyáltalán elegendő baromfi a hazai piacon

- emelte ki a tanács elnöke. Mint mondta, a kormányzati árstop a fogyasztói árak rögzítését jelenti, nem pedig átadási árét. A szakember szerint ez a két érték most közelíteni fog egymáshoz, ami egyben azt is jelenti, hogy a kereskedelmi árrés csökken. Ahhoz viszont, hogy a termelés ne csökkenjen, annak érdekében is jelentősen meg kell emelni az átadói árakat, hogy a feldolgozók a baromfitermelőknek olyan felvásárlási árakat tudjanak fizetni, amelyek fedezik költségeiket.

Egyelőre nehéz megbecsülni, eddig hányan hagytak fel a baromfitartással, de minél később kapnak garanciákat az átvételi árak emelésére, annál többen döntenek úgy, hogy nem fogadnak naposcsibét. Ez veszélyezteti a vágóalapanyag mennyiségét, ami miatt átmeneti vagy tartós csirkehúshiány is lehet a boltokban. E probléma most az importtal sem hidalható át, mert a járványügyi korlátozások és a nagyarányú költségnövekedés egész Európában probléma

- tette hozzá a szakember.

Mit mutatnak az árak?

Mivel már eltelt néhány nap az árstop bevezetése óta, megnéztük, hogyan változtak a csírkehús árak a nagyobb üzletláncoknál. Ennek fejében a következőre számíthatunk:

a Tesco online kínálatában a friss csirkemell filé és a csomagolt változat is 1499Ft/kg, a friss csirke alsócomb pedig 969Ft/kg.

A Spar online polcain a friss csirke szárny akciósan 659 Ft/kg, a csomagolt alsó- és felső csirkecomb akciósan 849 Ft/csomag áron kapható.

Az Auchan online shopjában is bőven válogathatunk. Az előre csomagolt, egy kilogramos termékek közül a csirke farhát csomagolásban 299 Ft/csomag áron kapható, a csirke mellcsont csomagolásban 399 Ft/csomag áron, a csirkeszív 435 Ft/csomag áron, a csirkezúza 539 Ft/csomag áron, a csirkemáj 539 Ft/csomag áron, a csirke nyak 745 Ft/csomag áron vehető meg.



Az egész csirkecomb 629-1249 Ft/csomag áron, a csirkeszárny 539-829 Ft/csomag áron, a csirke felsőcomb 759-819 Ft/csomag áron vehető meg, a csirke alsócomb 759-889 Ft/csomag.



A csirkemell filé 1499-1789 Ft/csomag áron kapható. A kizsigerelt csirke, aprólék nélkül 863 Ft/db.

Hogyan helyettesíthető a csirkehús?

Korábban már írtunk arról, hogy az egészségügyi okoktól eltekintve van még néhány érv amellett, hogy egy héten többször is beiktassunk húsmentes napokat - különösen aktuális ez most az év elején, mikor sokan fogadalmat tesznek arra, hogy idén egészségesebben étkeznek majd. A szakemberek szerint a hús nélküli napok valóban jót tesznek szervezetünknek, de nagyon nem mindegy, mit fogyasztunk helyettük.

Ha még mindig borsos áron kínálják a csirkehúst az üzletek, érdemes kísérletezni húsmentes fogásokkal. Számos lehetőségünk van arra, hogy a jól megszokott recepteket átvariálva vega vagy vegán módon készítsük el a már ismert fogásokat. Ehhez csak arra lesz szükségünk, hogy kipróbáljuk a legnépszerűbb húspótló alapanyagokat és eldöntsük, melyik ízlik a legjobban. Persze nem lesz olyan ízük, mint a valódi baromfihúsnak, de egy-egy étkezéshez érdemes dolgozni velük, hiszen a belőlük készült fogás attól még kellemes és ízletes lehet.

Na, de mire is cserélhetjük ételeinkben a csirkehúst? Lássuk!

Tofu:



A csirke talán legismertebb helyettesítője a világon, a tofu szinte bármilyen húsfajta helyett használható, és a legtöbb étkezésnél fantasztikus vegetáriánus alternatíva. A vegetáriánus ételek készítésében jártas szakácsok azt javasolják, hogy próbáljuk ki minél több elkészítési módon a tofut: süssük, grillezzük és ízesítsük bátran. Annyira finomak lesznek a belőle készült ételek, hogy még a húsimádók is kedvelni fogják őket.

Ezek az összetevők fehérjében gazdagok, jó ízűek és (magas fehérjetartalmuk miatt) gyorsan megtöltik az üres pocakot. A bab és a csíra legjobb felhasználási módja, ha levesekbe vagy pörköltekbe tesszük őket. Kiváló állaguk miatt a bab és a csírák alkalmasak a kockára vágott csirke helyettesítésére.

A dió tele van fehérjével, valamint ropogós textúrát ad a salátáknak és más ételeknek is. Sok szakács használja őket csirke helyettesítésére vegetáriánus ételek készítése során. A dióféléket, például a kesudiót leggyakrabban salátákban használják fel. A földimogyorót összekeverhetjük tofuval vagy zöldségekkel, hogy némi ropogósságot vigyünk ételeinkbe. Nem is gondolnánk, de különösen jó ízvilágot adnak az olyan hagyományos húsalapú ételekhez is, mint például hamburger vagy rántott húsok.

Az egyik legjobb dolog a burgonyában, hogy sokféleképpen elkészíthető. Ez azt jelenti, hogy valóban egyedi ízeket adhatunk egy vegetáriánus ételének, ha egyszerűen csak játszunk az alapanyagokkal. Például a burgonyát lehet pörkölni, főzni, párolni, sütni és akár grillezni is – a lehetőségek végtelenek, mégis minden főzési mód elképesztően jól kihozza finom ízét. A burgonya kiválóan helyettesíti a húst is. Gyakran használják arra, hogy az étlapon szereplő népszerű húsételeket vegetáriánus kedvencekké alakítsák, beleértve a hamburgereket, leveseket és rakott ételeket is.s

Sokak által a legjobb húspótlóként számon tartott étel. Hihetetlenül jól utánozza a hús megjelenését és állagát. A szejtánnal akár különféle hústextúrákat is utánozhatunk, a selymesen puhától a kemény és húsosig. Ami a fehérjetartalmat illeti, a seitan bőséges 36 gramm fehérjét tartalmaz adagonként, ezzel lekörözve a többi népszerű vegetáriánusbarát csirkepótlót.

