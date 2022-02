Lerohanja a piacokat ez a megye: rengeteg gyümölcs kerül innen a hazai piacokra

Az ország valamennyi települését és a meghatározott küszöb feletti gazdaságokat érintő, teljes körű mezőgazdasági adatgyűjtésre, az agrárcenzusra tízévente kerül sor. A 2020-ban végrehajtott összeírás adatai alapján 2020. június 1-jén 241 ezer gazdaság volt Magyarországon. 2010 óta a gazdaságok száma 31%-kal lett kevesebb, a mezőgazdasági területet használóké kevésbé csökkent, mint az állatot tartó gazdaságoké.

A friss adatok szerint 2020. június 1-jén az ország mezőgazdasági területe 4 millió 922 ezer hektár volt, az ország teljes területének közel 53%-át tette ki. Ennek 82%-a szántóként, 15%-a gyepként hasznosult, szőlők és gyümölcsösök együttesen a mezőgazdasági terület mintegy 3%-át borították. Mint kiderült, a termesztett gyümölcsfajok esetében a legnépszerűbbnek mondott alma részaránya kisebb lett, a dióé, a kajszié és a bodzáé nagyobb lett a teljes gyümölcsösterülethez viszonyítva. 2010-ben még a gyümölcsösterület 37%-án almát termesztettek, ez 2020-ra 31%-ra csökkent.

Forrás: KSH

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a gyümölcstermelés a következőképp oszlott meg az országban 2020-ban:

régiókat tekintve a Közép-Dunántúlon 18 571 tonna gyümölcsöt takarítottak be,

a Nyugat-Dunántúlon 51 302 tonnát,

a Dél-Dunántúlon 17 785 tonnát,

Észak-Magyarországon 70 611 tonnát,

a Dél-Alföld 58 416 tonnát

és az Észak-Alföldon pedig 327 102 tonnát.

Ha megnézzük, ezekből az adatokból is jól látszik, hogy az Észak-Alföld vezető szerepet tölt be a magyar gyümölcstermesztésben. Nem csoda, hiszen péládul az ország almatermelésének legnagyobb százalékát Szabolcs-Szatmár-Bereg megye adja. Persze a természeti adottságok, az időjárási viszonyok is nagyban befolyásolják egy régió gyümölcstermesztését, és bizony az sem mindegy, hogy milyen fajtájú gyümölcs nevelésébe fognak a helyi gazdák. Vannak, akik szigorúan a helyi adottságoknak megfelelő fajtákkal foglalkoznak, de vannak, akik szívesen kísérleteznek más gyümölcsökkel is. Éppen ezért, nézzük meg, mely megyékben és mennyi termőtelületen zajlik jelenleg gyümölcstermesztés. Illetve hol és mit termesztenek a magyar gazdák.

Hol és mennyi termőterület van?

A gyümölcsültetvények telepítésére alkalmas termőhelyek hazai nyilvántartási rendszere azzal a céllal jött létre, hogy elősegítse, hogy a hazai gyümölcsültetvények megfelelő termőhelyre kerüljenek. A kataszter fenntartását és bővítését a MATE Kertészettudományi Intézet Gyümölcstermesztési Kutató Központ, a Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság (AKIT) Újfehértói Kutatóintézet, valamint a Nébih összehangolt munkája teszi lehetővé.

Az utolsó adatok szerint, 2020 novembere és 2021. december 31. közötti időszakban több mint 2400 ha nagyságú új területre adott ki termőhelyi kataszterbe sorolási határozatokat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). Az adatbázis 2021-ben, elsősorban a gyümölcstelepítési és korszerűsítési pályázatnak köszönhetően, jelentősen bővült. Az új besorolások és a kiadott igazolások által érintett területek nagyságát, valamint a települések számát az alábbi diagramban foglaltuk össze:

Kiugró eredményeket Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

Bár a termőhelyi kataszteri adatok nem fedik le teljesen a beadott vagy sikeres pályázatok, továbbá a közeljövőben megvalósuló beruházások körét, azonban így is elég információt szolgáltatnak az ültetvénytelepítők szándékairól. A fenti diagramban megyei szinten összesített adatokból azonban egyértelműen kirajzolódik Szabolcs-Szatmár-Bereg megye erős dominanciája a hazai gyümölcstermesztésben.

Az adatokból kiderül, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében közel 915 hektár új területre adott ki termőhelyi kataszterbe sorolási határozatokat a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. Ez összesen 50 települést érintett. A második legtöbb területre Zala megyében adott ki határozatot a hatóság, itt összesen 4 települést érintve. A harmadik megye, ahol nagyobb területet engedélyeztek az Baranya megye volt, itt összesen 12 települést érintettek ezek a földterületek.

Három megye volt, ahol az élmezőnyhöz képest sokkal kevesebb területet jegyeztek be termőhelyi kataszterbe: Nógrád megye 18,8 hektárral, itt 3 település volt érintett. Veszprém megye 27,78 hektárral. Illetve Tolna egy kicsivel több, 52,36 hektárral, itt 6 település volt érintett.

De volt olyan megye, amelyben az adatok szerint egyáltalán nem történt termőhelyi kataszterbe való bejegyzés, mint például Békés megyében, Csongrád megyében, Jász-Nagykun-Szolnok megyében és Komárom megyében.

Mi terem a magyar megyékben?

Mivel a termőhelyi kataszteri besorolások nagyobb része több fajra állapítja meg a termőhelyi alkalmasságot, ezért az adatok gyümölcsfajonkénti pontos összesítésre, feldolgozásra nem alkalmasak. Az viszont látható, hogy az egyes termőtájakon leggyakrabban az ott hagyományos fajokra kérték a besorolásokat, amelyek esetében nagyobb helyi termesztési tapasztalat áll rendelkezésre.

A gyümölcsfajokat tekintve a legnagyobb besorolási igény az almára volt (főleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, de Zalában is jelentős). A bogyós gyümölcsűek csoportjából a szamóca emelkedett ki, de többen soroltatták be területüket bodzatermesztési alkalmasságra is, bár ez utóbbi fajt nem érintette a 2021-es telepítési pályázat. Jelentős igény mutatkozott az új, hazánkban eddig nagyobb területen nem termesztett fajokra is, pl. Somogy és Zala megyében mogyoró, Somogyban és Baranyában csipkebogyó termesztésére alkalmas területeket soroltak a termőhelyi kataszterbe.

A Nébih adatbázisában a gyümölcs termőhelyi kataszter településenként, azon belül helyrajzi számonként tartalmazza a besorolt területeket. Ez a táblázat pedig 2014-től egészen 2021-ig jeleníti meg ezeket az adatokat. Mi most ezekből válogattuk össze, hogy mely településeken, mely gyümölcsök voltak a legnépszerűbbek termesztés szempontjából az elmúlt évben.

Alsószentiván - bodza

Balatonújlak - homoktövis, szamóca

Balkány - alma, körte, szilva, cseresznye, meggy, dió, piros ribiszke, köszméte, fekete berkenye, mézbogyó, bodza,

Békéscsaba - meggy, szilva, kajszibarack

Bernecebaráti - málna, piros ribiszke, fekete ribiszke, köszméte, meggy, szilva

Berzence - mogyoró

Bócsa - szamóca, bodza,

Bocskaikert - szamóca, kajszi, szilva

Bogyoszló - fekete berkenye

Boldogkőváralja - kajszi, szilva, málna

Boldogkőváralja - birs

Bonyhád - szamóca, mézbogyó

Böhönye - meggy, körte, szamóca

Bugac - szilva

Csegöld - szilva, meggy, dió, alma, körte

Csenger - meggy, alma

Csurgó - szilva, körte

Dánszentmiklós - cseresznye, meggy, szamóca

Debrecen - birs, homoktövis

Délegyháza - szilva, meggy

Diósviszló - szamóca

Doba - szilva, kajszi, mandula, őszibarack, dió,

Drávaiványi - szamóca

Dunaföldvár - kerti áfonya, cseresznye, meggy, szilva, alma, kajszi, őszibarack, szamóca, körte, bodza

Ecseg - szilva, meggy, kajszi, cseresznye

Encsencs - alma

Fábiánháza - dió

Farmos - meggy, szilva, alma, bodza, dió

Fehérgyarmat - alma, meggy

Feked - szamóca, csipkebogyó

Fényeslitke - alma

Fertőszentmiklós - bodza

Forró - alma, szilva, meggy

Gacsály - alma, szilva

Galambok - mogyoró

Galgaguta - alma, körte, cseresznye, meggy, szilva, piros ribiszke, fekete ribiszke, málna, fekete berkenye, bodza, homoktövis

Gávavencsellő - őszibarack, alma

Gulács - dió

Gyékényes - bodza, meggy, szilva, fekete berkenye, csipkebogyó

Gyékényes - dió

Győrszemere - meggy, mandula

Hajdúböszörmény - szamóca, alma

Hajdúhadház - alma, kajszi, szamóca, áfonya, szeder, szilva, őszibarack

Hatvan - alma, meggy, cseresznye, szilva, dió, birs, körte, kajszi, bodza, mogyoró

Hidas - kajszi, cseresznye, meggy, szilva, őszibarack, alma

Himod - bodza

Jákfa - szamóca

Kakucs - alma, szilva, cseresznye, meggy

Kaskantyú - szilva, bodza

Kecel - alma, szilva, bodza, őszibarack, dió

Kék - meggy, dió, alma

Kiskunmajsa - cseresznye, meggy, szilva, őszibarack, bodza

Kisnamény - körte, alma

Kisvarsány - alma, meggy, málna, piros ribiszke, fekete ribiszke, köszméte, szeder

Kisszekeres - meggy, alma, dió, szilva

Koroncó - meggy, szamóca

Kölcse - bodza, alma, szilva, meggy, körte

Kőszeg - szamóca, szelíd-gesztenye

Köveskál - mandula

Lajosmizse - szamóca

Máriapócs - szamóca

Monorierdő - szeder, málna, szamóca, alma, meggy

Mosonmagyaróvár - meggy

Nagyhalász - alma, meggy

Nagykőrös - kajszi, meggy, cseresznye, szilva, alma

Nagyrécse - áfonya, körte

Nagyszekeres - dió, szilva

Nagyvarsány - alma, körte

Nagyvejke - cseresznye, meggy, kajszi, szilva, dió, bodza, alma

Napkor - alma, őszibarack, cseresznye, meggy, kajszi, szilva, málna, piros ribiszke, fekete ribiszke, köszméte, szeder

Nemesdéd - dió

Nógrád - szeder, málna, piros ribiszke, fekete ribiszke, körte, köszméte, meggy

Nyírbátor - dió, meggy, alma

Nyírcsaholy - meggy, alma, őszibarack, szilva

Nyíregyháza - bodza

Nyírkáta - dió, meggy, szilva, alma

Nyírmada - alma

Nyírmeggyes - alma, szilva

Nyírparasznya - alma, szilva, meggy

Pálfa - meggy, cseresznye, szilva, alma, dió, mogyoró, mandula

Pannonhalma - meggy

Pápa - szilva, cseresznye, meggy, őszibarack, kajszi

Papos - kajszi, szilva, meggy

Peterd - szamóca

Porcsalma - meggy, cseresznye, alma, szilva, dió, körte, köszméte, bodza

Pornóapáti - alma

Pusztadobos - alma, meggy, szilva

Pusztadobos - alma, cseresznye

Sávoly - dió

Somberek - szamóca

Somlószőlős - szilva, kajszi, mandula, őszibarack, dió

Szajk - szamóca

Szakoly - alma

Szamosújlak - meggy, szilva

Szászvár - alma, meggy, cseresznye, szilva, bodza, kajszi

Székesfehérvár - őszibarack, cseresznye, meggy,kajszi, szilva, alma, szamóca

Szemely - szamóca, csipkebogyó

Terem - alma

Teresztenye - szilva

Tiszadob - meggy, őszibarack, fekete ribiszke, piros ribiszke, körte, dió, alma

Tiszakóród - meggy, szilva

Tiszavasvári - alma

Újfehértó - alma, cseresznye, meggy, szilva, málna, piros ribiszke, fekete ribiszke, köszméte

Vál - bodza, meggy, szamóca

Vámosmikola - alma, piros és fekete ribiszke

Vásárosnamény - alma, cseresznye

Zalakomár - mogyoró, áfonya

Zalaszántó - alma

Závod - alma

Ziliz - málna, szilva, piros ribiszke, fekete ribiszke, köszméte, szeder, KAJSZI

Zsurk - alma

Címlapkép: Getty Images