Pofon egyszerű, pár ezer forint is elég az induláshoz: így spórolhatsz össze milliókat!

A változó kamatkörnyezetben egyre kockázatosabb megforgatni pénzünket, de továbbra sem a dunyha alatt kuporgatás jelenti a legjobb megoldást. A Pénzcentrum számtalanszor írt már a rendszeres megtakarítás fontosságáról, amit, ha valaki nagyon komolyan vesz, akár 100 milliós vagyont is építhet. Ezúttal a lap olyan rendszeres megtakarítási programokat sorol fel, amik kis kockázattal és kis befektetéssel termelnek nekünk idővel nagyobb összeget. Mint a gyűjtésből kiderült, az ilyen ajánlatok a magyarországi bankoknál mára mind módozozatukban, mind tőkeigényükben igen sokrétűek. Egyes programok inkább a hagyományos betéti számlákra hajaznak, de már megtalálni a Fintech cégeknél innovatívabb megoldásokat is. Ami viszont közös bennünk, hogy egyszerűen és nagyobb elköteleződés nélkül spórolhatunk velük, a kulcs pedig mindegyiknél a rendszeresség.

Van ahol pár tízezer, másutt pár száz forint a belépő

Az OTP Bank tavaly indította el, a nemes egyszerűséggel OTP Rendszeres Megtakarítási Program névre keresztelt konstrukcióját. Ennek keretében, a hasonló programok jó részéhez hasonlóan egyetlen megbízással gondoskodhatunk arról, hogy minden hónapban, rendszeresen az általunk kiválasztott befektetési alapba kerüljön a megadott összeg.

A konstrukciót azoknak ajánlják, akik havonta félre tudnak tenni legalább 10-20 ezer forintot. A bank ígérete szerint a program keretén belül egy ilyen kisebb összegű rendszeres megtakarítással is viszonylag magasabb hozam válik elérhetővé a lekötetlenül, vagy bankszámlán tárolt pénzhez képest. A spórolt pénzünk ráadásul az infláció okozta hatásoknak is kevésbé lesz kitéve.

A Rendszeres Megtakarítási Programhoz egy a banknál nyitott értékpapírszámlára van szükségünk. A szolgáltatás már a pénzintézet internetbanki felületén is elérhető.

A CIB Bank ügyfeleinek is elérhető egy hasonló, ennél a pénzintézetnél #withSAVE megtakarítási számla keresztelt program. A program lényege a bank jellemzése szerint is az, hogy naponta tegyünk félre kisebb összegeket, melyekhez bármikor hozzáférhetünk. A számla komoly előnye, hogy a napi utalásunk összege akár 100-200 forint is lehet.

A megtakarítási Számlát a 18. életévüket betöltött magánszemélyek nyithatnak kizárólag CIB Bank mobilalkalmazáson illetve cib.hu oldalon keresztül. A számlanyitás feltétele bármely – saját ügyfélszám alatt nyilvántartott – CIB bankszámla1 (Társszámla) megléte.

