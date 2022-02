Nesze neked árstop: ilyen termékektől roskadoznak most a boltok húspultjai

A sertéságazat, de az egész állattenyésztés bajban van évek óta. A koronavírus hatása mellett a sertés- és baromfiágazat állategészségüggyel kapcsolatos vírusai is tizedelték az állományokat. Ezen kívül az energiaválság a takarmányárakon keresztül az abrakfogyasztó ágazatoknak nagyon komoly önköltség-növekedést és szorítást jelentett, ahogy a kukorica terméskiesése sem tett jót.

Az állategészségügyi helyzet miatt több ázsiai ország felfüggesztette az európai sertésexport befogadását, és azok az uniós tagállamok, amelyek jelentős mennyiségben exportáltak az ázsiai piacokra, az európai piacon belül kezdik elvezetni ezt a termékfelesleget. Ezért a felvásárlási árak is elkezdtek csökkenni. Az ágazat egyszerre szenved el bevételcsökkenést, drasztikus költségnövekedést az állategészségügyi válsághelyzet mellett, immár hónapokon át

Nagy a baj a sertéságazatban Európa-szerte

A sertéságazat súlyos helyzetbe került az elmúlt év során az EU minden országában, így nálunk is. Mindenki reménykedett a sertéstenyésztőknél, hogy a végbement önköltségi növekedés lassan beépül az élősertés árába, ami természetesen előbb-utóbb kihathat a fogyasztói árakra is. Mivel az ideiglenes fogyasztói ármaximáláshoz hasonló intézkedésre még nem került sor a termékpályán, így pontosan nem látjuk, hogy milyen hatások várhatók

Olaszországban, Liguria és Piemont tartományban is megjelent az afrikai sertéspestis, ami új nehézségeket hozhat az EU sertéságazatára. Mivel az ASP megjelenésére való hivatkozással a legfontosabb sertéshús importőr távol-keleti országok azonnal betiltották az olasz sertéshús bevitelét, félő, hogy az EU-n belüli átmeneti túlkínálat egy darabig még nem csökken, ami hátráltathatja a megnövekedett önköltségek az élősertés árába való beépülésének a folyamatát.

Mit takar az október 15-ei árszint?

A Magyar Közlönyben megjelentek szerint az Orbán Viktor miniszterelnök által bejelentett, hat termékre vonatkozó árstop 2022. február 1. és 2022. május 1. közötti időszakban van érvényben jelenleg is. Hatósági áras lett a sertéscomb (ideértve a csontos, bőrös, filézett, darabolt, szeletelt vagy darált formában, akár előrecsomagolva, akár anélkül történő értékesítést is, frissen, hűtve, fagyasztva).

A KSH 1420 forintban állapította meg a hatósági árat a csont nélküli sertéscomb esetében.

Éder Tamás elmondta, hogy bíznak abban, hogy az intézkedés nem akasztja meg azt a folyamatot, ami nagyjából fél éve elkezdődött: egyre több kiskereskedő vállalta, hogy csak kizárólag hazai sertéshúsokat forgalmaz.

Bízunk benne, hogy a rendelet nem gátolja ezt a folyamatot, és azon kiskereskedő cégek, amelyek vállalásokat tettek a hazai eredetű húsok forgalmazására vonatkozóan, nem változtatnak ezen gyakorlatukon. Reméljük, hogy megmarad a kialakult partnerség, és nem fogják olcsóbb import sertéscombbal helyettesíteni a hazait. Fontos, hogy közösen át tudjuk menedzselni ezt az előttünk álló három hónapot, és az is, hogy a termékpálya szereplői között fennálló bizalmi kapcsolatok ne sérüljenek.

Ugyanakkor már most vannak jelei annak, hogy ellephetik a boltok polcait a külföldi termékek, ahogy az nemrégiben meg is történt az import spanyol sertéshússal, amit mi is megírtunk. A CBA-ban és a Prímában lelhettünk rá a spanyol sertéshúsra, méghozzá kilónként 899 forintért kínálták a sertéslapockát.

A spanyol import megjelenése abból a szempontból is rossz, hogy a többi kiskereskedelmi láncot is hasonló lépésre késztetheti

- mondta el Éder Tamás. Leszögezte azonban, hogy a spanyol import az Európában kialakult túlkínálat egyik tünete, tehát nem arról van szó, hogy a spanyolok ennyivel olcsóbban képesek a sertéshúst előállítani, hanem arról, hogy megteltek a hűtőházak, és megindult a termékek bármi áron történő értékesítése, vagyis „kényszerlikvidálása”.

Az is igaz azonban, hogy az árstop növeli az ilyen lépések kockázatát

A kisvállalkozások így élik meg a helyzetet

Nem a legjobb évünket éljük, idén ki se mertem számolni a teljes költségvetést, ahogy egyébként minden évben teszem. Egyedül azért éltük túl tavaly is, mert nem vásároljuk a takarmányt, fölvásárlási áron érkeztetjük be a telepre a kukoricát, árpát, magyar szóját. Döbbenetesen felment az ára a takarmánynak, így amit a mezőgazdaság hozott volna a konyhára, azt feletetjük a disznókkal. Tavaly októberben még 4500 Ft volt mázsája, januárban hirtelen 8000 forintra emelkedett. A napi takarmányozásunk 100 ezer forintot tett ki még decemberben, januárban már 160 ezerből etettük a jószágot, miközben az élő disznó felvásárlási ára alig emelkedett, 10-15 százalékot.

Ennek ellenére sem mertek a termékeik árához nyúlni, nehogy piacot veszítsenek, tudtuk meg Kövér Zoltán gazdától, pedig még a bél ára is jelentősen megugrott az utóbbi hónapokban, amibe a kolbászt töltik, mondta el. A hatósági ár az ő esetükben nem érezteti egyelőre a hatását, hisz mangalicát tenyésztenek, és annak a húsa többe kerül, viszont évek óta nem tudják utolérni magukat az áraikban, vagyis amit a piac valóban diktálna, mert nem lenne magyar ember, aki vásárolni tudna tőlük.

Murányi József őstermelőnek 200 disznója és 13 kocája van, nagy fehér sertés és duroq fajtasertés, ez utóbbi is hússertés. A Murányi családi vállalkozásnak is az a szerencséje, hogy 14 hektár földjükön 500-600 mázsa kukoricát termesztenek a sertéseknek éves szinten, valamint 300 mázsa tritikálét, vagyis búza-árpa keveréket.

A takarmányok ára nagyon felment, mi szerencsére saját magunknak termeljük a takarmányt, mindent magunknak állítunk elő, de már rég árat kellett volna emelnünk, ha nyereséget akarunk. Ennek ellenére eddig ezt nem tehettük meg, mert a nagy multikkal nem versenyezhetünk. Hál' Istennek az emberek értékelik a házias ízeket és a minőséget, egyre többen keresik a termékeinket, így a piacon mindig jól fogy a portékánk, ahogy a kisboltunkban is. Nálunk például a szárazkolbász kilója 2850 Ft, a kötözött sonka combból 1750 Ft kilónként

Arra a kérdésre, hogy az árstop hogyan érinti őket, azt válaszolta József, hogy mivel saját árasak a termékeik, így náluk egyelőre nincs változás, nem befolyásolja a vállalkozásukat az intézkedés. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy saját maga is tapasztalta, van olyan tenyésztő és kisebb, nagyobb bolt is, ahol bár a sertéscomb árát tartják, de a többi sertéshúsét jelentősen megemelték.

A friss sertéscomb kilóját már két éve 1400 forintért adjuk a boltunkban és a piacokon, így nekünk nem kellett csökkentenünk az árainkon. Muszáj középárfolyamon tartani a termékeinket, hogy se nagyon olcsók, se nagyon drágák ne legyünk, különben nem tudjuk felvenni a versenyt

Már a húsvéti sonka készül

Folyamatosan dolgozzuk fel a húst, most kezdtük el gyártani a húsvéti sonkát a combból. Négy-öt hétig sóban áll, aztán egy-két hétig páclében, utána tesszük a füstre négy-öt napra. Ilyenkor 10 mázsa sonkát értékesítünk, kilónként 1750 forintért, ami, ha azt nézzük, hogy ez háztáji disznók húsa, és nem gyorspácolt, víztől csöpögő termék, kevésnek mondható. Egy 10 kilós nyers combsonka mire kész, elveszíti a tömege 20-30 százalékát legalább.

