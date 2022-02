Ez vár a hazai kisboltokra: kiderült, hogyan viselik az árstop okozta veszteségeket

Ahogy korábban a HelloVidék is hírt is hírt adott róla, valamennyi településen biztosítaná a kormány a napi fogyasztású élelmiszerek, mindennapos alapcikkek helyi beszerzését a Magyar Falu Programban nemrég meghirdetett, 45 milliárd forintos pályázat támogatásaiból.

Az Áfeosz-Coop Szövetség elnöke szerint az árstop okozta veszteségek ellenére a legkisebb településeken is bizakodnak a kereskedők, akik a jelentős bérkiáramlások miatt az év végéig nagyarányú forgalomnövekedéssel számolnak - írta mai cikkében a Magyar Nemzet.

Túlzás volt azt állítani, hogy az árstoppal érintett alapélelmiszereket felhalmozzák a vásárlók, fennakadást okozva az alapellátásban. A beszállítók folyamatosan teljesítik a megrendeléseket, és már látszik, hogy a kormányzati intézkedés miatt nem fenyeget az a jelenség, amit a pandémia berobbanásakor rövid ideig tapasztalni lehetett.Kiegyensúlyozott és az idén jó kilátások elé néz az élelmiszer-értékesítés rendszere

– nyilatkozta a Magyar Nemzettel Zs. Szőke Zoltán.

A vidéki Magyarországon 2400 kisebb-nagyobb élelmiszerbolttal rendelkező Áfeosz–COOP Szövetség elnöke hangsúlyozta: noha jelentős a veszteség, amelyet az októberi árak rögzítésével a kereskedőknek el kell viselniük,

szó sincs arról, hogy megrázná a piacot a vásárlóknak kedvező inflációfékező intézkedés.

Kiderült, hogy a Coop-csoportnál nincs olyan vállalkozás, amelyik térdre kényszerülne, még az a mintegy ezer bolt egyike sem, amelyek a legkisebb településeken üzemelnek.

A elnök azt is jelezte, hogy naponta zajlanak az ellenőrzések, a kormányhivatalok fogyasztóvédelmi szakemberei sorra járják az üzleteket és felmérik az árstopot érintő előírások teljesülését, például az árképzést vagy a készletet.

Az árkülönbségből fakadó veszteségeket a kereskedők elviselik, amit viszont várhatóan fedezni fog az év során megnövekedő értékesítési forgalom. Eleve erős a bázis: a Coop-csoport tagjai­nál – cégmérettől függően – hat-nyolc százalékos forgalomnövekedés realizálódott tavaly. Ugyan a január hagyományosan visszafogottabb forgalommal jár, míg a kiadásaink nőttek, például a munkavállalóink többségét érintő garantált bérminimum emelése is komoly költséget jelent, és brutális az energiaárak növekedése is. Ezeket a terheket azonban az év során majd ki kell tudnunk gazdálkodni, a napokban érkező egyszeri állami juttatások mellett főként a jelentős bérkiáramlásból adódó többletjövedelmek következtében

– mondta az elnök, hozzátéve, hogy a háztartásokhoz érkező pluszpénzek bizonyosan megjelennek a boltok pénztáraiban, nemcsak februárban, hanem az elkövetkező hónapokban is.

Kihangsúlyozta még, hogy az árstop miatt biztos, hogy nem fognak boltot bezárni.

Lassan pihenőkártyával is lehet fizetni a Coopban

Az elnök még kitért arra is, hogy a Magyar falu program keretében korábban nem látott mértékű, ezerötszáz települést érintő falusi boltfejlesztés kezdődött meg. A felújításokra több mint négyszáz bolttal pályáztak, amelyek szinte kivétel nélkül elnyerték az igényelt támogatásokat. Több helyütt már megkezdődött a boltok technológiai felújítása, ez alatt az idő alatt szűkített üzlettérben, csökkentett árukészlettel működnek egyes egységek. Zajlanak a szerződéskötések a kibocsátó bankokkal is: hamarosan a teljes hálózatban elérhető lesz a SZÉP-kártyás fizetési lehetőség is.

Címlapkép: Getty Images